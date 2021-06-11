科大讯飞回应讯飞输入法被下架：已完成整改 合规后重新上架

今日，讯飞输入法、搜狗输入法、QQ输入法被多个应用商店下架无法下载。
受此消息影响，科大讯飞股价盘中闪崩，一度下跌超9%。
对此，科大讯飞正式回应称，股价闪崩和输入法下架关系不大，讯飞输入法App因未完全满足5月1日国家网信办关于个人信息收集违规问题通报的整改要求被应用商店下架。
科大讯飞表示，截至6月11日，讯飞输入法 App 已完成整改，正在配合相关部门检测，确保合规后重新上架。
今日，讯飞输入法、搜狗输入法、QQ输入法被多个应用商店下架无法下载。
受此消息影响，科大讯飞股价盘中闪崩，一度下跌超9%。
对此，科大讯飞正式回应称，股价闪崩和输入法下架关系不大，讯飞输入法App因未完全满足5月1日国家网信办关于个人信息收集违规问题通报的整改要求被应用商店下架。
科大讯飞表示，截至6月11日，讯飞输入法 App 已完成整改，正在配合相关部门检测，确保合规后重新上架。
今日，针对“APP被多个应用商店下架”一事，科大讯飞方面回应称，目前公司各项经营正常，具体业务情况需等待业务反馈。
今日，讯飞输入法被各大App应用商店下架，科大讯飞回应称，截至6月11日，讯飞输入法App已完成整改，正在配合相关部门检测，确保合规后重新上架。在后续工作中，讯飞输入法App将从管理机制、技术手段、自纠自查等多个方面竭力保障用户个人信息安全，更好地服务广大用户。那么具体是什么原因导致此次被各大商店下架？科大讯飞称，近日，讯飞输入法App因未完全满足5月1日国家网信办关于个人信息收集违规问题通报的整改要求被应用商店?
今日，除“讯飞输入法”外，“QQ输入法”、“搜狗输入法”也被多家应用商店下架，此前，科大讯飞曾回应称，正在按照要求更新，预计 1 到 2 周重新上架
5月7日，人工智能领军企业的科大讯飞，发布了最新款翻译机——讯飞双屏翻译机。作为业内翻译机品类的开创者，讯飞翻译机一直以来备受业界瞩目，从第一款翻译机晓译，到2018年推出的讯飞翻译机2.0，再到2019年发布的讯飞翻译机3.0，科大讯飞智能翻译产品一直在不断升级优化，更加炫酷的外型和越来越多的翻译语种，使其领跑行业同类产品。时隔2年，科大讯飞这次将会带给消费者什么样的惊喜呢？当笔者拿到这款双屏翻译机时，可以告诉?
近日，有社交媒体流传出科大讯飞员工凌晨两点一边测试一边哄娃”传闻，并被冠以奋斗厂”之称。对此，科大讯飞董事长刘庆峰在内部讲话上做出回应。他表示，首先感谢这位同事的辛苦付出，但是领导要接受批评，大家要考虑事业的长期发展。员工凌晨两点还在一边带孩子一边在加班，这种情况公司绝不鼓励！”据悉，刘庆峰强调，科大讯飞坚决反对无效加班。企业发展一定是良性的，健康的。公司要向内外部传递正确的价值导向，希望员工成为
6 月 9 日，是国内人工智能龙头企业科大讯飞的 22 周年司庆日，科大讯飞董事长刘庆峰面向全体员工发布了一封信。他在信中提到，科大讯飞在今年年初提出了“十亿用户、千亿收入、万亿生态”的十四五奋斗目标，其中系统性创新和战略根据地是科大讯飞未来五年最重要的成长路径，也是支撑业绩高速增长最核心的两个引擎。以下为科大讯飞 22 周年刘庆峰内部信全文。 亲爱的讯飞小伙伴们： 今天，是讯飞 22 周岁生日，感谢大家的陪伴！ 全
6 月 9 日，科大讯飞与江淮汽车在合肥签署了战略合作框架协议，双方合力推动安徽汽车产业实现数智化升级。此次签约，距离 5 月 24 日科大讯飞与奇瑞汽车深化合作签约仅仅 2 周时间。值得一提的是，签约当日恰逢科大讯飞成立 22 周年。“我们想走向更大的舞台，就是要做那些跳起来才能够得着、逼自己不断往前突破的事情。”在董事长刘庆峰的全员内部信中，官宣科大讯飞正式进军自动驾驶领域，更多的系统性创新业务根据地正在被开拓?
