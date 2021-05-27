京东618超级红包在哪领 2021京东618大额津贴领取地址

2021年京东618的活动来袭了，大家都在等待这一天的到来，毕竟又可以买买买了，很多朋友都在找京东有没什么大额的红包可以领取，下面就来为大家分享一下。

以下主会场就是京东618的红包领取入口，大家可以直接点击主会场进行领取：

京东618活动会场入口 京东618优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢 2021 元神券、现货价保 6 月 1 日 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元

京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

红包雨活动时间&领取时间

2021年6月1日-2021年6月18日每晚20:00:00至20:15:00

活动参与对象

①自然人用户有机会且仅能使用一个京东账号参与活动，微信号、QQ、京东帐号、手机号码等任一信息一致的，视为同一个用户，则首次参与本活动的账号参与结果有效，其余账号参与结果均视为无效。

②若发现同一位用户使用不同账号重复参与活动，京东有权取消其获奖资格。

活动方式

①在规定时间内进入会场，有机会弹出红包弹窗，用户在弹窗内点击领取，有机会获得红包或优惠券

②红包额度随机发放，以实际发放金额为准。红包使用规则与有效期以红包后台显示及京东平台规则为准。红包及优惠券数量有限，先到先得。