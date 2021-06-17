茶颜悦色申请“茶颜外卖镖局”商标

企查查APP显示，近日，茶颜悦色关联公司湖南茶悦文化产业发展集团有限公司申请“茶颜外卖镖局”商标，国际分类涉及餐饮住宿等，当前商标状态为“注册申请中”。
今日，网易云上线了“人格主导色”测试页面，网友晒的测试结果更是刷屏朋友圈。据悉，该测试通过播放不同的音乐，用户可以点击其联想的场景，最后判断出自己的主导颜色。
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
华为鸿蒙系统即将发布，关于鸿蒙商标所属权也终于有了好的结果:华为鸿蒙商标获转让。此前，华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公布，判决结果为驳回原告华为技术有限公司的诉讼请求。
近日，华为技术有限公司申请注册“鲁班”商标，注册号56255833，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
今日，华为技术有限公司与国家知识产权局二审行政判决书公开，二审法院则认为，诉争商标与引证商标四的构图理念不同，设计风格、整体外观以及相关公众的识记均有差异，原审判决和被诉决定相关认定不妥。
字节汽车商标于近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册。早在今年4月，就有字节跳动将造车的消息传出。4月19日，重庆万象优车科技有限公司成立，该公司由字节跳动旗下的全资子公司北京星云创迹科技有限公司100%控股。
5月28日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“分付”商标，商标状态显示为申请中。据报道，微信“分付”和支付宝花呗类似，用户可以从“分付”借钱用于购物、消费。
近日，“躺平”一词十分火爆，其大意指无论对方做出什么反应，自己对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从心理。表示一种佛系、满足于现状的生活方式。
特斯拉继续推进其首款电动皮卡Cybertruck面向市场的计划。继去年开启在中国订购电动皮卡的机会后，该公司现已在中国申请注册Cybertruck商标。
近日，华为技术有限公司新增多项“华为手译”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、设计研究、科学仪器，当前商标状态均为“注册申请中”。
近日，华为技术有限公司申请“鸿鹍”商标，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，6月7日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“鹅剪”、“腾讯特效”等商标，国际分类涉38类通讯服务、9类科学仪器等，目前商标状态为注册申请中。
近日，中国裁判文书网公布了北京拜克洛克科技有限公司（OFO）、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书，裁定书显示，小黄车申请的OFO商标再度被驳回。
信小呆被多家公司抢注商标。2018年国庆期间，支付宝发布一条抽奖微博，奖品丰厚，抽中的人为“中国锦鲤”，吸引300多万次转发。2018年10月7日，网友信小呆成为这次寻找中国锦鲤的幸运儿。
6月17日，华为技术有限公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开，法院认为，诉争商标与部分引证商标均为纯图形商标，设计风格、整体视觉等方面相近。故不予支持原告的诉讼请求。
近日，一场由北京烹饪协会主办的“中小餐饮企业外卖费率透明化座谈会”在热烈讨论中进行，原计划一个半小时的会议最终又超时一个多小时才结束。参加讨论的十余家商户，包括潇湘阁、晓寿司、美意天、四友青年这类中型连锁，也有老边饺子、蜀大叔、无名缘、食悦轻食这样的小商户店主，都是北京中小餐饮企业的典型代表。作为外卖平台代表，美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中等人参加座谈，听取商户吐槽并现场交流。近两年，外卖佣
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司申请“黑珍猪”、“黑珍珠”、“黑真珠”商标，国际分类为广告销售，目前商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“Q站”商标，国际分类涉及网站服务、教育娱乐、广告销售等，目前商标状态为注册申请中。
企查查App显示，目前集度汽车、JIDU等商标已被多家公司申请注册，申请人包括天津智高点科技有限公司、南宁朵有米文化传媒有限公司等，目前商标状态为注册申请中。然而上述公司均与百度、集度公司无关联。
注册号38307327号“鸿蒙”商标已被惠州市契贝科技有限公司转让于华为技术有限公司。同时转让的还有“HONGMENG”商标，商标国际分类为网站服务、科学仪器。
6月19日消息，据媒体报道，五峰山长江大桥南北公路接线工程通过交工验收，标志着全国首条未来高速公路正式建成。车路协同系统可与车载终端实时进行..
