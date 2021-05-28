盒马发布车轮海报引造车猜测 称是今年最重磅项目

5月28日，盒马官方微博发文称，“三年磨一剑，静待启动时。下周一见 ”，并附带有车轮形象的海报。

此举引发不少网友围观。不少人猜测:“难道盒马也要造车了”。有则调侃称，“该不会就搞个车轮卷蛋糕吧”

对此，盒马官方则回复表示，“这次是认真的!今年最重磅项目”。至于具体是什么项目，目前还非常神秘。

另外，据接近盒马的消息人士透露，盒马确实已递交“盒马X加速器”商标申请，这是盒马第一个与日常吃用完全无关的商标。

关于为何申请该商标，盒马方面页对此暂未回应。