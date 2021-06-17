茶颜悦色申请“茶颜外卖镖局”商标

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茶颜悦色申请“茶颜外卖镖局”商标

2021-06-17 17:09 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，茶颜悦色关联公司湖南茶悦文化产业发展集团有限公司申请“茶颜外卖镖局”商标，国际分类涉及餐饮住宿等，当前商标状态为“注册申请中”。

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