一个人怎么过？支付宝上线520“单身狗”福利

520告白日是是一年一度网络情人节，是由「我爱你」的谐音而来也是所谓的「告白日」，520可以让相隔两地的「电子情人」，能有一个传达爱意的机会及管道。由于「520告白日」属于网络节日，因此过节的人群以年轻人为主，对象也多半是「暧昧中」的关系，网友们大多会利用短信、即时信息，甚至是网络虚拟礼物作为告白手段。在5月20日的13时14分对喜欢的对象发送告白短信，有「我爱你一生一世」的意思。以下是520告白情话最暖心短句分享?