一个人怎么过？支付宝上线520“单身狗”福利

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一个人怎么过？支付宝上线520“单身狗”福利

2021-05-20 17:32 · 稿源：站长之家

今日，支付宝上线一“单身狗”福利!大家在支付宝搜「怎么过」就可领取多款产品的半价券包括霸王鸡条、麦当劳甜筒、良品铺子等。

值得注意的是，没人每款产品仅限领取一份。

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