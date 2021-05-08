海底捞市值56天跌2000亿 2020年净利润同比下降86.8%

3月23日，海底捞发布2020年财报。数据显示，海底捞全年营收286.1亿元，全年净利润3.093亿元，同比下降86.8%。
受此消息影响，自今年2月16日以来，海底捞股价不断下跌，从85.80港元至目前的43.15港元，市值蒸发超2000亿港元。
截至昨日收盘，海底捞股价继续下跌，跌幅达2.92%。
据悉，海底捞股价在2020年涨幅达91.5%，分析人士认为，海底捞前期涨幅过大是目前股价下跌的其中一个原因。
3月23日，海底捞发布2020年财报。数据显示，海底捞全年营收286.1亿元，全年净利润3.093亿元，同比下降86.8%。
受此消息影响，自今年2月16日以来，海底捞股价不断下跌，从85.80港元至目前的43.15港元，市值蒸发超2000亿港元。
截至昨日收盘，海底捞股价继续下跌，跌幅达2.92%。
据悉，海底捞股价在2020年涨幅达91.5%，分析人士认为，海底捞前期涨幅过大是目前股价下跌的其中一个原因。
前几天，瘫在床上刷短视频的我，刷到了教人薅海底捞羊毛的视频。比如说，用小料自制各种锅底，各种暗话问服务员要水果零食，甚至还可以打包带走!
4月17日，张振纬发布了他在凑凑担任CEO的最后一条朋友圈:“对过去心存感激，对未来充满期待。”正式宣布告别凑凑。 两天后，凑凑母公司呷哺呷哺股价开盘即大跌，下滑幅度一度超过20%。至当日收盘，其股价下跌14.91%。
互联网时代，所有的美妆品牌都在大搞线上经济，双十一期间丝芙兰的线上销售额远超线下销售额。但是，有一个品牌，却反其道行之。这家店最早做线上代购起家，最近几年，却大搞线下实体店，搞得还特别好。
近日，有位宝妈发动态炫耀自己很厉害，带着孩子两人只花17元，就吃了顿海底捞。4个清水汤锅，然后半份粉丝，一个鸡蛋，一碗米饭，一顿操作看傻了服务员。
“17元吃海底捞”登上热搜，引发热议，这到底是怎么回事呢？近日，有人称自己花17元吃了一顿海底捞，其在帖子中称“一个人，打算点4元的面。觉得太单调，于是点了一个7元的。”晒出的账单显示，其点了四份清水锅0元，一份捞派捞面7元，一份自选小料10元，合计17元。这名网友称自己“打包了不少零食，吃不完的花生，水果，牛肉粒。周六去，只做了手部护理，没有美甲。”其晒出的配图里桌上摆满了水果、花生、粥和凉菜等。除此之外，
做为火锅届的明星，海底捞上市之后创造了餐饮行业的神话，然而近期海底捞股价走低，今天一度暴跌近10%，股价44港元也创造了9个月来的新低。与今年2月份的高点相比，海底捞股价已经从85港元腰斩，最新市值只有2300多亿港元，3个月时间损失超过2000多亿元。今年春节后，多家餐饮企业股价暴跌，除了海底捞之外，九毛九跌17%，呷哺呷哺跌幅更甚，自2月11日以来，公司股价暴跌近60%，市值惨遭腰斩。业内人士称，随着通胀预期升温及美债?
