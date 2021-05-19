privilege是什么梗 既然提到了privilege是什么意思出处在哪

最近很多朋友在微博上经常的看到一个很有趣的英文梗——privilege，一些小伙伴还不清楚这个privilege到底是什么梗，出处又是在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

首先privilege这个英文单词是“特权”的意思，所以这个梗的意思就是一些人拥有特权，却让别的没有特权的人保持沉默。

privilege出处：

由于前两天“在北大附中上学多幸福”视频，引发网友对于教育资源不公的现象进行讨论。一名微博名叫“是空白a-”的博主对此点评到“既然提到privilege，那我来说说我的高傲在哪。”这个句式引发了网友的嘲笑和模仿。

privilege句式:

开头:既然提到privilege，那我就来说说我的高傲在哪。

结尾:写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

既然提到privilege梗搞笑句子：

1、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我喝酸奶不舔酸奶盖，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

2、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，下月考四级，今天我在微博新学privilege特权一词，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

3、既然提到privilege，那我就来说说我的高傲在哪，我60.8%查重率的毕业论文还没有开始降重，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

4、 既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我有一只小猫咪，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

5、既然提到了privilege，我就要说说我的高傲在哪儿，我的cp是真的!写到这里，我的高傲已经尽数体现了。

6、既然提到privilege ，那就来说说我的高傲在哪里，我全款买下了一份25元的奶茶，写到这里，我的高傲已经尽数体现了。