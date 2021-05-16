2021年5月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冰箱的，问题是“安静的晚上有时会听到冰箱嗡嗡作响的声音，是冰箱坏了吗?”这个问题其实还是比较好理解，嗡嗡作响就是因为冰箱在工作，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

晚上有时会听到冰箱嗡嗡的声音是冰箱坏了吗 5月16日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:安静的晚上有时会听到冰箱“嗡嗡”作响的声音，是冰箱坏了吗？

A、不是

B、是的

今日答案:不是

冰箱（又称电冰箱，台语称霜橱或冰橱，香港称雪柜，上面最冻嗰格又叫冰箱，都有人会叫冰格或雪格。中国大陆称冰柜，有时会称冰箱，日本和韩国的汉字皆称其为冷藏库，朝鲜在文化语译法为冷冻机）是以低温保存食物等物品的机械设备。工业用冰箱适用于工业环境，如餐厅、食品加工和超级市场。

冰箱“嗡嗡”作响并不是因为坏了，而是正常的在运作，冰箱每天都有发出嗡嗡作响的声音，只是晚上寂静的时候听到比较清楚，主要是由压缩机工作时的振动和冰箱管路等共振产生的。

冰箱的基本作用是制冷，使箱内保持适当的低温。制冷系统一般由压缩机、冷凝器、毛细管或热力膨胀阀、蒸发器四个基本部件组成。制冷剂是一种能在低压下低温沸腾的液体，在沸腾时吸收热量，制冷剂在制冷系统中不断循环，压缩机提高制冷剂的气体压力，造成液化条件，通过冷凝器时凝结液化放出热量，然后通过毛细管时降低压力与温度，再通过蒸发器时沸腾汽化吸收热量，另现今发展运用制冷二极管，无复杂之机械装置，惟效能较差，运用于小型冰箱。