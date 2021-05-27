工信部：一季度全国垃圾信息用户投诉量降至近三年来的最低水平

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:工信部今天发布消息，据12321网络不良与垃圾信息举报受理中心统计，全国垃圾信息用户投诉量降至近三年来的最低水平。其中，呼叫中心95/96号段和移动转售170/171号段拨打骚扰电话的用户投诉量下降最为明显，分别环比下降83.2%和53.2%。

工信部表示，针对老百姓普遍关注的垃圾信息扰民问题，工业和信息化部积极践行“我为群众办实事”实践活动要求，在2020年垃圾信息治理工作取得显著成效的基础上，坚持常态化治理不松懈，从优化投诉处置、严控通信传播渠道、提升技术防范能力以及健全多部门联动处置机制等方面持续发力，2021年一季度取得阶段性新成效。据12321网络不良与垃圾信息举报受理中心统计，全国垃圾信息用户投诉量降至近三年来的最低水平。其中，呼叫中心95/96号段和移动转售170/171号段拨打骚扰电话的用户投诉量下降最为明显，分别环比下降83.2%和53.2%。

下一步，工业和信息化部将继续践行以人民为中心的发展思想，不断优化垃圾信息治理长效机制，重点针对群众反映强烈的贷款理财、保险推销、房产中介、教育培训类垃圾信息扰民问题（占用户总投诉量近七成），积极协同相关行业主管部门加强对问题源头企业的监督整改，严厉规范未经用户同意向其发送商业性短信或拨打商业性电话等扰民行为，坚决守护好人民群众的安宁生活，营造良好的通信环境。