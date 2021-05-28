盒马发布车轮海报引造车猜测 称是今年最重磅项目

5月28日，盒马官方微博发文称，“三年磨一剑，静待启动时。下周一见 ”，并附带有车轮形象的海报。
此举引发不少网友围观。不少人猜测:“难道盒马也要造车了”。有则调侃称，“该不会就搞个车轮卷蛋糕吧”
对此，盒马官方则回复表示，“这次是认真的!今年最重磅项目”。至于具体是什么项目，目前还非常神秘。
另外，据接近盒马的消息人士透露，盒马确实已递交“盒马X加速器”商标申请，这是盒马第一个与日常吃用完全无关的商标。
关于为何申请该商标，盒马方面页对此暂未回应。
5月28日，盒马官方微博发文称，“三年磨一剑，静待启动时。下周一见 ”，并附带有车轮形象的海报。
此举引发不少网友围观。不少人猜测:“难道盒马也要造车了”。有则调侃称，“该不会就搞个车轮卷蛋糕吧”
对此，盒马官方则回复表示，“这次是认真的!今年最重磅项目”。至于具体是什么项目，目前还非常神秘。
另外，据接近盒马的消息人士透露，盒马确实已递交“盒马X加速器”商标申请，这是盒马第一个与日常吃用完全无关的商标。
关于为何申请该商标，盒马方面页对此暂未回应。
今日，盒马官方微博发文称：三年磨一剑，静待启动时。并配上一张车轮图样的图片，网友们纷纷表示：盒马也要造车了？
今日，盒马公布了一张机密照片，照片中出现一个印有盒马logo轮毂，并配文称“三年磨一剑，静待启动时。下周一见”。
今天，盒马官方微博发文“三年磨一剑，静待启动时。周一见”，并附带有车轮形象的海报。
今天据中新经纬报道，对此消息，长安汽车方面予以确认。长安汽车软件科技有限公司总经理、长安汽车智能化研究院副总经理张杰表示:「华为在整车关键零部件及关键能力的布局上实力很强。对长安汽车来说，我们持开放态度，非常欢迎业内的领先公司来进行合作。我们自己也在进行相关技术的布局，所以更希望在整体的能力上形成很好的互补。」
今年国内汽车圈最大的变化，就是各大科技公司纷纷宣布造车，先有百度、小米宣布进军整车制造行业，后有华为虽然表示不造车，但是将会通过卖车、合作研发，来切入汽车市场。而今，国内互联网安全专家360，也要开始进军汽车行业。5月10日，360公司在其官方微博发文称，将携手造成新势力之一的哪吒汽车，正式进军智能汽车领域。同时配图为360集团智能汽车战略”，预计双方将于近期召开新闻发布会，并公布本次合作计划的更多细则。据此
今天下午，360公司正式官宣，与哪吒汽车合作造车。在今年4月份上海车展期间就传出360公司要参与造车，其中哪吒汽车为最可能的合作伙伴。
哪吒仅为 360 投资布局新能源智能汽车领域的意向之一，现阶段涉及的意向书不具备法律约束力……
有消息称，长安汽车与华为、宁德时代联手打造的高端新能源品牌将独立发展，独立进行市场化运作，计划独立上市。对此消息，长安汽车方面确认，称“消息是正确的”。目前，更多具体细节还未正式披露。
【TechWeb】5月17日消息，据美的集团官方微信公众号消息，美的新能源汽车新品将于5月18日发布。据网上传出的消息，美的即将发布的新能源汽车新品是旗下威灵汽车部件产品研发的源动力能量仓、激光雷达等汽车零部件，并非整车制造。此前，美的在接受媒体采访时表示，美的只做汽车部件，不会直接造车。
小鹏汽车之后，5月2日，理想汽车也公布了4月交付数据。官方数据显示，理想ONE在4月交付5539辆，同比2020年4月增长111.3%。截至4月底，理想汽车的累计新车交付量已经达到了51715辆。从第一辆理想ONE 2019年12月交付用户，到第5万辆交付达成，理想汽车用时仅17个月，创下新造车势力最快交付纪录。去年10月18日，理想汽车官方宣布，仅用10个月交付20000辆，创中国造车新势力最快交付纪录。目前，理想ONE用户已遍布全国31个省、自治区?
近段时间，国内新能源汽车行业最大的变化，就是各大科技互联网公司，开始相继进入整车制造行业。百度、小米、360都通过合资、控股或者直接立项的方式，开始造车。华为也通过成为智能汽车零部件供应商的方式，切入汽车市场。而国内PC领域的老大联想是否会跟进造车呢？联想集团CEO杨元庆给出了正面回应。日前，联想集团董事长兼CEO杨元庆在接受媒体采访时表示，联想坚决不造车，将把有限的资源和精力放在已经明确的赛道上，即专注智?
近段时间，国内新能源汽车行业最大的变化，就是各大科技互联网公司，开始相继进入整车制造行业。百度、小米、360都通过合资、控股或者直接立项的方式，开始造车。华为也通过成为智能汽车零部件供应商的方式，切入汽车市场。而已经完成独立的荣耀，是否会跟进造车呢？荣耀CEO赵明也给出了正面回应。5月25日午间消息，荣耀CEO赵明近日在母校演讲时表示，荣耀会聚焦在手机领域，做成国内和全球第一手机品牌。至于近期的造车风口，他称
今天华为再度发布声明重申不造车:「华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。」华为表示，至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。以后，凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业，均为谣言，勿轻信。
智能汽车风口到来，一众互联网企业纷纷下场造车。小米之后，安全巨头360公司日前正式宣布，联手哪吒汽车共同造车。5月10日，360公司在其官方微博发文称，将携手哪吒汽车，正式进军智能汽车领域。在今天举办的媒体沟通会上，360集团创始人、董事长周鸿祎 表示，新能源车替代传统燃油车，是一场彻底的颠覆和革命，其中蕴藏着巨大机会。中国制造业在进行数字化转型升级的时候，原来很多和德系美西的差距，因为有了电池技术，很多差距?
昨日，华为发布了一则关于华为不造车的声明》称，有关华为造车的不实传言，公司发言人已多次予以澄清，今天，华为再次重申：华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。
此前，360宣布与哪吒汽车合作造车。据360集团创始人、董事长周鸿祎透露，360和哪吒联合造车，不会去做豪华车，而是希望做老百姓能担负得起的智能汽车，同时在性能、体验、安全性上都不逊色于价格比它高几倍的车。
最近一段时间，汽车市场风起云涌，大量新玩家涌入造车行业，其中不乏一些知名互联网公司。仅4月27日就有两家公司相继宣布杀入新能源汽车领域，先是360投资哪吒汽车，后65岁的创维创始人黄宏生正式发布了创维汽车，并当场立下Flag：力争成为全球十强品牌。随后又有消息传出OPPO创始人陈明永也在率领团队筹备造车，汽车圈忙得不亦乐乎。面对科技巨头纷纷进入汽车行业，作为PC行业的领军企业，联想有没有计划造车呢？今天，联想集团董
针对网上有关华为造车的传闻，华今日再度发布了《关于华为不造车的声明》进行澄清。华为表示，公司发言人已多次予以澄清，我们再次重申:华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。
今日，华为再次发布声明，重申“华为不造车”。华为表示，这一长期战略在2018 年就已明确，没有任何改变。至今为止，华为并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。以后，凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业，均为谣言，勿轻信。
货拉拉开始启动造车项目，以实现物流链条闭环和车的“数智化”，目前已开始招募新能源货车制造方面的人才，包括新能源货车整车产品专家等职位。
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