6 月 1 日，随着一年一度的 618 活动正式展开，各大厂家纷纷拉开了促销大幕。在人工智能领域，头部玩家科大讯飞已喜获开门红成绩， 6 月 1 日 1 小时超过去年同天全天销售额。科大讯飞旗下包括讯飞翻译机，超脑学习机、电纸书阅读等在内的系列产品全面布阵。其中AI办公方面，参与 618 大促的主要产品主要是智能录音笔、智能办公本和智能语音键盘、鼠标等。科大讯飞智能录音笔相较于常规录音笔，科大讯飞智能录音笔的最大优势是可实
在科大讯飞消费者业务半年度媒体沙龙上，其消费者事业群常务副总裁赵翔表示，得益于科大讯飞对于源头核心技术创新，使得其每年保持30%以上的增速，不仅如此过去四年，科大讯飞对不同应用场景逐步深化了AI智能办公和AI智能学习两条核心赛道布局，面向消费者推出了多款智能硬件产品。
耳机也能智能？没错！除了听歌，还有用来录音、对话内容转文字及外语实时翻译，这样的产品简直是刷新智商，它集娱乐、办公、翻译于一身，堪称白领商务人士的绝配。科大讯飞最近上架的讯飞智能耳机iFLYBUDS就是这么一款神品。 618 期间，iFLYBUDS优惠力度很大，正是入手好时机。科大讯飞智能耳机iFLYBUDS耳机仓采用纯白圆润全曲面机身设计，握持感温润细腻，柔和亲肤。耳机则为弧形美学+半入耳仿生设计，颜值雍容，持久佩戴也舒适；
【TechWeb】5月25日消息，科大讯飞发布公告称，于今日收到中国证监会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1769号）。批复主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过75,938,058股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票
对于职场人士来说，拥有一款既高效又便捷的办公利器是每个人的心愿，科大讯飞智能办公本就是这样一款产品，它集手写，录音转文字，中英文互译于一身，可轻松应对会议与外商交流等多种场合，同时还是一款高品质的电纸书，海量图书想读就读。618期间，科大讯飞旗下全系产品全线优惠，智能办公本也不例，正是入手好时机。目前科大讯飞智能办公本分为X2、X1、X1 LAMY联名版和T1、T1 B多个版本，其中X2是X1的继任者，下面就以它为例，简
京东实时榜显示，截止 6 月 6 日，在翻译机品类销量和销售额榜单中，位居前三的分别为科大讯飞扫描词典笔、科大讯飞双屏翻译机和阿尔法蛋词典笔Q3，其中冠亚军均为科大讯飞产品，而季军阿尔法蛋词典笔，据了解，也是科大讯飞产品。和此前连续四年在 618 京东、天猫双平台智能机器人品类销售额斩获冠军的阿尔法蛋学习机器人，均由安徽淘云科技股份有限公司推出，而淘云科技是科大讯飞实际控股公司。得益于在人工智能和语音识别领域
5 月 24 和 25 日两个交易日，科大讯飞股价连续大涨，涨幅分别为5.19%和9.27%，最高价达到62. 57 元，涨幅截止 25 日收盘时，报62. 28 元，市值达到1385. 57 亿元。回顾 30 个交易日，科大讯飞已有 17 天上涨，期间整体上涨了34.02%。科大讯飞股价持续上涨，不外乎有以下几个原因。?运营持续向好，强化了投资者信心4 月 19 日晚间科大讯飞发布的 2020 年年报显示， 2020 年，科大讯飞营收 130 亿元，同比增长29.23%；归母净利润13.
【TechWeb】6月1日消息，科大讯飞发布2020年年度利润分配方案，以2020年12月31日的总股本2,224,737,717股为基数，向全体股东按每10股派息2元（含税），共派发现金红利444,947,543.4元。本次权益分派股权登记日为：2021年6月7日，除权除息日为：2021年6月8日。
在 I/O 2021 开发者大会期间，谷歌已经介绍过刷新后的 Material You 设计语言。通过引入令人赞叹的设计理念，我们知晓了诸多设计改动和开发指南，且其中大多数不仅限于 Android 12 移动操作系统。在 Material You 的统一指引下，谷歌可将这一设计理念拓展到自家主导的生态系统的其它部分，比如应用程序。访问：天猫6·18 活动主会场 | 天猫6·18手机版 | 预售惊喜福袋京东6·18“京享红包”25日12点开始领取 最大面额高达18618元（
近日，搜狗输入法启动“美好表达计划”，并邀请国内优质内容的作家、文化名人参与。该计划主要包含“名人金句入驻”和“线上文化活动”等两部分内容。一方面，将文化名家们的优质金句填充至搜狗输入法AI聊天语录库，并通过「智能汪仔AI帮写」和「闪光语录」功能展示出来，进而帮助上亿用户更流利高效、更友好有趣地进行沟通与表达。另一方面，则希望通过开展线上文化交流活动，汇聚文化名家的智慧和力量，唤起广大用户参与金句创作
随着“中国制造”的崛起，越来越多的国货被销往了全世界，精英商务人士们对于跨语言沟通的需求，日益高涨。商务沟通和日常沟通还不一样，其对翻译精准度和专业度的要求更高，尤其是一些行业词汇，一旦翻译不准，很可能影响整个商业谈判。近日，讯飞双屏翻译机重磅发布，为各位业界精英们排忧解难。行业的专业术语，往往被外界称为其行业的内部“黑话”。在跨语言沟通的语境下，如何让专业术语翻译的更为贴切，已成为大部分专业人士
就在今天很多用破解盒子的用户遇到了一个问题,就是语音功能没法用了,这是怎么回事,原因就是在昨天讯飞语音对自己的功能进行了升级,对于非正版的用户进行的限制,而现在破解盒子系统的语音功能大多都是内置了讯飞语音,这也造成了破解盒子用户无法使用语音功能。这件事情反映出一个现象,国内用户买电视盒子,很多并不一定会买品牌盒子,而是会买一些经过破解的电视盒子,或者买外贸盒子,刷一个固件包使用,这样做有个最直接的好处,就是便?
