京东618超级红包在哪领 2021京东618大额津贴领取地址

2021年京东618的活动来袭了，大家都在等待这一天的到来，毕竟又可以买买买了，很多朋友都在找京东有没什么大额的红包可以领取，下面就来为大家分享一下。
以下主会场就是京东618的红包领取入口，大家可以直接点击主会场进行领取：
|京东618活动会场入口
|京东618优惠力度
|主会场
|每日一个主题、疯抢优惠神券
|京东超市
|好物低至 5 折
|预售爆品
|定金膨胀不止 10 倍
|京东国际
|进口毫无每满 300 减 30 元
|家电预售
|付定金赠百元好礼
|手机预售
|抢 2021 元神券、现货价保 6 月 1 日
|电脑数码
|尾款至高 24 期免息，价保 30 天
|品质男装
|领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
|小家电
|定金享多倍膨胀
|户外运动
|每满 200 减 30 元
|京东生鲜
|生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
|图书文娱
|定金膨胀不止 5 折
红包雨活动时间&领取时间
2021年6月1日-2021年6月18日每晚20:00:00至20:15:00
活动参与对象
①自然人用户有机会且仅能使用一个京东账号参与活动，微信号、QQ、京东帐号、手机号码等任一信息一致的，视为同一个用户，则首次参与本活动的账号参与结果有效，其余账号参与结果均视为无效。
②若发现同一位用户使用不同账号重复参与活动，京东有权取消其获奖资格。
活动方式
①在规定时间内进入会场，有机会弹出红包弹窗，用户在弹窗内点击领取，有机会获得红包或优惠券
②红包额度随机发放，以实际发放金额为准。红包使用规则与有效期以红包后台显示及京东平台规则为准。红包及优惠券数量有限，先到先得。