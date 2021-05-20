一个人怎么过？支付宝上线520“单身狗”福利

今日，支付宝上线一“单身狗”福利!大家在支付宝搜「怎么过」就可领取多款产品的半价券包括霸王鸡条、麦当劳甜筒、良品铺子等。
值得注意的是，没人每款产品仅限领取一份。
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明天就是520，支付宝开放平台数据显示，今年上支付宝搜“结婚”提前预约5月20日领证的人数是情人节的2倍多，比七夕也多了近3成，多地结婚登记已约满，在选择结婚吉日上，520反超情人节。有分析指出，可能与今年情人节遇上春节有关，也反映出年轻人更青睐谐音梗等新表达。
据悉，北京地铁已经开通了刷支付宝乘车功能，市民只需刷支付宝乘车码就能进站乘车，享受月度累计优惠，同时还能获得蚂蚁森林能量。
美团外卖其实是经常的在做活动的，很多朋友都可以在美团领取到外卖的神券红包，最高甚至到66元，下面就来为大家分享一下2021美团外卖大额优惠券领取入口。
【TechWeb】5月13日消息，据央行官网5月13日公示的消息，支付宝支付牌照的续展申请获得通过，有效期延长至2026年5月。2011年5月，支付宝获得央行发布的中国第一批《支付业务许可证》，有效期5年；2016年5月，支付宝支付牌照的第一次续展获得央行批准通过，有效期再延5年至2021年。这次是支付宝支付牌照的第二次成功续展。支付宝方面表示，感谢央行的信任和认可。支付宝将在央行的指导下，继续保持合规、稳健运营，为用户提供便捷安
为助力五月全国消费促进月，各商家品牌纷纷在线上线下展开促销活动。记者从支付宝方面了解到，今起上千万商家在支付宝开启新一轮“云促销”，覆盖餐饮、商超、快消及休闲娱乐等线下服务业。
2021年5月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于金山寺的，问题是“白蛇传中白素贞为爱水漫金山，现实中的金山寺是在哪里?”金山寺怕是很多人不清楚到底在哪，下面就来为大家详细的科普一下答案。
由于TWS真无线耳机完全摒弃了线材的约束，所以佩戴效果是要远优于有线耳机、线控耳机的，再加上在信号、音质、延迟等方面的技术突破，让TWS真无线耳机不管是佩戴体验还是使用体验都名列前茅。下面就给大家分享一些高性价比的真无线蓝牙耳机。Xisem西圣Ava好评率：99%Xisem西圣蓝牙耳机在国产蓝牙耳机品牌中好评率算是最高的，由于顶级的配置和亲民的价格，在数码圈内深受网友的喜爱。不少数码、音频达人公认平价超好用的一款蓝牙耳
为助力五月全国消费促进月，各商家品牌纷纷在线上线下展开促销活动。据支付宝方面发布的消息，今起上千万商家在支付宝开启新一轮“云促销”，覆盖餐饮、商超、快消及休闲娱乐等线下服务业。
520告白日是是一年一度网络情人节，是由「我爱你」的谐音而来也是所谓的「告白日」，520可以让相隔两地的「电子情人」，能有一个传达爱意的机会及管道。由于「520告白日」属于网络节日，因此过节的人群以年轻人为主，对象也多半是「暧昧中」的关系，网友们大多会利用短信、即时信息，甚至是网络虚拟礼物作为告白手段。在5月20日的13时14分对喜欢的对象发送告白短信，有「我爱你一生一世」的意思。以下是520告白情话最暖心短句分享?
仪式感是女生们常挂在嘴边的一个词，对于感性的姑娘们来说，仪式感是爱情中不可或缺的一部分。而拆分来看，仪式感也可以是不同的形式展现，例如，它可以是重大节日中的礼物。520就要来了，各位男同胞们想好520送给女朋友的礼物了吗?我们来一起看看有哪些好的选择。浪漫型:热门口红色号+玫瑰花对于爱美的女孩子来说，口红是必不可少的生活用品，轻轻一抹，就让气场大不相同，很多姑娘都离不开口红的加持。所以以口红相赠，一定是不?
