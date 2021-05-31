IDC发布中国数据安全市场研究报告，蚂蚁集团安全实践入选标杆案例

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IDC发布中国数据安全市场研究报告，蚂蚁集团安全实践入选标杆案例

2021-05-31 17:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:日前，国际权威机构IDC发布报告《IDC Perspective:中国数据安全市场研究》，蚂蚁集团的数据安全建设思路和方案，被作为标杆案例向全球企业推荐。报告显示，蚂蚁集团位列中国“数据安全及隐私保护”领先地位。

近年来，国内外数据安全问题愈发严重，也逐渐成为电信网络诈骗犯罪的根源，犯罪分子常常借助非法获取的公民隐私编造“诈骗剧本”。另一方面，大多数企业在数字化转型过程中缺少系统化的方法及技术支撑，难以保护其数据。IDC报告显示，2020年全球创造了59ZB的数据，近1/4的数据安全要求级别很高，却缺乏有效保护。

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IDC报告认为，蚂蚁集团在过去近10年的业务实践中，逐步形成了一套体系化、智能化的数据安全解决方案。比如，借助机器学习、多方计算等技术构建的“智能度量智能系统”，每天能对超过上百亿的数据流动行为进行实时风险感知及处理。当用户授权支付宝上的第三方小程序调用自己的姓名、位置等个人信息时，借助度量系统，便能够对这一调用行为进行实时检测和保护，确保用户信息是在安全可信的环境下使用。

除了数据安全体系建设，蚂蚁集团通过区块链、共享智能技术等，将数据安全能力服务化，也能防御包括第三方小程序、ISV服务商等在内的多种移动安全风险，保障普通消费者和厂商企业的数据安全。

中国核心科技企业在数据安全领域的尝试，也在为全球企业提供思路。IDC报告称，蚂蚁集团的数据安全建设思路和方案，能在充分保护数据链路的前提下，通过前沿技术完成对数据使用，保证数据安全及对个人隐私的保护。

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