取名“抖音快手美妆”!快手因企业名称被侵害 起诉某淘宝店铺

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取名“抖音快手美妆”!快手因企业名称被侵害 起诉某淘宝店铺

2021-04-23 17:40 · 稿源：站长之家

天眼查App显示，近日，快手公开与抖音快手美妆（杭州）淘宝店相关侵害企业名称权纠纷开庭公告。一审原告为北京快手科技有限公司，告为抖音快手美妆（杭州）淘宝店，该案件将于2021年4月28日开庭。

此前，快手曾起诉同名公司“深圳快手网络科技”侵害商标权，获赔5万元。值得注意的是，淘宝搜索可以看到很多含有“抖音快手美妆”相关关键词的店铺。

如果这次快手胜诉，是否意味着这些店铺名称都存在侵害企业名称权的风险?

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