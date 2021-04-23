董明珠退出格力暖通制冷设备（成都）公司法定代表人及董事长

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:企查查APP显示，格力暖通制冷设备（成都）有限公司发生工商变更，董明珠退出法定代表人及董事长，由庄培接任。
企查查信息显示，该公司成立于2017年，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:单元机、多联机等商用空调系统的生产、销售、工程实施与服务，由格力电器（000651）100%控股。
站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:企查查APP显示，格力暖通制冷设备（成都）有限公司发生工商变更，董明珠退出法定代表人及董事长，由庄培接任。
企查查信息显示，该公司成立于2017年，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:单元机、多联机等商用空调系统的生产、销售、工程实施与服务，由格力电器（000651）100%控股。
4月19日，格力电器董事长兼总裁董明珠参加了博鳌亚洲论坛2021年年会“工业互联网与数字化转型”论坛。董明珠在会上表示，自己对品质有“洁癖”，因此在今年提出空调10年免费保修的举措。
【TechWeb】4月15日消息，格力电器发布公告称，拟筹划员工持股计划。本次员工持股计划拟持有的股票总数累计不超过公司股本总额的3%，单个员工拟所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。具体持股规模以后续审议披露的持股计划草案和员工实际缴纳出资为准。公告显示，公司本次员工持股计划参与对象包括：公司（含控股子公司）董事、监事、 高级管理人员、中层管理干部、核心骨干员工、关键岗位员工等，符合条件的员
4月20日，博鳌亚洲论坛2021年年会在海南博鳌正式开幕。这是一个总部设在中国的非官方、非营利性、定期、定址国际组织，由29个成员国共同发起，为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台。作为我国企业家典范之一的董明珠也现身此次论坛，在接受央视采访时她谈到了关于格力接班人问题的进展。董明珠表示：我们是创造平台，能不能成为接班人不是我说了算，我曾经对几个人是抱有希望的，但?
最近一段时间，包括电视、冰箱、空调、洗衣机等家电纷纷涨价。让去年618、双11购买的消费者抄了底。在博鳌亚洲论坛2021年年会期间，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，近期大宗商品的价格波动导致家电纷纷涨价，而格力却暂时不会考虑对消费者涨价。对这一问题，董明珠表示：不涨价的情况是让消费者有了更大的空间，格力会根据市场的情况，同时也会兼顾经销商和消费者共同的利益，让消费者尽快地在这个时间段把产品买回去，他也是受?
在今日的博鳌亚洲论坛上，针对格力接班人、明星代言、不涨价、十年包修承诺、互联网监管等问题，董明珠一一作出解答。
在4月19日的博鳌亚洲论坛上，格力董事长董明珠表示，现在是真正物联的时代，格力正在打造一个全无人化的黑灯工厂，靠的就是5G技术。格力从前年就开始在试运行一个5G工厂，已经取得很好的效果。
在博鳌亚洲论坛2021年年会期间，针对“是否造车”一问，格力电器董事长兼总裁董明珠在接受央视财经采访时表示，不盲目跟风，格力在2017年投资的银隆，实际上看的是这个方向，新能源是未来的发展方向，但是新能源是不是从技术储备包括使用场景、需求，是一个渐进过程。
近段时间，国内汽车市场最大的变化，不是哪家车企又推出了全新车型，而是各大互联网公司，相继宣布要进军整车制造行业。先有百度宣布联合吉利造车，小米也立马跟进，而今华为也已开始卖车，国内互联网巨头公司，也都纷纷和汽车打上了交道。而此前就已涉足汽车行业的格力电器，在当下的时间节点，是否还会重回汽车赛道，格力电器的董明珠也给出了自己的看法。日前，据媒体报道，在博鳌亚洲论坛2021年年会期间，董明珠接受媒体采访时
在今日《初入职场的我们》节目中，针对 实习生“怎么保养身材”一问，董明珠回应称，自己没怎么保养，心态是最重要的，心灵美比什么美都重要，现在是因为年龄大了还擦点护肤品，自己六十岁之前都没有擦过护肤品。
近期，格力电器董事长董明珠参加了一档职场观察类节目《初入职场的我们》。在最新一期的节目中，董明珠来到员工食堂视察，看到一位员工在吃麻辣烫，该员工称这碗麻辣烫十多块钱，立马引起了董明珠的关注。食堂档口人员表示，麻辣烫采用荤素统一价格18/斤，而青菜卖出近二十元一斤的价格令董明珠觉得十分不合理，虽然在外面来说这个价格并不算贵，但是对于自家的食堂中却并不合适。董明珠表示：“我们的员工，每天一个月就拿那么多?
