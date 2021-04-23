取名“抖音快手美妆”!快手因企业名称被侵害 起诉某淘宝店铺

天眼查App显示，近日，快手公开与抖音快手美妆（杭州）淘宝店相关侵害企业名称权纠纷开庭公告。一审原告为北京快手科技有限公司，告为抖音快手美妆（杭州）淘宝店，该案件将于2021年4月28日开庭。
此前，快手曾起诉同名公司“深圳快手网络科技”侵害商标权，获赔5万元。值得注意的是，淘宝搜索可以看到很多含有“抖音快手美妆”相关关键词的店铺。
如果这次快手胜诉，是否意味着这些店铺名称都存在侵害企业名称权的风险?
天眼查App显示，近日，快手公开与抖音快手美妆（杭州）淘宝店相关侵害企业名称权纠纷开庭公告。一审原告为北京快手科技有限公司，告为抖音快手美妆（杭州）淘宝店，该案件将于2021年4月28日开庭。
此前，快手曾起诉同名公司“深圳快手网络科技”侵害商标权，获赔5万元。值得注意的是，淘宝搜索可以看到很多含有“抖音快手美妆”相关关键词的店铺。
如果这次快手胜诉，是否意味着这些店铺名称都存在侵害企业名称权的风险?
天眼查App显示，今年3月30日，北京快手科技有限公司与阿里巴巴云计算（北京）有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。法院判决被告运城格瑞五金商贸有限公司赔偿原告北京快手科技有限公司经济损失80000元及合理开支5000元等。
香奈儿跟华为打起了官司，还是因为Logo？这个事，任谁看了都是满脸问号。不过，并不是华为经典菊花logo引发与香奈儿的纠纷。两家的这个纠纷始于2017年，当时华为曾向商标机构欧盟知识产权局(EUIPO)申请批准注册其计算机硬件商标，该商标由两个垂直半圆相交构成于是，香奈儿就跳出来表示反对，称该设计与其“双C”商标相似。商标局于2019年驳回了香奈儿的反对意见，称不存在相似之处，也不可能在公众心中造成混淆。一个是双C，一个?
中国裁判文书网于 3 月 26 日发布蚂蚁科技集团股份有限公司与海南庆德大信息科技有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书。
近日，北京快手科技有限公司公开与抖音快手美妆（杭州）淘宝店相关侵害企业名称权纠纷开庭公告，一审原告为北京快手科技有限公司，告为抖音快手美妆（杭州）淘宝店，该案件将于2021年4月28日开庭。纠纷案案号（2020）浙0110民初19012号，审理法院为杭州市余杭区人民法院。
3 月 23 日，快手科技（1024.HK）在港交所收市后公布了截至 2020 年 12 月 31 日止第四季度及全年业绩。财报显示， 2020 年快手总收入增长50.2%至 588 亿元人民币，其中线上营销收入达 219 亿，同比 2019 年增长194.6%；快手电商商品交易总额为 3812 亿元，同比 2019 年大幅增长539.5%。快手成功上市后，它第二增长曲线在哪里，如何保持用户与规模的可持续增长，快手电商与商业化能够支撑多远的未来？这些问题被行业所关注，也是两
4月12日，电商服务商丽人丽妆开盘即涨停，报收每股36.26元，涨幅达10.01%，市值来到145.63亿的高点。连续两个涨停板，丽人丽妆市值首次超越壹网壹创，成为A股美妆电商市值第一。
从零粉丝启动，脚踏实地积攒到近百万快手粉丝，主播樊樊花了近一年的时间。这位曾经从事 4 年彩妆护肤工作的女生，乘着直播带货的风口，在今年春节后开始销售额爆发式增长，仅仅 2 月至今两个月多的时间，就完成了去年整一年的直播带货业绩。快手美妆主播樊樊在历经 8 年多电商创业后，凭借快手直播电商的加持，事业踩上飞速发展的“风火轮”。在对外介绍自己的时候，樊樊笑称自己是“野生达人”，没有其他大主播的机构资源傍身，?
