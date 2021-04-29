李在镕可能继承大部分三星电子和三星人寿保险股份

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:三星集团在4月28日宣布，将捐赠已故会长李健熙的遗赠中的很大一部分，并且会支付大约12万亿韩元的遗产税（约699亿人民币）。在这种情况下，他在集团中的股份将如何分配正引起人们的注意。

李健熙拥有三星电子249，273，200股普通股（4.18%）和优先股619，900股(0.08%)，三星人寿保险41，519，180股(20.76%)，三星C&T的5，425，733股(2.88%)和9，701股(0.01%)三星SDS的股份。所有这些股票的当前总价值约为24万亿韩元，这些股票的分配方式将影响着三星集团未来的管理结构。

根据现行法律，他的妻子可以继承三分之一，其余部分应该由三星电子副会长李在镕，以及两个女儿酒店新罗社长李富真和三星福利基金会女主席李叙显平分 。在这种情况下，他们可以更好地控制三星集团，但在其父亲去世后由副会长经营三星集团并不能加强对三星集团的控制。

预计副会长李在镕将继承三星人寿和三星电子的大部分董事长股份。目前，李在镕控制着三星C&T，同时也控制着三星人寿保险，而保险公司则控制着三星电子。李在镕是三星科技的最大股东，持股比例为17.33%。但是，他在三星人寿和三星电子的股份分别为0.06%和0.7%。因此，预计将以增强副会长的控制权的方式分配李健熙的股份。

另一个预测是，李在镕将继承三星电子100%的股份，三星人寿的股份将在其他家属中分配。在这种情况下，李在镕可以更好地控制三星电子，与此同时，家庭可以通过共同拥有三星人寿保险来间接控制，三星人寿保险拥有三星电子的8.51%的股份。

目前李健熙家庭成员尚未确定遗产分配比例。该决定很可能在遗产税报告截止日期4月30日之前做出。之后三星集团的那些子公司将宣布大股东持股的变化。