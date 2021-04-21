采用mini-LED的苹果新款iPad Pro预估2021年出货500万台

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:今天凌晨，苹果发布了搭载M1芯片的全新12.9英寸 iPad Pro。据苹果官网数据显示，苹果12.9英寸 iPad Pro12.9英寸搭载采用 IPS 屏，使用2D 背光系统，具备2596个全阵列局部调光区;2732x2048像素分辨率，264ppi;支持 ProMotion 自适应刷新率技术;支持广色域显示 （P3），原彩显示;采用防油渍防指纹涂层、全层压显示屏、抗反射涂层、1.8% 反射率;拥有1000尼特最大全屏亮度和1600尼特峰值亮度 (HDR)，1000000:1对比度。

据集邦咨询的消息，预期苹果2021年新款12.9英寸 iPad Pro 出货量将由 TrendForce 集邦咨询原先推估的400万台，上调至500万台。集邦咨询表示，首先，苹果12.9英寸 iPad Pro 原本就在利基市场有稳定的需求表现。另外，在规格全面升级下，它与前一代产品价差仅100美元。

因此，集邦咨询预期2021年新款12.9吋 iPad Pro 出货量将由 TrendForce 集邦咨询原先推估的400万台，上修至500万台。同时，新一代 iPad Pro 今年在全球平板计算机市场的渗透率也将自原先预估的2.5% 提高至3.1%。

目前国行版 M1iPad Pro 已上架苹果官网，11英寸版本为 Liquid 视网膜显示屏，国内售价6199元起;12.9英寸版本为 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，国内售价8499元起。预购将于4月30日开始，5月下旬开始供应。