日前，快手联合艾瑞资讯推出《2021年Z世代美妆护肤洞察消费报告》（以下简称报告），全面解析Z世代美妆护肤的消费行为。
在前后不到半个月的时间，快手、抖音纷纷召开了2021年的电商大会。两个大会看似毫无关联，却有个相同特征，纷纷抛出了概念来解读自有平台做直播电商业务的价值。
谁说只有女人爱化妆，男人爱美起来也是很下血本的。近日，快手发布了“蓝颜经济”消费洞察报告。报告显示，2016年-2019年，我国内地男士护肤品及化妆品市场的零售额平均年增长速度达到13.5%，远高于全球的5.8%。
近日，北京智者天下科技有限公司与杭州知乎教育咨询有限公司、杭州知乎科技有限公司相关侵害商标权及不正当竞争纠纷发布开庭公告，案号（2020）浙01民初1584号，审理法院浙江省杭州市中级人民法院，一审原告为北京智者天下科技有限公司(知乎关联公司)，一审被告为杭州知乎教育咨询有限公司、杭州知乎科技有限公司，
同二手车电商赛道“烧光千亿未盈利，2021年集体溃败”不同，全品类综合二手电商平台以及垂直二奢电商平台正处于行业爆发期的前夜。几个有力佐证是，以转转、爱回收为代表的头部二手电商平台频频被曝出在紧锣密鼓地寻求上市。报道称，原云集CFO陈晨2021年初加盟爱回收担任首席财务官，爱回收加速上市进程，有望成为国内二手电商第一股。
常刷短视频的网友是否注意到，在抖音、快手及微信上有很多视频剪辑类的视频内容，比如流行的电影、电视剧、动漫等，现在这些平台和自媒体要被盯上了。
演艺圈历练过的十八线小演员，镜头舞台表演经验丰富，自己创业过的大女孩。分享内容以美妆、护肤、扒成分为主。
【TechWeb】4月20日消息，近日，今日头条关联公司北京字节跳动科技有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司告上法庭，要求其停止侵权及不正当竞争行为，消除影响，并索赔200万元。4月20日，广州知识产权法院公开开庭审理本案。值得注意的是，企查查APP显示，河南今日油条餐饮管理有限公司目前正在申请注册“饼多多”“快手抓饼”“今日面条”?
快手电商推出“商家全周期红利计划”，不再只瞄准中小商家，而是要让各阶段商家都能在平台获得扶持，还有一点值得关注的信息是，快手将推出电商营销平台磁力金牛，集合快手粉条+小店通，真正打通公域私域流量，并将于3月31日内测磁力金牛。
现如今，直播电商平台的购买力正处于蓬勃发展的态势，而新一代消费者对“美、潮、酷”等消费理念的重视，决定了美妆护肤品类将在直播电商行业迎来爆发。扎黑家的小冠军（快手ID：IIloveyoubaby）是快手电商万千美妆主播中的一员。自 2019 年做美妆直播带货以来，小冠军在不到两年的时间里粉丝飙升至 490 万，单场GMV突破 200 万元。从零粉丝账号做到近 500 万粉丝的头部美妆带货主播，小冠军最大的体会是：“无论是什么，都是要把?
90 年出生的安徽滁州女孩雅雅，是韩国美妆工厂的老板娘，也是一位拥有百万粉丝的快手主播。 2020 年起，雅雅凭借着老公家族产业的支持，以及自身开朗直爽的性格，在快手做起了直播带货，为家中企业发展助力的同时，也实现了自己的事业梦想，展现出了新时代女性独特的“她力量”。目前，雅雅在快手的账号目前已拥有 300 多万粉丝，其单场直播最高营业额可达 1200 万。因美妆收获爱情，继而通过美妆发展事业在嫁入韩国之前，雅雅是安
3月23日，快手（01024.HK）发布第四季度及全年业绩，商业化表现突出。数据显示，线上营销（商业化）的增长最为亮眼，全年收入219亿，同比2019年增长194.6%；四季度单季收入85亿，超越2019年全年，并创下2020年单季收入记录，其占总收入的比例达到47%，超越直播打赏成为当季收入贡献最大的业务。商业化在业绩公告中被快手定义为“支持我们长期发展的核心战略业务之一”。快手磁力引擎粉条业务及电商营销运营业务负责人阿稳表示，快?
