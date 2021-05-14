微博CEO来去之间吐槽AirTag 罗永浩发“哈哈”表情围观

苹果防丢神器AirTag一经发布就成为全球热点，其追踪功能受到用户热捧。
然而，这一神器却遭到了微博CEO王高飞疯狂吐槽，其在微博发文“啥破玩意儿……报错一晚上 ”
截图显示，夹总的iPhone12Pro弹窗提醒无法连接AirTag，系统提示“确保蓝牙已打开且AirTag在通信范围内”。
有趣的是，罗永浩更是公开围观，不仅转发夹总微博，还附上“哈哈”这一表情。
对此，有网友调侃表示，夹总被夹现场，赶紧围观。言归正传，手中有AirTag的小伙伴是否遇到同样问题呢?
苹果防丢神器AirTag一经发布就成为全球热点，其追踪功能受到用户热捧。
然而，这一神器却遭到了微博CEO王高飞疯狂吐槽，其在微博发文“啥破玩意儿……报错一晚上 ”
截图显示，夹总的iPhone12Pro弹窗提醒无法连接AirTag，系统提示“确保蓝牙已打开且AirTag在通信范围内”。
有趣的是，罗永浩更是公开围观，不仅转发夹总微博，还附上“哈哈”这一表情。
对此，有网友调侃表示，夹总被夹现场，赶紧围观。言归正传，手中有AirTag的小伙伴是否遇到同样问题呢?
5月14日消息，微博CEO王高飞（微博ID：来去之间）发文批苹果刚上市不久的新品AirTag：啥破玩意儿，报错一晚上”。截图显示，王高飞的iPhone 12 Pro弹窗提醒无法连接AirTag，系统提示确保蓝牙已打开且AirTag在通信范围内”。值得注意的是，这条微博被锤子科技CEO罗永浩转发，本人还使用了哈哈”这一表情。据悉，苹果AirTag是苹果打造的一款号称防丢失”的神器，国行售价229元，它可以与钥匙、背包等放在一起，如果遗失，用户就可以?
在4月21日凌晨的苹果“春晚”上，除了紫色的iPhone 12、iPad、iMac以及Apple TV等常规产品的发布更新之外，“防丢失神器”AirTag也终于与大家见面。苹果在其发布会上称，AirTag内部有多项安全的精准查找功能，开创了业内先河。在苹果发布会结束后几小时内，关于AirTag的话题就已经登上各大榜单热门，获得了极高的关注度。事实上，这款产品早已不新鲜，早在20多年前，阿笠博士就已经被柯南装备上，开个玩笑，不过用来实现这款产品核
在一份关于 AirTag 如何被用于秘密追踪的报道中，来自《华盛顿邮报》的杰弗里·福勒（Geoffrey Fowler）表示，苹果在防止 AirTag 被用于追踪其他人且内置的保障措施“还不够充分”。Fowler 在自己身上安装了一个 AirTag，，并与一位同事合作假装被跟踪，他得出的结论是，AirTag 是一种“廉价、有效的跟踪的新手段”。苹果公司的保障措施包括隐私提醒，让 iPhone 用户知道一个未知的 AirTag 与他们同行，并可能在他们的物品中。同时
如果你认为 AirTag 不耐用，那么下面这段视频可能会改变你的想法。数码频道 MobileReviewsEh 对 AirTag 的耐用性进行了测试，在经过铁榔头的多次敲击之后，AirTag 依然能够保持基本完整。只有在最后的“大力”敲击下才开始损坏。
和 Tile 等物品追踪器不同，苹果的新 AirTags 并没有任何孔洞或者开口，因此无法直接将其固定在钥匙扣上，迫使客户为此购买皮革钥匙圈等配件。不过但有趣的是，MacRumors 论坛成员 Smythey 已经证明，可以在不破坏 AirTag 的情况下在其上钻一个孔，让绳子或薄的钥匙圈穿过开口。这个结果从外观上看并不美观，但 smythey 说，在自己动手做完后，AirTag 似乎可以正常工作。今天在YouTube上分享的对AirTag的拆解，让人们第一次看到了?