据央行官网5月13日公示的消息，支付宝支付牌照的续展申请获得通过，有效期延长至2026年5月。2011年5月，支付宝获得央行发布的中国第一批《支付业务许可证》，有效期5年;2016年5月
2021年5月20日，今天的日子意义非凡，因为520代表着我爱你，所以这天也是情人节，但是对于一部分的单身狗青年来说就很不友好了，一些单身的小伙伴怕是要在今天嘲讽调侃一番，下面就来为大家分享一下2021年520单身微信朋友圈搞笑文案。
随着蓝牙技术的发展，我们不再满足于只是使用蓝牙耳机听歌看剧了，在游戏时也会经常用到蓝牙耳机，不过也就使得耳机低延迟的要求要更高了，不然开黑时不能与队友及时沟通，声画不同步就很尴尬了，今天带来了几款拥有低延迟适合游戏使用的蓝牙耳机。Xisem西圣Ava好评率：99%Xisem西圣Ares的硬件方面上十分强大，内置了蓝牙5. 2 芯片，传输更快更稳，抗干扰能力更强， 15 米内稳定连接。搭配双主机设计让延迟更低，解决音画不同步的?
湖北健康码有金色皮肤了。5月18日起，“湖北健康码”全新升级，凡接种过新冠疫苗的湖北居民，其“湖北健康码”会自动加上金色边框，湖北健康码中心区域多了一枚金色的小盾牌。健康码下方还有一个针剂图标，表示该“湖北健康码”持有人已接种新冠疫苗。
2021年4月25日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语秦晋之好用来指两家联姻它的历史原型包括什么?”这个问题考就是秦晋之好的典故了，很多朋友还不清楚秦晋之好到底来源是哪里，下面就来为大家详细的介绍一下。
王者荣耀在最近开启了助力520-音乐制作人活动，这个活动很多朋友还不清楚入口在哪，具体的活动规则和奖励是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。活动常驻入口:活动-【助力:520-音乐制作人】活动奖励:解锁全部效果可获得“表情-一起摇滚”。活动时间:5月19日-5月25日;活动规则:1、每个效果可通过10音乐币来进行解锁，解锁全部效果可获得“表情-一起摇滚”;2、可通过完成对应任务获取音乐币，用来解锁对应的音乐&舞台效果;3、活动结
“收完钱就跑路”是教育培训、健身、美容等行业的老大难问题，不少消费者深受其害。这也影响了行业里正规商家的发展：即使消费者有消费意愿，很多人也会因为担心交完钱对方就跑路了，从而持币待观。为解决这一痛点，4月23日，支付宝开放平台联合网商银行、芝麻信用推出“防跑路套餐”，通过技术手段保障消费者权益，也让正规商家能更好的做生意。目前该套餐已在健身行业试点，首批已有超2000家健身机构加入。数据显示，目前全国健?
2021年5月17日，新的支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题来了，今天的问题是“一般来说体检抽血时我们最好？”这个只要抽过血的小伙伴都清楚答案是什么，一般为了准确性都会要求空腹进行抽血，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今天答案。
2021年网易游戏520游戏热爱者发布会将在今天晚上19:30分举行，作为每一年网易最重要的活动之一，今年的网易游戏热爱者发布会也将会带来很多网易旗下游戏的更新计划，同时还有新游戏的开发计划等。
今天是2021年的5月20日，大家所熟知的情人节，520这天想必很多有女朋友或者没女友的小伙伴都想给自己心爱的女孩子送上一些表白的情话，今天就来为大家分享一下微信朋友圈的小清新表白文案。
5月22日消息，小米CC产品经理魏思琪在与米粉互动时透露，小米CC系列新品将于2021年Q3发布。去年小米CC系列未更新，有网友猜测小米CC系列是不是砍掉..
