10年字体侵权案数量翻了100倍 部分平台推出免费字体

据钱江视频报道，以“字体”“著作权”为关键字在中国裁判文书网共搜索到了7823条相关案例。
其中，2020年字体著作权相关案件同比增长29.4%，10年来相关案件数量翻了100倍。
有业内人士估算，10年来国内每年因字体侵权而产生的费用规模或达数亿元。
据了解，目前，阿里巴巴、OPPO等平台推出免费字体，授权给商家使用，有助于营造更好的营商环境。
据钱江视频报道，以“字体”“著作权”为关键字在中国裁判文书网共搜索到了7823条相关案例。
其中，2020年字体著作权相关案件同比增长29.4%，10年来相关案件数量翻了100倍。
有业内人士估算，10年来国内每年因字体侵权而产生的费用规模或达数亿元。
据了解，目前，阿里巴巴、OPPO等平台推出免费字体，授权给商家使用，有助于营造更好的营商环境。
4 月 9 日下午， 73 家影视机构共同发布《关于保护影视版权的联合声明》，呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为。 在这 70 多家发声名单中，不仅包括中国电视艺术交流协会等专业协会，还包括爱奇艺、腾讯视频、优酷等视频平台，正午阳光、华策影视、慈文传媒、新丽传媒等影视公司。 接下来整体的短视频素材版权格局，将会有重大的改变。 ?
近日，国外知名电竞媒体TEO报道，虎牙以3.1亿（折合人民币20.13亿元）美元的价格与腾竞体育签订了LPL版权播放协议，协议授予虎牙直播为LPL联赛的独家播放平台，其中包括LPL、LDL联赛和LPL全明星赛的视频点播和发行权。
在今日的国务院新闻办发布会上，国家知识产权局公布数据称，坚决反对、及时打击商品恶意注册行为。2018-2020年累计驳回恶意抢注、商标囤积15万件。上个月国家知识产权局启动了集中打击商标恶意抢注专项行动。
据外媒报道，苹果公司已经超越其他流媒体服务，将即将上映的汤姆·汉克斯新片《生化》（Finch）带到 Apple TV上。这部由Amblin娱乐公司的科幻片，之前名为《Bios》，最初定于由环球公司发行。据Deadline报道，它现在可能会在颁奖季首映。这个故事的背景是世界末日后的地球上，发明家Finch（汉克斯饰演）在地下掩体中生活了十年，建立了一个与他的狗狗Goodyear共享的世界。Finch建造了一个机器人，在他离开后照顾他的狗狗，创造了一
两天前，她发现自己综艺《创造营2021》相关的视频剪辑被B站退回，退回原因是版权方（腾讯）要求。而更早之前，她主页里剧集《宸汐缘》《长歌行》相关的视频剪辑也被下架，同样是由于版权问题。让她稍稍庆幸一些的是，她很久之前剪辑的日本电影和香港老电影的同人视频还留着。
“酷拿《司藤》换鹅的《你是我的城池营垒》和桃的《大宋宫词》，是不是赚翻了?” 时间的指针匆匆划向四月下旬，这场三方置换中最后开播的《大宋宫词》也已于日前收官，而晋江、豆瓣、微博等平台上，“平台事业粉”仍在热烈讨论着。
“我们（影视区UP主）内部讨论结果是，还是照常做视频，直到不能做为止，正所谓‘爱到不能爱，聚到终须散’。”当聊起近期长视频平台联合发起的“影视版权倡议”对影视类短视频创作的影响时，B站知名影视UP主@王知无颇感无奈的向数娱君坦言。
独立游戏制作人@半瓶神仙醋近日在微博上宣布了要做《金2》《金3》精神续作的消息，今日他表示自己收到了来自明河社委托律师的一封律师函。明河社拥有金庸先生全部作品在全世界专有使用权，在这封致半瓶神仙醋的律师函中，委托律师表示半瓶神仙醋未经明河社授权制作、运营金庸武侠游戏的行为，侵权了明河社的合法权益。律师代表明河社正告称，其应立即停止制作、运营任何有关金庸武侠的游戏产品，并立即停止相关炒作活动，明河社将?