据国外科技媒体报道：负责试验的公司说，一台25吨重的海底采矿机器人帕塔尼亚II正在太平洋海底4公里多的深度进行试验，现已脱离。这台机器的目的是收集海底富含钴和其他电池金属的土豆大小的结核，通过一根5公里长的电缆连接到船上。
凭借《月亮之上》、《自由飞翔》《荷塘月色》等脍炙人口的歌曲，凤凰传奇早已成为家喻户晓的传奇歌唱组合。有调查显示，凤凰传奇10首作品网络试听总量已经超过10亿人次，但那些让他们大火的歌曲也为他们打上了广场舞音乐人”的标签。而近日，凤凰传奇参加浙江卫视的为歌而赞”节目，现场翻唱的歌曲《海底》被现场的观众评为全场最低分。现场观众认为凤凰传奇将一首悲伤的音乐演绎的土嗨味”十足，与原曲所表达的感情大相径庭。视频
现如今，人们对于生活环境、用餐环境要求都比较高，作为吃饭方寸之地最重要的承载物，也是家居摆设重要物品之一的餐桌，需要兼顾更多方面。随着用户需求的发展，让家具生产企业开始制作更高质量，更多样式的餐桌。在众多家具制造企业中，霸州市美都宴家具有限公司旗下百雅精艺，致力于家具类产品的质量和实用性，为万千消费者带去更高质量、更美观、更实用的火锅桌类产品。霸州市美都宴家具有限公司是一家专注于家具的研发、生产与
第1类:低价高频，可以选择“社群+促销”的模式来做运营。即，把客户拉到群里，每天往群里丢优惠券。第2类:中价中频，采用分层运营的策略，把客户分为忠诚用户和新用户，前者提供1V1服务和老客优惠;后者的逻辑就跟低价高频一样，即“社群+促销”的方式。
“女神概念第一股”美图最近狠狠地赚了一笔。 4月8日晚，美图发布公称，其全资子公司美图香港根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了175.6枚比特币，总对价约为1000万美元。
在经历了近十年的停滞之后，微软的股票估值可能在2021年达到有史以来最高的2万亿美元尽管全球大流行，全球经济陷入衰退，但美国股市仍继续高歌猛进，标普500指数和纳斯达克指数本季度分别上涨3%和5%。FAAMG集团（Facebook、苹果、亚马逊、微软、谷歌）在很大程度上推动了市场表现的提升，该集团在全球大部分地区被隔离的情况下，转向和多样化，足以容纳大量的流量和购买。因此，《华尔街日报》猜测，微软可能会加入苹果，成为两家?
据外媒报道，狗狗币（Dogecoin）目前已经成为全球市值第八大的加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据，截止发文，Dogecoin的价格超过了0.18 美元，市值约为238 亿美元。
今天，韩国正式解除了近14个月的做空禁令，这堪称韩国史上最长的做空禁令。自疫情在全球暴发以来，为稳定股票市场，全球很多国家和地区纷纷发布了禁止股票做空交易的临时措施，韩国是目前全球最后一个解除相关禁令的国家。本次做空禁令的解禁范围主要集中于韩国市场市值较大，且流动性丰富的权重股，几乎占韩国股市总市值的八成左右，三星电子、SK海力士等韩国大型股都在其中。本次恢复卖空机制后，韩国头部28家券商均可向散户提供
今日，央视财经公布了A股的市值前十大巨无霸”公司。其中，贵州茅台稳居第一，宁德时代排名第十。从排名来看，有七家迈入万亿俱乐部。第一名是贵州茅台，市值达到了26000亿元，比第二名工商银行多出7000亿。此外，建设银行、中国平安、招商银行、农业银行、五粮液、中国银行、中国人寿上榜前十。这些大市值公司还是以白酒、银行、保险为主，只有一家宁德时代，作为动力电池提供商入榜，站在了新能源车高速发展的风口上。从营收榜来
据国外媒体报道，随着比特币、以太币和其他一些加密币在本周价格创下新纪录，加密货币的整体市值飙升至2.2万亿美元以上的新纪录，首次超过苹果。
狗狗币诞生于2013年12月8日，其使用秋田犬作为吉祥物，是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，同时狗狗币交易过程比比特币更加便捷。据媒体报道，4月16日晚间，狗狗币一度暴涨超200%，一周内上涨超500%，总市值已超500亿美元（约合人民币3千亿元）。值得一提的是，狗狗币2021年1月1日开盘报0.004619美元/枚，2021年4月16日最高报价已达到0.47美元/枚，年内价格暴涨超百倍。据悉，此次狗狗币暴涨或与SpaceX太空探索公司CEO埃
4月12日，电商服务商丽人丽妆开盘即涨停，报收每股36.26元，涨幅达10.01%，市值来到145.63亿的高点。连续两个涨停板，丽人丽妆市值首次超越壹网壹创，成为A股美妆电商市值第一。
电商导购平台“返利网”于4月28日正式借壳昌九生化在A股主板挂牌上市，证券简称为返利科技（600228.SH）。返利科技股价为11.93元，跌幅3.32%，市值约98.22亿元。
据国外媒体报道，在过去几个交易日中，狗狗币的价格一直处于高位。
据媒体报道，近日，在申嘉湖高速嘉兴段，一辆特斯拉Model S，以接近120km/h的速度，撞上了一辆正在违规跨车道下高速的出租车。事故造成出租车司机..
