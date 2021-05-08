2021英雄联盟MSI季中赛5月8日周六RNG比赛赛程时间安排

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2021英雄联盟MSI季中赛5月8日周六RNG比赛赛程时间安排

2021-05-08 09:41 · 稿源：站长之家

2021年5月8日，今天是周六，英雄联盟2021年的MSI季中邀请赛进入到了第三天，今天想必大家都很期待RNG的比赛，下面就来为大家分享一下周六RNG比赛赛程时间安排。

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5月8日周六比赛赛程时间安排:

21:00  RNG vs UOL

22:00  PGG vs UOL

23:00  DFM vs DK

00:00  INF vs C9

01:00  PNG vs MAD

02:00  IW vs PSG

关于季中赛小组赛:

11支队伍将直接从小组赛阶段开始比赛。所有队伍被分为三个小组，A组有三支队伍而其他其他两组有四支队伍。A组的三支队伍将进行四循环制的BO1对局，其他两组队伍将进行一场双循环制的单局胜负BO1对局。每个小组的前两名队伍会晋级到下一阶段。

关于2021季中冠军赛:

2021英雄联盟季中冠军赛是由拳头游戏组织，由来自全球的11个赛区冠军代表队伍参加的巅峰对决赛事。参赛队伍包括RNG、DK、MAD、C9、PSG、UOL、INF、IW、PNG、DFM、PGG。比赛共分为小组赛、对抗赛、淘汰赛三个阶段，所有11支队伍将从小组赛阶段开始比赛。所有队伍被分为三个小组，A组有三支队伍而其他其他两组有四支队伍。A组的三支队伍将进行四循环制的BO1对局，其他两组队伍将进行一场双循环制的单局胜负BO1对局。每个小组的前两名队伍会晋级到下一阶段。在对抗赛阶段，剩下的六支队伍再次进行一场双循环制的单局胜负BO1对局。前四名的队伍将晋级淘汰赛。在淘汰赛阶段，前四名的队伍将晋级五局三胜（BO5）的淘汰赛，包括半决赛和决赛。

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