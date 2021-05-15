PS5国行索尼官方购买地址 国行PS5正式发售优惠购买入口

国行版的PS5在5月15日周六这天正式的发售了，很多朋友都想在第一时间买到国行版本的PS5，毕竟价格方面还是不错的，下面就来为大家分享一下PS5国行版本正式发售的购买入口。

PlayStation游戏机产品线的首席架构师马克·塞尼在PlayStation4推出后实施了为期两年的反馈周期。也就是说，他每隔两年就会定期拜访索尼的第一方开发者，了解他们对索尼目前硬件的不足之处有什么担忧，以及如何在更新版主机或下一代游戏机中改进这种硬件。这些反馈意见被反馈到游戏机开发团队的优先事项中。

在PlayStation5的开发过程中，一个关键问题是游戏加载的时长。这是基于被加载到游戏中的数据大小，数据在存储介质上的物理位置，以及数据在介质上的重复，以减少加载时间。一个重要的目标是找到减少加载时间的方法，特别是玩家在游戏世界中移动时动态加载新区域的游戏。

索尼互动娱乐公司首席执行官吉姆·瑞安表示，索尼曾研究过“低价、降低规格”版PlayStation5的可行性，就像微软在有较高规格光盘版的Xbox Series X及其较低规格对应数字版的Xbox Series S上所做的那样;并得出结论，他们认为这种游戏机的表现并不好，认定会过快地被淘汰。所以经过商议后在商业层面上考虑做了决定，最终采用了以与光盘版相同规格的数字版主机作对应其的方案。

CPU AMD Ryzen Zen2架构

8核心 /16线程

工作频率:最高3.5GHz 可变 GPU AMD Radeon RDNA2架构

支持光线追踪

工作频率:最高2.23GHz 可变（10.3 TFLOPS） 存储器 GDDR6 16GB

带宽448GB/s SSD 825GB

读取速度:5.5GB/s（Raw），8~9GB/s(压缩) PS5游戏光盘 光盘版:Ultra HD Blu-ray （最高100GB） 数字版:无光盘驱动器 影音输出 4K 120Hz TV、8K TV、支持 VRR（HDMI 2.1） 音效 “Tempest”3D音效技术 外观尺寸 光盘版:约390mm x104mm x260mm （宽×高×深）(不包括最大突出部位与底座) 数字版: 约390mm x92mm x260mm（宽×高×深）(不包括最大突出部位与底座) 重量 光盘版:4.5kg 数字版:3.9kg 瓦数 光盘版:350W 数字版:340W 输出╱输入 USB Type-A连接端口（Hi-Speed USB） USB Type-A连接端口（SuperSpeed USB10Gbps）x2 USB Type-C连接端口（SuperSpeed USB10Gbps） 通信 Ethernet （10BASE-T，100BASE-TX，1000BASE-T） IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 蓝牙5.1



