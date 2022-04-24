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英雄联盟庆祝RNG夺冠限定皮肤限时销售 活动持续到什么时候

2022-04-24 16:15 · 稿源：站长之家

英雄联盟的LPL春季赛已经正式打完，RNG取得了最后的冠军，官方为了庆祝RNG夺冠，开启了限定皮肤限时销售的活动，很多玩家还不清楚活动持续到什么时候，下面就来为大家分享一下。

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亲爱的召唤师:

为庆祝RNG战队在刚刚结束的LPL春季总决赛中以3:2的比分斩获冠军，夺冠阵容精选限定皮肤限时销售，召唤师可以在游戏商城、道聚城、掌盟商城、微信商城选购，共庆2022LPL春季赛冠军的诞生。

以下限定皮肤将在2022年4月24日16:00-5月4日23:59期间限时销售。

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