苹果公司新的AirTag物品追踪器自上周五开始进入客户手中，虽然该公司试图描述它们可以用来寻找丢失的物品，但许多用户在得知AirTag的位置不能与其他家庭成员分享时，仍然感到惊讶和失望。从表面上看，通过苹果的家庭分享功能分享AirTag的位置应该是不费吹灰之力的，因为家庭分享组中的个人成员可以使用 "查找我的 "应用程序查看其他家庭成员苹果设备的位置，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和苹果手表。鉴于 "家庭共享 "的特权，许
因为被精确查找功能所吸引而计划购买苹果AirTag?不要这么快，因为该功能并不在每个国家都适用。苹果在AirTag上只展示了一个功能，精确查找就让我们大开眼界。利用iPhone和AirTag中的U1（超宽频）芯片的力量，用户可以获得丢失物品的精确位置。手里的iPhone将真正为你指出AirTag所在的方向，精确到最后一英尺。虽然这项功能很酷，但也有一个巨大的缺点:由于国际监管要求，这项功能不是在每个国家都能使用。简而言之，根据苹果公司的
苹果公司在本周二的发布会推出了一款蓝牙跟踪装置AirTag，可以利用苹果设备的蓝牙信号定位自己的物品。不过有人担心自己会被这一设备跟踪，对于这样的担忧，苹果官方也给出了解答。
有媒体报道，今天下午罗永浩在微博转发了一篇名为《罗永浩独家撰文：我为什么要去参加一档音乐综艺|贵圈》的文章，他表示，“这文章不是我写的”，并表示“虽然内容大致属实，但细节事实出入非常多”，并且@了腾讯新闻予以更正或删除。
苹果公司新发布有关AirTags的FCC档案显示，苹果为了这个蓝牙追踪器获得监管部门的批准，准备了近两年的时间。
苹果上市还未到一个月的防丢神器被破解了。据外媒报道，日前，来自国外的一个信息技术安全研究员，就在社交媒体上分享了其破解AirTag的过程，暴露出AirTag一些潜在的安全隐患。据悉，在4月21日的2021苹果春季新品发布会上，发布了全新产品AirTag。其小巧玲珑的设计，并内置新自研芯片U1，利用UWB技术实现精确的位置定位，也被大家称为防丢神器。作为一款新产品，并且主打定位追踪功能，这也引起了不少安全研究员的关注。来自推特上
4月21日，苹果发布了蓝牙追踪器AirTag，售价229元起。消费者只要给易丢物品挂上，打开查找 app 时，就能看到物品在哪里。
如果你想要通过 AirTag 来追踪你的行李箱，那么在大多数场景中它能帮助你精准定位，从而帮助你快速找到自己的行李箱。Executive Traveller 概述了一些常见使用场景，并在机场进行了实测，发现在一种情况下 AirTag 基本上没有帮助...我们都曾站在机场的行李转盘周围，等待行李从滑道中排出，然后沿着那条蜿蜒的传送带到达我们所站的地方。苹果公司最新的小工具会不会成为继降噪耳机之后最热门的旅行配件？Executive Traveller 带着
229元的AirTag已经开卖，从价格上来看，对于多数苹果用户来说并不构成压力。不过，AirTag最核心的作用就是防丢追踪，于是苹果设计了扣环、皮革钥匙扣、挂绳等丰富配件，以挂绳为例，价格只需要98元。然而即便如此，首波入手的用户已经找到了更廉价的方式。简单来说，有用户尝试在AirTags的外圈凿了一个小圆孔，用来挂钥匙链等。当然，这不是最优雅的解决方案，而且肯定会失去质保了，普通消费者就别尝试了。
在世界各地的苹果在线商店，AirTag订单开始被标记为 "已发货"，大多数货物将在4月30日星期五的发布日开始送达客户手中。本周早些时候，一些幸运的顾客已经收到了他们的AirTag，为我们提供了开箱体验。AirTag每个售价29美元，四个售价99美元，用户可以将AirTag贴或者挂在钱包、钥匙、背包等个人物品上，然后在iPhone、iPad和Mac的Find My应用中跟踪这些物品的位置。当附有AirTag的物品丢失但在附近时，Find My应用程序会?
苹果公司已经分享了有关其 "查找我的网络 "和AirTags中的安全机制的大量信息，以防止不必要的跟踪。最大的措施之一是iPhone能够检测到一个未知的AirTag是否已经跟踪了一个人一段时期。如果不幸发生这种情况，iPhone会显示一个警报。自本月早些时候宣布以来，苹果公司在保持AirTags和 "查找我的"网络内的机制的透明度方面一直在进行着精细的平衡工作，同时确保没有足够的信息被公开，以便可能的跟踪者找到利用?
据外媒报道，苹果新发布的AirTags的FCC文件显示，这家位于库比蒂诺的科技巨头早在这款产品发布两年前就已经开始进行监管测试并准备为该产品寻求监管批准。文件表明，AirTag在2019年7月至11月间接受了官方认证测试。尽管测试是在2019年年中进行的，但该监管机构认证的官方报告直到去年9月和10月发布。跟所有消费产品一样，苹果的设备在进入市场之前必须经过FCC和销售国家的监管机构的广泛而严格的测试才行。而让这个案例特别有趣的?
苹果官网今天下午已经在首页更新了页面，预告今晚8点将开启多个芯片的预购，包括无线蓝牙追踪器Airtag，紫色版本的iPhone12和iPhone12mini等。
4月21日凌晨1点，苹果举办2021年春季新品发布会，首销带来了新款紫色iPhone 12，同时还带来了传闻已久的追踪配件AirTag。AirTag采用圆形盘状设计，大小与硬币相当，白色外壳内嵌银色金属。其内置新自研芯片U1，利用UWB技术实现精确的位置定位。功能方面，该设备可与背包、钱包、钥匙等易丢失物品上，通过苹果Find My功能帮助用户追踪丢失物品。值得一提的是，苹果强调AirTag的设计是跟踪物品而非人。因此考虑了隐私问题，内置了多?
为了切实了解苹果 AirTag 智能追踪器的寻物效果，Kirk McElhearn 已经在 Mac Security Blog 上发表了他的最新实测体验。考虑到已经有不少分分享过钥匙或钱包的寻物体验，Kirk McElhearn 这次选择了通过向朋友邮寄包裹的形式来追踪 AirTag，然后记录它一路中都有哪些奇妙的经历。Kirk McElhearn 表示，自己住在英国埃文河畔的斯特拉特福附近，但向居住在伦敦南部的朋友寄去了一个包裹。为了追求时效，他还服了最贵的一档邮费。由于
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