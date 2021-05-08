海底捞市值56天跌2000亿 2020年净利润同比下降86.8%

“17元吃海底捞”登上热搜，引发热议，这到底是怎么回事呢？近日，有人称自己花17元吃了一顿海底捞，其在帖子中称“一个人，打算点4元的面。觉得太单调，于是点了一个7元的。”晒出的账单显示，其点了四份清水锅0元，一份捞派捞面7元，一份自选小料10元，合计17元。这名网友称自己“打包了不少零食，吃不完的花生，水果，牛肉粒。周六去，只做了手部护理，没有美甲。”其晒出的配图里桌上摆满了水果、花生、粥和凉菜等。除此之外，