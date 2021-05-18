快手电商营销平台“磁力金牛”上线 助力快手商家

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息:今日，快手磁力引擎（商业化）旗下电商营销平台磁力金牛官网上线，磁力金牛完成投放资源整合与投放通路重构两大核心能力升级。

「磁力金牛」通过帐号打通、完善数据后台等升级举措，为有电商营销诉求的客户提供综合解决方案，进一步打通公私流量，针对商家不同诉求，获取流量;支持商品与投放关联，满足日常销售等不同需求。

今年3月底，快手商业化小店通负责人冯超就曾表示，快手将推出全新电商营销平台磁力金牛，该平台集合快手粉条+小店通，真正打通公域私域流量，实现全站数字化营销。

5 月18日，快手磁力引擎（商业化）旗下电商营销平台磁力金牛官网（https://niu.e.kuaishou.com ）正式上线，电商商家们可以通过官网进行注册并使用。

据悉，与此前推出的电商营销工具相比，磁力金牛完成了投放资源整合与投放通路重构两大核心能力升级。在磁力金牛平台上，商家们可以实现账号、预算资金池的三大统一，满足商家一站式使用多个推广工具的诉求；实现公私域流量全面融合打通，针对商家不同的营销诉求，快速获取精准流量；支持商品与投放关联，优化深浅层转化目标，满足日常销售、新品测款和活动引爆的不同需求，实现“让生意智能化，让营销简单化”。

今年 4 月22日，快手高级副总裁马宏彬曾在光合大会上透露，快手商业化正在内测为电商商家提供更确定性成长的营销平台“磁力金牛”，为有电商营销诉求的客户提供综合解决方案，帮助电商商家及客户营销升级。

内测期间，不少电商商家借助磁力金牛获得了快速增长。“超级丹”“77英姐”等快手电商商家，以及海澜之家、良品铺子、全棉时代、姿美堂等品牌在内测期间表现突出，持续沉淀私域资产，实现品销合一。其中“超级丹”在 5 月 7 日的直播投放中，ROI达到4.6，远优于此前投放效果。 4 月 27 日，良品铺子在快手宠粉节上联合主播开播带货，当晚涨粉超 27 万，观看人数破 926 万，平均客单价超 180 元。 5 月 15 日，仅 10 万粉丝的全棉时代在快手达成了21w+的销售记录，超过 2300 人下单购买，单日销售环比 4 月平均日销增长979%。

为了进一步赋能快手电商商家，今年 616 期间，快手磁力金牛推出了更优惠的推广及返点政策，推出品牌及品效资源包，同时进一步升级客户运营服务，助力商家在接下来的电商大促节日中实现GMV与粉丝增长的双赢。