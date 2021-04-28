特斯拉二手车主发声回应纠纷：特斯拉拒绝原价退车

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:特斯拉与上海车展维权”车主“的纠纷事件持续发酵。在特斯拉官方发布关于销售事故二手车声明发出后，当事人韩先生也在其微博做出回应，反驳特斯拉提到的多个说法，并指出特斯拉部分说辞简直荒谬。

今日上午，特斯拉发布声明，表示有网友提供信息表明封某某、韩某为车展“维权”事件的主要组织策划者。

对此，韩先生表示，在购车前，销售并未披露任何相关车况，本人在各个付费查询车况软件进行车况查询，并未查询到任何相关信息。所购车辆并不是在使用期间发现的切割情况，而是在发生一次事故后，由市场监管局建议，做了全面鉴定后发现存在车体结构被切割破坏。

不论失控事发后还是发现切割后，本人均试图与特斯拉进行调解，得到回复为，原价退车是不可能的，公司要赚钱的。

另外，微博认证为知名汽车博主的封士明今日下午也在微博发表声明表示，特斯拉声明中的封某某即为本人，这是一种严重歪曲事实、误导公众的表述，严重侵害了其名誉权，目前已向公安机关报案，并保留起诉权利。

以下为韩先生回应全文:

首先我的车并不是在使用期间发现的切割情况，而是在发生一次失控，瘫痪之后（刹车，电门都踩不动），由市场监管局建议，做了全面鉴定后发现存在车体结构被切割破坏。

在购车前，销售并未向我披露任何相关车况，我本人亦在各个付费查询车况软件进行车况查询，可并未查询到任何相关信息，付款均被退还。

不论失控事发后还是发现切割后，本人均试图与特斯拉进行调解，得到回复为，原价退车是不可能的!公司要赚钱的!

关于特斯拉是否对车况知情，涉案车辆维修机构为特斯拉官方授权钣喷中心，根据官网资料介绍，官方授权钣喷中心所有维修行为均要向特斯拉中国进行披露，之前我也发布过相关特斯拉官网咨询。

并且在售前不论销售口头承诺亦或官网介绍，无结构性损伤均为特斯拉认证二手车的基本标准，且特斯拉承诺车辆经过官方两百多项全面检测，并进行翻新，所以特斯拉称是在投诉后才调查了解车辆情况简直荒谬。

关于车体是否为结构性损伤，我国国标中有且仅有GB/T4780-2020中有明确结构件定义解释，并且涉案车辆切割部分在国家标准中被图示为车身结构件。到底结构件的定义该由国家标准还是特斯拉手册判定，我相信法院会有公正的判断。

关于对整个汽车行业影响，本人持与特斯拉完全相反的意见，如我被判定败诉:

既然涉案车辆切割部位属于国标中明确的结构件，且与A柱，B柱，C柱，等大家熟知的结构件同时存在在标准中车身结构件表格中，如我败诉，既代表此后任何二手车或新车车商可以合理合法的在不告知车况的条件下以正常车的标准和价格出售重大事故及结构性损伤车，商家完全不需要进行披露。

如上述成立，会对整个汽车行业产生巨大影响，所有消费者都不再享有应有的知情选择权!

关于代步车，我们多次到市场监督管理局进行调解，监管局的同志根据相关法律明确要求特斯拉提供代步车，而特斯拉一直称没有得到上层授权，无法提供。

并多次以车辆不存在质量问题的说辞拒绝提供代步车。

期间特斯拉多次要求我去提涉案车辆，出于发生过失控与发现结构损伤，本人不敢驾驶，期间我提出过我的诉求:

1.把车修成无结构性损伤车辆，不影响安全，本人撤诉。

2.依法提供代步车。

3.书面保证，由此切割焊接造成的事故伤亡或财产损失由特斯拉负责，其他问题或我本人问题导致的事故后果均由我本人承担。

上述诉求均被特斯拉拒绝。

本人依法使用代步车，我本人也留存了市场监管局依法要求特斯拉向我提供代步车的相关录音。

对于特斯拉口正所谓专家，多名专家为特斯拉员工，其次专家当庭说切割车比原厂更安全等理论，均被记载在42页的庭审笔录中。

特斯拉二审邀请了两名专家，还有中国汽车流通协会出具的函文件作为证据。我会附图证明协会与二审特斯拉代理律所的关系和所谓协会自己微博的二手车披露标准。

关于人身攻击更不存在，本人揪其根源，证明了特斯拉律所行业协会之间的利益往来关系，并提交法院，已被收纳。

最后关于上海车展事件，本人以自媒体身份进入，并大部分直播了参展过程，直播回放还在，大家可观看回放，本人为每一句话负责。

车展至今，本人未收到警方一通电话.

对于上述不实信息与诽谤，本人会依法向特斯拉提起诉讼，望周知。