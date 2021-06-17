茶颜悦色申请“茶颜外卖镖局”商标

近日，一场由北京烹饪协会主办的“中小餐饮企业外卖费率透明化座谈会”在热烈讨论中进行，原计划一个半小时的会议最终又超时一个多小时才结束。参加讨论的十余家商户，包括潇湘阁、晓寿司、美意天、四友青年这类中型连锁，也有老边饺子、蜀大叔、无名缘、食悦轻食这样的小商户店主，都是北京中小餐饮企业的典型代表。作为外卖平台代表，美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中等人参加座谈，听取商户吐槽并现场交流。近两年，外卖佣