好久没有写过行业吹逼文，历史在催促着我，我的围观读者们也在催促我，所以我赶紧出山，正好这几天我有好几个信息输入。一个是，看了「快手是什么」这本书，这本书是快手官方研究院联系中信出版社弄的，
全球最大的《哈利波特》旗舰店将于2021年6月3日在美国纽约曼哈顿开业，这家旗舰店位于百老汇935号，横跨三层楼，占地21000平方英尺（约合1951平）..
4月15日，微博电商与微博艺术联合发起#星玉计划#，旨在进一步打造平台玉石文玩品类电商生态，帮助商家及达人建立多元化的变现手段。微博将提供每月..
Intel的11代酷睿家族拼图仍在不断完善，很快，45瓦的标压Tiger Lake-H处理器就将上市，它是比已经在多款笔记本上采用的H35系列更强大的性能产品。..
【TechWeb】4月25日，蓝思科技（300433）4月25日晚间披露2020年年报，公司2020年归属于上市公司股东的净利润48.96亿元， 同比增长98.32% 。公司拟..
近日，九号公司举行了“大有名堂”九号超级新品发布会，带来了九号电动滑板车F系列新品。九号电动滑板车F系列采用了尺寸更大的10英寸高弹充气胎。..
【TechWeb】4月25日消息，科大讯飞发布关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告，募资金额变更为不低于19.5亿元且不超过25.5亿元。具体来看..
AMD显卡虽然在游戏市场不敌NVIDIA，但是一直都被苹果青睐有加，Mac设备里有大量定制的AMD显卡型号。现在，Mac Pro即将升级，引入专业级的AMD RDNA..
【TechWeb】4月25日消息，近期国星光电正式推出一系列第三代半导体新产品，新产品可以分为3大产品系列，包括：SiC功率器件、GaN-DFN器件、功率模块..
21 世纪是一个全民健康养生的时代，无论男女老少，健康意识都较之前有了明显提升，很多以前只在医院里才能见到的医疗仪器，如今在不少家庭中也已常..
自动售货机在市场上主要有两大类，分别是蛇形货道饮料自动售货机和弹簧货道综合商品自动售货机。前者属于一个严格的特殊机器，只销售装瓶的东西，..
颠覆传统低效、低协作、沉闷乏味的会议模式， 2021 皓丽再一次探索，基于康冠科技集团二十余年的技术沉淀和生产实力，以及皓丽用户体验中心数据，..
近日,有用户问到:除了ES文件浏览器,哪个文件管理软件比较好用?今天,小编就为大家推荐一下,国内比较好用的、主流的精品电视端文件管理软件。第一款..
虚假宣传，造假售假这种现象在珠宝类产品的直播销售中屡见不鲜。近日，黎女士在观看珠宝直播时花了1666元买了一只天然翡翠手镯，经鉴定却发现是经..
4 月 15 日，由中国通信工业协会主办的 2021 信息化科技创新大会在北京召开，会议以“互联网+数据驱动、融合创新、城市大脑建设”为主题，齐聚数百..
随着智能手机和互联网深入普及，一度高冷小众的拍卖业走进大众生活。网络拍卖突破了时空限制，将以往小众化的场内交易变成大众化的网上交易，降低..
2020 年，对加密货币圈，注定是不平凡的一年。每次减半，对币圈来说，都是机会。热门DEFI项目纷纷暴涨几十倍，打造了投资界的涨幅神话。而且在全球..
4月20日，金蝶软件（中国）有限公司（以下简称“金蝶”）与江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”）在南昌正式签署战略合作协议，这是继..
现在市面上的英语机构众多，吉的堡教育集团应该算是很低调的，因为在各种影视剧以及综艺植入，都很少见到吉的堡的身影。但是又比大多数英语机构成..
人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开，进入四月踏青、赏花也成为季节专属限定，随着全国气温陆续升高，“如何科学纳凉”也是越来越多人群开始考虑的问..
“生命的起点就是终点，宇宙的尽头就是铁岭”，当李雪琴在《脱口秀大会》上爆梗的时候，不知道有没有想过，从抖音网红转型做脱口秀演员，归宿依然..