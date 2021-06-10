VR眼镜怎么选？2021年最佳VR眼镜推荐

近年来，由于吸引人的游戏和体验，VR眼镜获得了越来越多的关注，并且发展相当迅速。很多新手对于怎么选VR眼镜毫无头绪，我们正在追踪市场上优质的产品。本文测试几款最好的VR眼镜，以帮助确定哪种耳机最适合你。

Oculus目前正专注于开发一款独立的VR头戴设备Quest2，同时提供了将其与PC连接的选项;HTC有支持流媒体的Vive Cosmos和专注于开发者的Vive Pro;索尼（Sony）拥有兼容ps4的PlayStation VR。以下是你需要了解的所有信息。

Oculus Quest2

Oculus Rift是当前VR浪潮中的第一个大品牌，Oculus仍然是该领域的主要玩家。不过它停止继续开发Rift S，而专注于Quest2。

Oculus Quest2是一款售价300美元的独立VR头盔，搭载骁龙865，相对于最初的Quest采用骁龙835来说是一个相当大的升级。

它可以提供了一个完整的VR体验，而不需要电线（但需要充电充电），目前提供最高的分辨率1920*1832。

它有两个用于全6自由度头部和手部运动跟踪的运动控制，并提供了一个惊人的强大的虚拟现实软件库。

整体来说:Oculus Quest2以更实惠的价格改进了原版的几乎所有内容，使其成为适合新手和有经验用户的最佳300美元 VR 耳机。

优点:

无需电缆

分辨率搞

强大的处理器

精确的运动追踪

可选的带有附件电缆的 PC 网络共享

缺点:

电池寿命短

索尼PlayStation VR

PlayStation VR引人注目，这要归功于索尼对其开发的支持，以及与游戏电脑相比PlayStation4的可购性和可用性。

PS VR上有一些优秀的游戏，如《Moss》、《Rez Infinite》等等。许多PlayStation VR游戏都可以在DualShock4运行，所以你甚至不需要运动控制。

然而，这些动作控制是PlayStation VR落后的地方。这款仍然使用PlayStation3的PlayStation Move手柄，但性能和舒适性都不如Oculus Touch手柄。

看来PlayStation VR将与即将发布的PlayStation5兼容。索尼尚未宣布任何新的虚拟现实硬件，但PS5将有一个新的摄像头配件，可能将启用PS VR。

整体来说，索尼 PlayStation VR 头盔为 PlayStation4带来强大、引人入胜的虚拟现实，并支持运动控制。

优点

身临其境的VR体验。

适用于非 VR 应用程序和游戏。

运动控制支持。

与基于 PC 的耳机相比，入门成本低。

缺点

需要PlayStation相机。

比其主要竞争对手略逊一筹。

在明亮的房间里玩游戏时，运动跟踪会出现一些问题。

HTC Vive Cosmos

HTC的Vive Cosmos是Vive头盔的升级版，拥有更高的分辨率。这款 VR设备售价699美元。

为了更好地跟踪运动，Vive Cosmos Elite配备了外部基站，以增强跟踪头部和运动控制器的能力，不过价格更高，为899美元。Vive Cosmos与SteamVR合作，就像Oculus Quest2一样，并拥有自己的Viveport形式的VR软件商店。

Viveport还提供了Viveport Infinity会员资格，可通过订阅服务而不是按次买软件。

整体来说，HTC Vive Cosmos VR 头盔在技术上是对原始 Vive 的大幅度的改进，但它非常昂贵，而且仍然需要处理电缆。

优点

不需要外部传感器。

改进的运动控制。

分辨率高。

带有 Viveport 和 SteamVR 的大型软件库。

缺点

昂贵。

笨重的电缆。

需要全尺寸DisplayPort1.2端口。