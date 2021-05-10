10年字体侵权案数量翻了100倍 部分平台推出免费字体

据钱江视频报道，以“字体”“著作权”为关键字在中国裁判文书网共搜索到了7823条相关案例。

其中，2020年字体著作权相关案件同比增长29.4%，10年来相关案件数量翻了100倍。

有业内人士估算，10年来国内每年因字体侵权而产生的费用规模或达数亿元。

据了解，目前，阿里巴巴、OPPO等平台推出免费字体，授权给商家使用，有助于营造更好的营商环境。