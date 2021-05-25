RNG夺冠庆典活动地址 2021英雄联盟RNG季中赛冠军皮肤活动入口

英雄联盟最近的MSI季中邀请赛正式的结束了，很多玩家还不清楚这个RNG的夺冠庆典活动的地址入口在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间:2021年5月28日~2021年5月30日

活动地址:

https://lpl.qq.com/act/a20210521champion/index.html

活动内容:

为庆祝 RNG勇夺2021季中冠军赛冠军。我们将会在召唤师峡谷地图添加“奖杯台座”，以此来彰显冠军之师的荣誉!RNG战队作为今年季中冠军赛的冠军，在随后的一段时间内，其战队图标将会展示在游戏地图中的台座之上，这也意味着全球各大赛区所有的召唤师都将共同见证，2021季中冠军赛冠军战队RNG的荣光。

PART012021季中冠军赛冠军纪念图标

为庆祝RNG勇夺2021季中冠军赛冠军将在后续推出RNG冠军纪念图标

PART02夺冠皮肤贺礼

5月28日 -5月30日23:59

领取条件:完成1场任意游戏模式对局+在5月1日—5月30日期间，有登录过1次掌上英雄联盟。

奖励内容:先随机抽取1个永久皮肤和1个炫彩皮肤，然后二选一，选择其中1个领取。 优先产出对应奖池内未拥有的皮肤，可领取到任意大区，单个QQ限1次机会。

PART03冠军阵容皮肤 限时回馈

5月28日10:00-6月6日23:59

精选RNG战队在MSI比赛中使用过英雄:

1、134款皮肤限时半价

2、27款限定皮肤限时销售

PART04云顶之弈贺冠军礼包

5月28日 -5月30日23:59

领取条件:完成1场任意游戏模式对局+在5月1日—5月30日期间，有登录过1次掌上英雄联盟。

奖励内容:随机1个小小英雄 第1~7系列 稀有蛋+100个星之碎片

PART05全区开放 双倍经验加成

5月28日18:00-5月30日23:59

周末升级加速，冲冲冲。

PART06155个英雄+155款皮肤 免费体验

5月28日18:00-5月30日23:59

激情对战，周末免费畅爽

PART07庆夺冠周边限时特价

5月25日-5月31日

庆祝RNG勇夺2021季中冠军赛冠军，热门英雄同款周边限时回馈

PART08夺冠网吧特权限时升级

5月28日18:00-5月30日23:59

超凡/钻石/黄金特权内容重磅升级!全英雄+8大热门系列皮肤限时免费体验!更有高额经验加成!亲爱的召唤师，快去线下开黑，共庆夺冠时刻吧!