英雄联盟的云顶之弈11.11版本中，丧尸法这个阵容可以说是十分的强势，非常好拿来上分，今天就来为大家分享一下丧尸法上分阵容推荐。
之前，很多用户对微信不能在多款手机登陆一个微信账号耿耿于怀，不过有博主发现，自己的微信登录界面出现了出现作为副设备登录”的功能选项，疑似..
2019年，《华尔街日报》和《纽约时报》联合对 App Store 进行了广泛调查，重点针对苹果自家应用程序明显的、持续的排在竞争对手前面。当时，苹果公..
比特币将迎来重大升级，这也将使其更加灵活和更加隐匿。据外媒报道，日前，比特币四年来的首次升级已经获得了全球旷工的批准，升级名为Taproot。该..
6月2日，华为发布多款搭载鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的智能终端产品，标志着华为开发的国产操作系统已正式亮相。昨日，我爱我家宣布，为推动国产操..
根据市场调查机构 Sensor Tower 公布的最新报告，App Store 上排名前十应用程序的容量是 5 年前的 4 倍，而且应用程序容量每年还在不断增长。而且..
日前，奇瑞商用车宣布与阿里云达成战略合作，双方将在汽车研发、营销、制造等方面推进数字化升级。同时，奇瑞宣布iCar生态品牌正式启动，作为数字..
作为初代 Nord 的继任者，OnePlus Nord 2 即将上市发布。根据微博数码博主@Arsenal 爆料，Nord 2 实际上就是换个品牌的 realme X9 Pro。消息称，目..
你向往浩瀚的太空吗?6月7日，世界首富亚马逊创始人贝索斯宣布，将在7月20日和兄弟搭乘蓝色起源的新谢泼德号飞船，飞上太空。..
昨日，国家邮政局公布2021年5月邮政行业运行情况称，5月份，全国快递服务企业业务量完成92.2亿件，同比增长24.9%;业务收入完成864.2亿元，同比增长..
2021年6月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于空调的，问题是“从省电角度考虑，去楼下扔垃圾的2分钟，开着的空调应该?”这个问题其实还是..
据国家邮政局发布的数据显示，1-5月，全国快递服务企业业务量累计完成396.5亿件，同比增长50.1%；业务收入累计完成3925.8亿元，同比增长29.7%。其..
6月13日，伽马数据发布了《2021年5月移动游戏报告》，报告显示，2021年5月，中国移动游戏市场实际销售收入186.16亿元，相比4月，略升3.97%；与去年..
据官方发布的数据显示，端午小长假第一天，全国铁路预计发送旅客1200万人次。6月11日，全国铁路发送旅客997.2万人次，运输整体平稳有序。..
据京东官方发布的数据显示，截至目前，今年京东618期间，京东已向全国14个地区的消费者发放了消费券，且还有更多地区的消费者即将享受到消费券的福..
近期有消息称，在唐纳德·特朗普任职期间美国司法部曾于 2017 年对白宫泄密事件展开了广泛的调查。在调查过程中，要求多家美国科技公司提供一些民..
据我爱我家官方发布的消息，我爱我家推动国产操作系统的创新应用与发展，积极参与鸿蒙系统的生态建设，在业内已率先实现基于鸿蒙系统的APP应用支持..
在寻求美国联邦通信委员会（FCC）批准测试新的 Starlink 用户终端不到1周，SpaceX 又向该监管机构提交了一份申请。这份申请和该公司在2019年提交的..
万物新生集团（爱回收）更新招股书，预计美股IPO定价区间为13-15美元/ADS，预计将发行1623.3万股ADS，高盛、美银、华兴资本、国泰君安国际等承销商..
明天就是端午节了，大家吃粽子了吗？日前，雷军在社交媒体发布短视频，祝米粉端午节快乐，还给米粉起了个爱称小粽子”，原因是心中有米”。..
6月8日，国网（山东）电动汽车服务有限公司在APP中发布声明称，今年以来，个别充电运营商引入野蛮资本大搞1分钱充电、0服务费等低价促销和恶意竞争..