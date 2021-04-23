取名“抖音快手美妆”!快手因企业名称被侵害 起诉某淘宝店铺

90 年出生的安徽滁州女孩雅雅，是韩国美妆工厂的老板娘，也是一位拥有百万粉丝的快手主播。 2020 年起，雅雅凭借着老公家族产业的支持，以及自身开朗直爽的性格，在快手做起了直播带货，为家中企业发展助力的同时，也实现了自己的事业梦想，展现出了新时代女性独特的“她力量”。目前，雅雅在快手的账号目前已拥有 300 多万粉丝，其单场直播最高营业额可达 1200 万。因美妆收获爱情，继而通过美妆发展事业在嫁入韩国之前，雅雅是安