快手磁力聚星618嗨购季 商家最多可享3%费率减免

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:今日，快手快手磁力聚星官方宣布，一年一度的磁力聚星618活动火热来袭，2021年5月20日-6月20日期间将有百位星推官进行30天电商直播。
活动期间福利多多惊喜多多:
1、下单聚星对公大V，可享受3%的费率减免;
2、下单聚星大V直播，可享受订单金额最高10%的直播流量激励;
3、年框签约客户最高可享4%返点;
4、优质短视频达人惊喜折扣;
5、下单聚星直播，赠送预热视频及流量福利;
6、异形组件按消耗门槛限时免费。
站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:今日，快手快手磁力聚星官方宣布，一年一度的磁力聚星618活动火热来袭，2021年5月20日-6月20日期间将有百位星推官进行30天电商直播。
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近年来，随着快手电商生态的高速发展，快手的用户出现明显变化。2019年9月快手发布的内容生态报告显示，快手一二线城市日活为6000万，而南方用户群体的日活则达到了8000万，南方用户在快手的活跃度已经非常高了。
快手又坐不住了，佛山、上海、义乌……布局持续南下。最近的一次是4月15日，快手与“小商品之都”义乌的小商品城集团正式联手，启动首届415全球直采节。目前看来，此举算得上是一举两得。
2008年的4月，阿里巴巴旗下的淘宝网，推出专注于服务第三方品牌及零售商的淘宝商城，后更名为天猫，开启了独步国内电商江湖的时代。13周岁生日之际，阿里的电商帝国版图，堪堪稳住与后来者京东、拼多多划江而治的局面，又要面临短视频平台的“二次北伐”。
今日，快手光合创作者大会上，快手音视频中台负责人宣布发布快手云剪、快手云直播两款产品，满足专业和准专业创作者PC端视频编辑、直播导播等多元需求。同时宣布快手全面支持全景视频的上传与播放，提升创作者在快手平台的音视频体验。
直播间观看总人数超过8000万，最高同时在线人数超过300万，直播间互动总量超过3000万，这是快手直播聚光盛典在线上直播间交出的答卷，数字的背后承载了快手发力娱乐类直播的坚定信念。4月10日，快手直播聚光盛典“这是你的播时代”直播活动在海口如期展开，不仅有柒柒、逗比马晓伟、演员雪姐、大师姐等快手人气主播带来的惊喜合作舞台，也有腾格尔、郁可唯、宝石GEM、SNH48等明星艺人现场助阵，为屏幕前的老铁们献上了一场长达2个?
直播电商风头正盛。快手电商官方流量助推工具小店通自上线以来，凭借强效数据赋能机制助力无数商家迅速崛起，卖家纺的威姐（快手号：ID1067322915）正是在小店通的帮助下稳步实现销量提升。单个视频涨粉 5 万，开启快手直播带货之路威姐本名张威，开始的时候，拍短视频只是她的爱好，偶然间拍了一条关于卡通凉席的视频，这只视频的爆火让她一夜间涨粉 5 万，网感敏锐的她嗅到了家纺产品的商机，由此开始了快手直播带货之路。区别于
在前后不到半个月的时间，快手、抖音纷纷召开了2021年的电商大会。两个大会看似毫无关联，却有个相同特征，纷纷抛出了概念来解读自有平台做直播电商业务的价值。
谈起做抖音相亲直播间的动机，新疆喀什的红娘张姐有很多话要说。张姐有个亲妹妹，早年间嫁给了一个保安，刚开始虽然困苦，但因为妹妹聪明，两人学做广告牌生意，慢慢地也开店挣上了钱。
4 月 19 日晚，前央视著名主持人、记者李小萌在快手开启直播带货首秀。这是快手“幸福乡村，真香好物”系列助农直播中的一场，以“快手喊你吃菠萝”为主题，带着网友走近中国的“菠萝的海”——广东徐闻，一起为中国大陆最南端的顶级菠萝打call。在近两个小时的直播中，李小萌分别连线了四川省阿坝藏族羌族自治州小金县美兴镇人民政府宣传委员、快手乡村振兴官代表张飞，快手幸福乡村带头人张春梅、快手带货达人李宣卓、原央视主持
4月22日、23日，在广州举办的快手光合创作者大会上，“私域”二字在快手高管的演讲中被反反复复提及。这显然是一个值得业内注意的信号。这一次的光合创作者大会，是其在上市后首次高密度地对外输出，也是快手十年以来规模最大的平台生态发布会。
近日，由京东京喜独家冠名的 2020 快手直播聚光盛典完美收官。本届直播盛典以“这是你的播时代”为主题，邀请华少担任主持嘉宾，宝石Gem、SNH48、许嵩、腾格尔、郁可唯等明星齐聚，与柒柒、逗比马晓伟、演员雪姐、大师姐等快手人气主播同台献艺，为广大网友献上了一场精彩豪华的视听盛宴。官方披露，直播间观看总人数超过 8000 万，最高同时在线人数超过 300 万，直播间互动总量超过 3000 万，活动总曝光 4 亿+。这是京东开年以来?