几天前build 21996.1的Windows 11 ISO泄露后，Hot Hardware进行了一种新的测试，以寻找对Windows 11调度程序所做的改变（如果有的话），以及它能如..
在智能手机市场上，如果评选一个中国厂商引领全球潮流的先进技术，快充绝对会入选在售价上万的iPhone 12 Pro Max还在用20W快充”的时候，国产手机..
近日，航天科技集团一院长征二号F运载火箭总指挥荆木春，和航天科技集团五院神舟十二号载人飞船技术副经理邵立民在接受媒体采访时分别表示，长二F..
6月19日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军发文表示，小米6是一代神机，2017年4月发布，4年多过去了，目前仍然还有215万用户在使用。雷军..
18天75亿!联想618大获全胜!“正当红 一起来”联想实力演绎618当红主题，锁定时尚新锐、商务先锋、游戏发烧友和品质精英四大细分客群，通过定制化场..
2020年，无论是APP巨头还是企业、门店，都在讨论如何打造私域流量池。尤其是在疫情期间，商家面临的最大难题就是老客户的流失与新客获取难的问题，..
一年一度的618正式落下帷幕，作为智能家居的领导企业 绿米联创终极战报也新鲜出炉，截止6月18日23时59分59秒，绿米联创618全渠道销售额突破3.6亿元..
一年一度的618正式落下帷幕，智能家居领军企业绿米联创终极战报也新鲜出炉，截止6月18日23时59分59秒，绿米联创618全渠道销售额突破3.6亿元，再获..
说起今年京东618的亮点，那么一定要提“焕新”这个词。因为今年的618家电专场，随处可见京东家电以“焕新你的生活”作为新的品牌主张，为消费者带..
近年来，“国潮风”成为时下流行的经济与文化现象。能够满足消费者民族自信、文化认同、社会认同等本质需求的国货，成为了人们日益追捧的对象，这..
一提起京东618买啥，家电绝对是消费者格外重视的下单选项。作为日常生活的必备品，家电关乎着每个人的生活质量。而能在一年一度的年中购物季，选购..
经过6月1日到6月18日的持续奋战，电商界赫赫有名的“京东618，18周年庆”顺利落下帷幕。在这个没有硝烟的战场，京东618战果遍地开花，属于京东家电..
经过6月1日到6月18日的持续奋战，电商界赫赫有名的“京东618，18周年庆”顺利落下帷幕。在这个没有硝烟的战场，京东618战果遍地开花，属于京东家电..
2021年6月1日0时至6月18日24时，2021“京东618，18周年庆”累计下单金额超3438亿元，创下新的纪录!历经18天，在十亿焕新补贴、超强升级服务，以及..
盘点当下的中国家电市场，不难发现它正呈现出多元化、多层次化的消费格局。不同圈层、年龄、地域的消费者，消费观念和喜好日益多样化，持续催生新..
完美收官!2021年6月1日0时至6月18日24时，2021“京东618，18周年庆”累计下单金额超3438亿元，创下新的纪录!火爆的数据，火热的消费，不仅为用户提..
一年一度的618大促落下帷幕。科大讯飞618终极战报来了!凭借AI硬件狂飙猛进，销售额同比增长108%。618作为全年规模最大、促销力度最强的两大电商狂..
随着“京东618，18周年庆”的完美收官，今年京东又以累计下单金额超3438亿元的超强战绩，创下新的纪录，充分引爆了全民消费的激情。而得益于京东6..
随着6月18日24点的到来，本年度京东618完美收官，销售战报也随之出炉。就手机品类而言，整体实现加速增长，京东参与深度定制的手机新品类战绩优异..