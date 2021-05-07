快手磁力聚星618嗨购季 商家最多可享3%费率减免

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快手磁力聚星618嗨购季 商家最多可享3%费率减免

2021-05-07 10:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:今日，快手快手磁力聚星官方宣布，一年一度的磁力聚星618活动火热来袭，2021年5月20日-6月20日期间将有百位星推官进行30天电商直播

活动期间福利多多惊喜多多:

1、下单聚星对公大V，可享受3%的费率减免;

2、下单聚星大V直播，可享受订单金额最高10%的直播流量激励;

3、年框签约客户最高可享4%返点;

4、优质短视频达人惊喜折扣;

5、下单聚星直播，赠送预热视频及流量福利;

6、异形组件按消耗门槛限时免费。

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