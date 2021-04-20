腾讯看点推小视频星辰计划 新入驻创作者最高可获10万元奖励

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:近日，腾讯看点宣布面向全网全品类优质小视频创作者发起看点小视频星辰计划，成功加入星辰计划的内容创作者发文小视频达到相应标准可享受奖金和流量扶持，最高可获得10万元奖励。

本次计划分别面向新作者和老作者推出了不同奖励计划，其中新作者激励计划可享受入驻流量奖励和发文现金奖励，最高可获得10万流量扶持和10万元奖励。而老作者激励计划则可参与瓜分现金奖励池，最高可获得5万元奖励。

截至站长之家发稿时间，已经有8678个创作者参与该活动，参与作品数26142个。

小视频新作者可通过以下方式参与活动:

完成企鹅号账号注册

完成企鹅号外站账号关联，上传外站信息（外站关联入口:登录企鹅号-账号管理-账号关联）

在企鹅号发文小视频并投稿「腾讯看点小视频星辰计划」报名参与

小视频老作者在企鹅号发文小视频并投稿「腾讯看点小视频星辰计划」报名参与。值得注意的是，已参与2021聚星计划的作者不可参与小视频老作者活动。

活动时间如下:

投稿时间:2021年04月15日至2021年06月30日;

结果公布:2021年07月30日。

具体奖励规则如下:

新作者激励计划

1、入驻流量奖励

站外有一定粉丝基础的小视频新作者成功参与活动即可获得流量包奖励

2、发文现金奖励

小视频新作者成功参与活动，达到以下条件，可参与瓜分现金奖励池

① 每周发文小视频 ≥2且 连续发文小视频 ≥4周

② 至少有1条小视频的播放量达到瓜分奖金池的标准

③ 该小视频的基础互动率 ≥2%

招募对象

① 面向2021年4月1日（含）后注册企鹅号的作者

② 站外有一定粉丝基础的优质小视频原创作者

*注:小视频即竖版视频，时长不限

活动时间

① 流量包参与时间:2021年4月15日-2021年6月30日

② 第一轮瓜分奖金池

报名时间:2021年4月15日-2021年5月5日

开奖时间:2021年6月9日

③ 第二轮瓜分奖金池

报名时间:2021年5月6日-2021年5月26日

开奖时间:2021年6月30日

老作者激励计划

小视频老作者成功参与活动，达到以下条件，可参与瓜分现金奖励池

① 每周发文小视频 ≥2且 连续发文小视频 ≥2周

② 报名参与活动当天粉丝数<1w，活动截止日粉丝数≥1w

③ 活动期间涨粉数达到瓜分奖金池标准

招募对象

① 面向2021年4月1日（不含）前注册企鹅号的作者

② 发布优质小视频的原创作者

*注:小视频即竖版视频，时长不限

活动时间

① 第一轮瓜分奖金池

报名时间:2021年4月15日-2021年4月28日

活动截止时间:2021年5月5日

开奖时间:2021年5月21日

② 第二轮瓜分奖金池

报名时间:2021年4月29日-2021年5月12日

活动截止时间:2021年5月19日

开奖时间:2021年6月4日