在近日的《初入职场的我们》节目中，针对“女性选择事业还是家庭”一问，董明珠回应称，能力来解决问题是很重要的。
3月31日在武汉，董明珠正式开启了2021年的直播带货之旅。这场直播，董明珠再次取得好成绩，带货48款格力品牌产品以及武汉特产，创下了11.4亿元的销售额，直播间的48款格力品牌产品中，如今已经有20款已经售罄。
在《初入职场的我们》节目中，董明珠前往食堂陪实习生吃饭，她发现一份 13 元的麻辣烫在公司内价格太贵，立马将食堂负责人叫过来，要求给员工降价，她称在这里不允许赚暴利。
近日，格力董明珠在节目中自曝，三十年没有休过假，从来没有周末。董明珠称，自己不是一个会享受生活的人，但是每个人对享受的理解不一样。
闻泰科技今日发布公告称，拟以现金方式购买欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”）拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产（以下简称“目标资产”）。目标资产主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。
随着科技飞速发展，电商、直播领域出现百花齐放的景象，直播带货已经逐渐进入各个行业，成为企业新的营销方式，凭借门槛低、投入小，拿起手机就能直播带货的优势，吸引了无数各行各业的人士加入其中。除薇娅、李佳琪这类顶流的主播，各大企业的高管也开始了自己的直播带货之旅。今日，博鳌亚洲论坛2021年年会在博鳌召开，在谈到直播带货时，珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠表示，自己完全投入其中，所以不会觉得累，它是一种
日前，珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠，应邀参加了综艺节目《初入职场的我们》。在节目中，针对实习生提问：“如何保养身材”时，董明珠回应称，自己觉得没什么保养，心态最重要，心灵美比什么美都重要。她表示，自己60岁以前就没用过护肤品，就连美容院也是被朋友拉去的，一年只去一次，去美容院是去放松一下，但自己往往都没有时间，一般被别人“逼着”才去。当实习生希望她能多休息时，董明珠反问道，休息就一定健康了吗
昨日晚间，格力电器发布2020年度业绩快报称，2020年实现营业总收入1704.97亿元，同比下滑14.97%;营业利润260.42亿元，同期下降12.04%，归属于上市公司股东的净利润221.75亿元，同比下滑10.21%。
我从小口味清淡，但我的父母爱吃的菜口味都偏重。他们的年级也越来越大了，我希望他们能有一个健康的少油少盐饮食菜单。按他们的习惯来做菜，总是不好控制，所以我想给父母买一个蒸箱，多吃蒸菜，少爆炒、少煎炸。蒸箱什么牌子好？经过一番精挑细选，我看中了火星人的蒸烤一体集成灶。火星人的蒸烤一体集成灶不仅蒸功能专业，在产品细节上的设计也非常精湛。Q3BC蒸烤一体集成灶就拥有 24 小时智能预约功能、一键烘干/保温模式、无?
2021 年 4 月 15 日，为期 4 天，由商务部外贸发展事务局、广州市贸促会、广东潮域展览有限公司主办，中国国际商会、广东省贸促会、市商务局、市工信局支持的首届IEAE广州国际电子及电器博览会暨华南电子产品电商选品展（以下简称“IEAE广州电子展”)正式落下帷幕。以“拥内需，拓全球”为主题的IEAE广州电子展，是目前广州乃至华南地区颇具规模的电子电器类展览会。展出面积超40， 000 平方米，吸引 1000 多家电子及家电企业踊跃?
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