近日视频行业迎来一场大震动，长视频与短视频之间的矛盾冲突以从未有过的直白方式呈现在了公众面前。4月9日下午，中国电视艺术交流协会、中国电视剧制作产业协会等协会联合爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、咪咕视频等长视频平台以及正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒等53家影视公司共同发布《关于保护影视版权的联合声明》（以下简称《声明》），呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护
电子前沿基金会（EFF）已经代表迈阿密大学学生 Erik Johnson，对远程测试公司 Proctorio 提起了诉讼。EFF 表示，该诉讼旨在平息“一场目的是破坏对该公司的远程考试监考软件的重要关注的骚扰活动”。这是该软件公司最新的一场法律斗争，该公司在过去一年中与网上批评者进行了公开争论。电子前沿基金会（EFF）已经代表迈阿密大学学生 Erik Johnson，对远程测试公司 Proctorio 提起了诉讼。EFF 表示，该诉讼旨在平息“一场目的是破坏
据国家电影局发布的消息，近日，针对部分影视行业协会、影视公司和演员等倡议的抵制短视频侵权问题，国家电影局相关负责人表示，保护电影版权是维护电影产业健康良性发展、激发创新创作活力、推动电影高质量发展的重要基础。国家电影局一贯高度重视电影版权保护工作，近年来会同公安、版权等部门，持续打击电影盗录、盗播等违法犯罪行为，将电影作品纳入版权保护预警名单，推动各类网络服务商采取有效措施，提前防范、及时处理侵权
HIFIVE(嗨翻屋科技)与全球领先的全景影像品牌Insta360影石达成音乐版权合作,将为其旗下产品提供音乐正版化解决方案,保证产品中版权音乐使用的便捷与规范。此次合作,Insta360影石通过API方式接入HIFIVE音乐开放平台版权音乐素材曲库,类型丰富的配乐作品将上架Insta360客户端,全方位满足用户多场景视频剪辑配乐需求,助力用户简易创作,提升产品体验。Insta360影石创立于2014年,其致力于帮助人们更好地记录和分享生活。迄今为止Insta36
心心念念的五一小长假就要到来了，五一海报还没做出来的设计师大大们赶紧看过来，保不准看完字体超市为您倾情推荐的这一波劳动节标题字体后，您又能开心玩耍啦!
以爱之名，致敬母亲节!5月即将到来，母亲节已经不远啦，三极字库真的超级给力，一口气就上新发布了数十款新品字体，您的母亲节用字难题，不解释全在字体超市里啦。
距离4月23日的世界图书和版权日，还有一天。我们将目光聚焦到了被盗版困扰多年的网文领域。这个网络时代的特殊产物，在飞速发展的进程中，正向两极狂奔。
在数字中国、建设知识产权强国战略的引领下，中国数字内容产业蓬勃发展，尤其是以新闻出版、广播影视、软件设计、动漫游戏等为代表的核心版权产业增长迅速。近年来，腾讯积极探索“创新技术+版权保护”的深度融合，不断推动数字内容产业正版化进程;基于区块链技术，构建了“至信链”版权保护平台。
作为玩家，提及知识产权，第一时间自然会想到游戏。而游戏侵权，则一直是国内游戏圈的敏感地带。说起来，在2021年4月初的时候，“90后”的童年好友、小游戏霸主4399的新游《苍空幻想》在海外“火”了一把，原因依旧是玩家们老生常谈的那个问题——抄袭。
据外媒报道，如果《正义联盟》可以在上映数年后又重制那么《权力的游戏》为什么不能呢？受4月6日发布的第八季新预告片的启发，一些粉丝敦促HBO重制这部魔幻巨制备受争议的最后一季。根据乔治·R.R·马丁的《冰与火之歌》系列小说改编的《权力的游戏》在2019年结束之前成为近十年的最热门电视剧之一。但由于马丁还没有完成这个系列的书，所以剧集在接近结尾的时候事情变得有点“创意”了。当HBO开始宣传《权力的游戏》十周年纪念日?