在今天快手光合创作者大会上，快手音视频中台负责人宣布发布快手云剪、快手云直播两款产品，满足专业和准专业创作者PC端视频编辑、直播导播等多元需求。同时快手宣布全面支持全景视频的上传与播放，提升创作者在快手平台的音视频体验。
4 月 24 日晚，由腾讯视频出品的大热综艺《创造营2021》落下帷幕， 11 人男团组合“INTO1”正式成团。成团当晚，快手宣布签约“INTO1”担任“快手青春创造官”。未来，“INTO1”将与快手一道为粉丝带来更多精彩直播、定制短视频和综艺活动，开展更具有快手特色的“人民的娱乐”。据透露，在快手，“INTO1”将结合组合形象、个人IP等方向推出形式多样、风格多元的直播，拉近与粉丝之间的距离。此外，快手还会根据成员各自的性格特点
B站用10年时间培育用户心智，上市印证出二次元市场价值，推着小众标签傍身的二次元走向中心位置，顺道给了快手修炼青春的机会。2018年宿华亲自出马谈下A站，次年快手发力二次元，直击B站腹地。
天眼查App显示，近日，快手公开与抖音快手美妆（杭州）淘宝店相关侵害企业名称权纠纷开庭公告。一审原告为北京快手科技有限公司，告为抖音快手美妆（杭州）淘宝店，该案件将于2021年4月28日开庭。
“各位老铁在商标注册过程中一定要避开雷区，避免因涉及禁用词汇导致注册失败……” 4 月 21 日下午，知名商标普法和品牌培训专家张月梅通过快手直播，为网友带来了一堂精彩纷呈的商标品牌课，吸引了大量网友围观。据悉，在第 21 个世界知识产权日即将到来之际，快手发起商标品牌公益直播活动，邀请专家直播授课。近两个小时的时间里，吸引数万人次观看。商标被驳回，只因涉神仙？注册商标需要注意哪些问题？使用商标又需要注意什?
好久没有写过行业吹逼文，历史在催促着我，我的围观读者们也在催促我，所以我赶紧出山，正好这几天我有好几个信息输入。一个是，看了「快手是什么」这本书，这本书是快手官方研究院联系中信出版社弄的，
4 月 22 日- 23 日，以“重塑与新生”为主题的 2021 金鼠标国际数字营销节在京举办。活动公布了第 12 届金鼠标数字营销大赛获奖名单，其中快手旗下磁力聚星、快手联盟双双获评“年度最佳数字营销平台”。快手磁力引擎副总裁王帅民受邀到现场，发表了“新营销，新引力”的主题演讲，从内容、流量的角度深度解读了快手磁力引擎的营销吸引力。据了解，金鼠标数字营销大赛创办于 2009 年，迄今为止得到了中国内地、香港、台湾以及韩国?
清晰度和流畅度是影响用户刷短视频体验最核心的两大因素。快手8. 0 版本的发布，首次支持1080P高清视频的播放，将短视频的清晰度推向一个新时代。然而，快手用户基数大，分布广，网络环境差异大，尤其在偏远山区，刷视频、看直播，卡顿是常有的事。快手的一项“自适应”技术可以有效缓解以上难题。 日前，北京市知产局发布公告，揭晓第六届北京市发明专利奖获奖名单，快手的一项“自适应”专利技术“媒体码率自适应方法、装置、计
4月22日，快手“2021光合创作者大会”于广州举行。作为快手成立以来规模最大的平台生态发布会，快手多位高管及各业务线负责人到场，全方位解读2021快手新动向，多维度赋能用户及创作者。大会主论坛上，快手服务号运营负责人邹振寰分享了服务号升级后的最新进展与未来趋势走向，并首次对外公开服务号运营相关数据。
最近印度的新冠疫情让全球国家担忧，每日新增确诊病例达到了40万以上。如何控制疫情是个大事，这时候有印度议员表示可以喝牛尿预防。据《今日印度..
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