科大讯飞回应讯飞输入法被下架：已完成整改 合规后重新上架

随着“中国制造”的崛起，越来越多的国货被销往了全世界，精英商务人士们对于跨语言沟通的需求，日益高涨。商务沟通和日常沟通还不一样，其对翻译精准度和专业度的要求更高，尤其是一些行业词汇，一旦翻译不准，很可能影响整个商业谈判。近日，讯飞双屏翻译机重磅发布，为各位业界精英们排忧解难。行业的专业术语，往往被外界称为其行业的内部“黑话”。在跨语言沟通的语境下，如何让专业术语翻译的更为贴切，已成为大部分专业人士