蚂蚁集团旗下蚂蚁链今日宣布升级原有数字版权服务平台“鹊凿”，在区块链+AI技术的基础上，新增在线实时传播监测、App取证等新功能，向更多中小内容创作者开放。据悉，新升级后的“鹊凿”服务价格门槛低至1元，将更多惠及普通原创者。
今日，国家版权局公布了2021年度第五批重点作品版权保护预警名单，其中包括了《你好，李焕英》、《送你一朵小红花》等作品。
立夏一过，全国各地开始火速入夏。同样火热的还有各行各业中小微企业的加速开工、全速发展。夏季在闷热的室内不免让人感觉烦躁，人们对办公环境有..
这个叫做“积极向上的骷髅”的UP主，仅靠直播每天坐着学习，就圈粉57w!还接推广、办读书会、和央视新闻官博合作，成了B站知识区头部UP主。很神奇的..
北京广州地铁乘车二维码互联互通。据北京市交通委员会消息，5月12日起，北京与广州地铁乘车二维码实现互联互通，范围包括两市城市轨道交通的所有..
其实对于日本家电厂商来说，他们在家电上的优势越来越小。据外媒报道称，日本松下公司日前就企业财务决算情况召开记者会时透露，公司多年来在日本..
5月8日，北海小鹏汽车销售服务有限公司成立，法定代表人为朱艳华，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：二手车鉴定评估；二手车经纪；电动汽车..
5月11日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”专利，公开号为CN112784885A。企查查专利摘要显示..
有媒体报道称，货拉拉开始启动造车项目，已开始招募新能源货车制造方面人才。货拉拉回应此消息称，会持续招揽和储备人才，对于造车一事，暂无可对..
90IDC是一家比较新的香港vps云服务器主机商，有非常多优质的线路包括CN2 GIA，机房包含中国香港、美国、韩国以及日本，目前主机商还提供85折的优惠..
据国外媒体报道，松下宣布该集团已于3月底停止在日本生产电视机，未来将专注于海外生产。官方表示，在日本小批量生产成本高昂，损害了公司利润。..
据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX和特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）一直是狗狗币和比特币等加密货币的支持者。..
据36氪报道称，货拉拉开始启动造车项目，以实现物流链条闭环和车的“数智化”。对此，货拉拉方面回应称，会持续招揽和储备人才，对于造车一事，暂..
5月12日凌晨，苹果向开发者预览版用户推送了iOS14.6Beta3测试版的更新。本次更新主要以修复Bug和优化系统为主，升级了基带固件，并修复了iPhone使..
货拉拉开始启动造车项目，以实现物流链条闭环和车的“数智化”，目前已开始招募新能源货车制造方面的人才，包括新能源货车整车产品专家等职位。..
狂飙突进的百度以黑马之姿闯入智能交通市场。赛文研究院数据显示，截至 2020 年底，百度城市智能交通、车路协同全年市场最终用户订单业绩 10 亿元..
天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时..
有消息称三星正计划在旗舰平板 Galaxy Tab S7+ 基础上推出亲民版本。此前掌握的信息，该平板叫做 Galaxy Tab S7+ Lite，不过根据最新泄露的信息，..
DOGE（狗狗币）离真正的“To the moon”又进了一步。据Newswire报道， 5 月 9 日，Geometric能源公司(GEC)宣布DOGE- 1 登月计划将搭载SpaceX的猎鹰..
IT市场经历了 20 世纪 60 年代开始的以主机和终端为主的第一平台； 80 年代开始的以PC为核心，以局域网、客户/服务器、互联网为依托的第二平台； ..
4 月 27 日， 2021 年庆祝“五一”国际劳动节大会在北京人民大会堂隆重举行，会上，对获得 2021 年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的个人和集体进..
DOTA2官方在最近开启了粉丝应援团的活动，可以买自己喜欢的战队徽章和赛季装备品的组合包，所得的收益有部分可以归你喜欢的战队，下面就来为大家详..