5月22日消息，《中国国家地理》杂志社特约水下摄影师张帆分享了使用小米11 Ultra的体验。张帆指出，小米11 Ultra拥有接近1英寸的超大底，让我十分..
微软已经更新了Edge浏览器中的防御密码泄露功能，同时增加了关于密码健壮程度的信息，该功能目前在Edge Canary 92.0.895.0中通过有控制的推广提供..
【TechWeb】2021年5月22日，随着北京鸿坤广场超级充电站的正式开放，特斯拉在中国大陆的超级充电站数量突破800座。这座全新的超级充电站将为特斯拉..
5月22日消息，小米公布了小米11系列销售战报。小米11、小米11 Pro和小米11 Ultra全球销量突破300万台，位列国内4000-6000元价位段安卓手机系列销量..
双面大数据:价值，还是隐私?2016到2020年，我国数字经济总体规模不断扩大，从2016年的22.4万亿元跃升至2020年的41.4万亿元。“数字化”浪潮奔腾而..
一年一度的天猫618狂欢节即将到来，作为年中大促季，天猫618如今已经成为上半年最重要的消费战场，各大商家纷纷推出优惠力度，吸引消费者目光。作..
说起TCL，许多喜欢关注黑科技的发烧友一定清楚，一直以来TCL致力于为用户带来美好的智慧生活，帮助广大用户大大提升了生活的品质和幸福感。而最近..
美东时间5月21日，中国最大的在线招聘平台——BOSS直聘向美国SEC递交招股书，正式拉开其赴美上市的旅程。公司计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码「..
Flash大厅是Flash中国官方全新推出的软件化升级产品，在原有Flash Player插件播放功能的基础之上，新增Flash修复工具、Flash一键安装、Swf文件播放..
夏天悄然来临，吃西瓜和雪糕的季节又来了，奈何家里冰箱老旧不耐冻，想换新家电钱包又瑟瑟发抖的朋友看过来。苏宁易购618众多爆款家电提前开抢，多..
生产规模是衡量一家电子烟加工工厂生产实力的重要标准。生产规模越大说明厂家的实力越雄厚，生产加工的能力也就越强，与之合作也就越放心。其次，..
电子烟工厂成立、经营年限比较长，这里说的是OEM加工时间长，起码的标准个人认为是10年以上。电子烟加工是一个比较注科研技术的环节，一家没有时间..
5月20日，由好莱客联合网易时尚、网易家居共同策划发起，以“高定与家居设计美学”为主题的2021原态设计俱乐部深圳潮趴“城市原态主义”活动在深圳..
5月22日消息，Redmi Note 10系列现身GeekBench跑分网站，其型号为M2104K10AC。GeekBench网站显示，Redmi Note 10系列搭载联发科天玑1100旗舰处理器..
2021年5月18日12点31分，赛格租户反映深圳华强北赛格大厦晃动，随后工作人员引导所有人员有序撤离。5月20日，赛格大厦再次发生晃动，商户向记者提..
Sublime Text 4 的首个稳定版本已经于今天发布。新版本重点添加了对 Apple Silicon 芯片和 Linux ARM64 的支持，并引入了一系列新的功能。不过值得..
亚马逊表示，Prime Now应用程序和网站将于今年年底在全球范围内停止运营。消费者可以通过亚马逊应用程序或网站选择两小时送达的必需品和其他商品..
面向 Edge 浏览器，微软今天引入了全新的数学求解器（Math Solver）功能，以帮助学生练习和提高他们的数学技能。这个实验性功能此前需要启用 Flag..
今天，苹果美国官网上线了名为“Why Mac”的新页面，阐述了你为何应该购买 Mac 而不是其他电脑的理由。官方给出的理由包括易于学习、功能更强大，..