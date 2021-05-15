PS5国行索尼官方购买地址 国行PS5正式发售优惠购买入口

国行版的PS5在5月15日周六这天正式的发售了，很多朋友都想在第一时间买到国行版本的PS5，毕竟价格方面还是不错的，下面就来为大家分享一下PS5国行版本正式发售的购买入口。
PlayStation游戏机产品线的首席架构师马克·塞尼在PlayStation4推出后实施了为期两年的反馈周期。也就是说，他每隔两年就会定期拜访索尼的第一方开发者，了解他们对索尼目前硬件的不足之处有什么担忧，以及如何在更新版主机或下一代游戏机中改进这种硬件。这些反馈意见被反馈到游戏机开发团队的优先事项中。
在PlayStation5的开发过程中，一个关键问题是游戏加载的时长。这是基于被加载到游戏中的数据大小，数据在存储介质上的物理位置，以及数据在介质上的重复，以减少加载时间。一个重要的目标是找到减少加载时间的方法，特别是玩家在游戏世界中移动时动态加载新区域的游戏。
索尼互动娱乐公司首席执行官吉姆·瑞安表示，索尼曾研究过“低价、降低规格”版PlayStation5的可行性，就像微软在有较高规格光盘版的Xbox Series X及其较低规格对应数字版的Xbox Series S上所做的那样;并得出结论，他们认为这种游戏机的表现并不好，认定会过快地被淘汰。所以经过商议后在商业层面上考虑做了决定，最终采用了以与光盘版相同规格的数字版主机作对应其的方案。
|CPU
|GPU
|存储器
|SSD
|PS5游戏光盘
|光盘版:Ultra HD Blu-ray （最高100GB）
数字版:无光盘驱动器
|影音输出
|4K 120Hz TV、8K TV、支持 VRR（HDMI 2.1）
|音效
|“Tempest”3D音效技术
|外观尺寸
|光盘版:约390mm x104mm x260mm （宽×高×深）(不包括最大突出部位与底座)
数字版: 约390mm x92mm x260mm（宽×高×深）(不包括最大突出部位与底座)
|重量
|光盘版:4.5kg
数字版:3.9kg
|瓦数
|光盘版:350W
数字版:340W
|输出╱输入
|USB Type-A连接端口（Hi-Speed USB）
USB Type-A连接端口（SuperSpeed USB10Gbps）x2
USB Type-C连接端口（SuperSpeed USB10Gbps）
|通信
|Ethernet （10BASE-T，100BASE-TX，1000BASE-T）
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
蓝牙5.1