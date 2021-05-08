海底捞市值56天跌2000亿 2020年净利润同比下降86.8%

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海底捞市值56天跌2000亿 2020年净利润同比下降86.8%

2021-05-08 17:30 · 稿源：站长之家

3月23日，海底捞发布2020年财报。数据显示，海底捞全年营收286.1亿元，全年净利润3.093亿元，同比下降86.8%。

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受此消息影响，自今年2月16日以来，海底捞股价不断下跌，从85.80港元至目前的43.15港元，市值蒸发超2000亿港元。

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截至昨日收盘，海底捞股价继续下跌，跌幅达2.92%。

据悉，海底捞股价在2020年涨幅达91.5%，分析人士认为，海底捞前期涨幅过大是目前股价下跌的其中一个原因。

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