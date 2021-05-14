微博CEO来去之间吐槽AirTag 罗永浩发“哈哈”表情围观

苹果防丢神器AirTag一经发布就成为全球热点，其追踪功能受到用户热捧。

然而，这一神器却遭到了微博CEO王高飞疯狂吐槽，其在微博发文“啥破玩意儿……报错一晚上 ”

截图显示，夹总的iPhone12Pro弹窗提醒无法连接AirTag，系统提示“确保蓝牙已打开且AirTag在通信范围内”。

有趣的是，罗永浩更是公开围观，不仅转发夹总微博，还附上“哈哈”这一表情。

对此，有网友调侃表示，夹总被夹现场，赶紧围观。言归正传，手中有AirTag的小伙伴是否遇到同样问题呢?