LOL云顶之弈11.10装备合成图 11.10最新装备合成路径高清图

英雄联盟云顶之弈的11.10版本更新了，其中装备合成图并没有特别大的变化，虽然数值方面进行了大量的改动，下面就来为大家分享一下云顶之弈11.10最新装备合成路径高清图。

金铲铲装备

【能量圣杯】（女神之泪+负极斗篷）法术强度加成:30⇒25

【恶意圣杯】（女神之泪+负极斗篷，任一个是黑暗版）法术强度加成:45⇒40

【黑暗静止法衣】（拳套+锁子甲，任一个是黑暗版）不再影响携带者。

【巨龙之爪】（负极斗篷+负极斗篷）魔法抗性:200⇒240

【星蚀斗篷】（巨人腰带+锁子甲，任一个是黑暗版）每秒自我伤害:4% ⇒2.5%最大生命值

【邪恶巨人杀手】（暴风大剑+反曲之弓，任一个是黑暗版）重命名为【幽影巨人杀手】

【幽影巨人杀手】（暴风大剑+反曲之弓，任一个是黑暗版）低于阈值的伤害惩罚: -15% ⇒0%

【冰霜黑暗之心】（女神之泪+锁子甲，任一个是黑暗版）攻击速度减益:50% ⇒35%

【冰霜之心】（女神之泪+锁子甲）攻击速度减益:35% ⇒25%

【守护堕落天使】（暴风大剑+锁子甲，任一个是黑暗版）复活生命值:80% ⇒70%最大生命值

【离子黑暗火花】（负极斗篷+无用大棒，任一个是黑暗版）友军伤害:100% ⇒50%最大法力值

【离子黑暗火花】（负极斗篷+无用大棒，任一个是黑暗版）每次技能施放的法术强度加成:5⇒10

【白银皎月之匣】（无用大棒+锁子甲，任一个是黑暗版）额外双抗:60⇒70

【祭仪护手】（拳套+无用大棒，任一个是黑暗版）重做效果:携带者获得40%暴击伤害，并且来自其技能的魔法伤害和真实伤害可以暴击。在每个战斗环节中，携带者在首次施放其技能后，会获得额外的20%暴击几率，持续到战斗环节结束为止 (这个加成会应用于该次技能施放)。携带者每次施放其技能时，会对自身造成其15%最大生命值的真实伤害。

【祭仪救赎】（女神之泪+巨人腰带，任一个是黑暗版）治疗效果:20% ⇒25%已损失生命值

【祭仪救赎】（女神之泪+巨人腰带，任一个是黑暗版）自我伤害:10% ⇒5%当前生命值

【幽影朔极之矛】（女神之泪+暴风大剑，任一个是黑暗版）伤害惩罚:-20% ⇒ -15%

【泰坦的坚决】（反曲之弓+锁子甲，任一个是黑暗版）每层攻击力和法术强度:2⇒3

召唤单位上的【动荡兹若特传送门】（反曲之弓+巨人腰带，任一个是黑暗版）生成的【虚空生物】拥有50%效能

【狂徒的祭仪铠甲】（巨人腰带+巨人腰带，任一个是黑暗版）每秒损失生命值:100⇒60

【基克的阴森先驱】（暴风大剑+巨人腰带，任一个是黑暗版）友军的攻速削减:25% ⇒20%

召唤单位上的【兹若特传送门】（反曲之弓+巨人腰带）生成的【虚空生物】拥有25%效能