董明珠退出格力暖通制冷设备（成都）公司法定代表人及董事长

最近一段时间，包括电视、冰箱、空调、洗衣机等家电纷纷涨价。让去年618、双11购买的消费者抄了底。在博鳌亚洲论坛2021年年会期间，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，近期大宗商品的价格波动导致家电纷纷涨价，而格力却暂时不会考虑对消费者涨价。对这一问题，董明珠表示：不涨价的情况是让消费者有了更大的空间，格力会根据市场的情况，同时也会兼顾经销商和消费者共同的利益，让消费者尽快地在这个时间段把产品买回去，他也是受?