今年国内汽车圈最大的变化，就是各大科技公司纷纷宣布造车，先有百度、小米宣布进军整车制造行业，后有华为虽然表示不造车，但是将会通过卖车、合..
今日晚间，微博发布2021年第一季度财报。根据财报显示，微博在2021年第一季度营收达到4.589亿美元，同比增长42%，超过华尔街分析师预期。..
今天下午，360公司正式官宣，与哪吒汽车合作造车。在今年4月份上海车展期间就传出360公司要参与造车，其中哪吒汽车为最可能的合作伙伴。..
凤凰网科技讯 5月10日消息，抖音安全中心今日发布《2021年第一季度网络诈骗治理数据报告》（以下简称“报告”）。报告显示，2021年第一季度，在网..
凤凰网科技讯 北京时间5月10日消息，微博公司(NASDAQ: WB)今天发布了截至3月31日的2021财年第一季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则..
在COVID-19大流行期间，每个人都要保持社交距离，最佳的选择是与前后的人至少保持六英尺的距离。对于视力正常的人来说，站在队伍中，同时与前面的..
在Steam更新的4月份硬件调查中，采用AMD处理器的PC游戏玩家份额达到29.54%，这是过去12个月的新高。尽管Intel在几个月前曾以81%的份额令人刮目相看..
尽管芯片已经没有办法生产，但华为依然没有放弃海思、麒麟团队。5月10日下午消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册麒麟处理器”PO..
NVIDIA收购Mellanox之后拥有了高性能的网络产品和技术，当年调侃的NVIDIA网卡”居然成真了，AMD也找到联发科，共同开发自己的Wi-Fi网卡，还获得了..
凤凰网科技讯，5月10日消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“麒麟处理器”“POWERED BY KUNPENG”等相关商标，现国际分类涉及科..
5月10日，Redmi红米手机官方宣布，Redmi K40将于明早（5月11日）10点再次开售，售价1999元起。具体来看，6GB+128GB版1999元，8GB+128GB版2199元，..
当年被无数人吐槽额头跑马”、能停航母大黑边”的iPhone XR，居然登上了2019年全球出货量第一的宝座，共卖出4630万部。iPhone XR于2018年10月正式..
近段时间以来，特斯拉因多起疑似刹车失灵事件闹得沸沸扬扬，特别是车展维权一事，将其推到了舆论的顶峰。这不，今日就有多名网友上传了，一特斯拉..
近期新冠疫情的关注点都在印度身上，但其实欧美的形势依然很严峻。美国传染病专家安东尼福奇在一档节目中提出，新冠病毒的致死率比报道的要高，事..
近段时间，印度疫情再次爆发牵动着全球人们的心，从近期的数据来看，当地已经连续多日出现新增确诊病例超过40万的情况。而疫情大爆发之下，印度本..
【TechWeb】5月10日消息，据国外媒体报道，今年5月，苹果公司的制造合作伙伴纬创资通和富士康在印度运营的两家工厂遭到新冠肺炎疫情重创，共有13名..
苹果公司今天宣布，在2017年奖励2亿美元和2019年奖励2.5亿美元的基础上，从先进制造基金中向其长期的iPhone、iPad和Apple Watch玻璃供应商康宁公司..
凤凰科技讯 北京时间5月10日消息，微博公司(NASDAQ: WB)今天发布了截至3月31日的2021财年第一季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(..
iPhone 12使用的康宁超瓷晶面板凤凰网科技讯 北京时间5月10日消息，苹果公司今天宣布，将通过其先进制造基金额外向康宁公司投资4500万美元，以扩大..