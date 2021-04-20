蜻蜓FM买1得11联名会员活动开启 含网易严选及去哪儿钻石年会员

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > 蜻蜓FM最新资讯 > 正文

蜻蜓FM买1得11联名会员活动开启 含网易严选及去哪儿钻石年会员

2021-04-20 17:08 · 稿源：站长之家

蜻蜓FM最近开启了一个买1得11的超级联名会员的活动，只需98元即可获得蜻蜓FM的年会员额外还可以获得其他的11个年会员，其中就包括网易严选、搜狐视频、去哪儿钻石卡等权益，下面就来为大家分享一下活动的地址。

image.png

蜻蜓FM买1得11联名会员活动地址

>>>>>>点击进入

权益会员兑换链接：

>>>>>>点击进入

活动规则:

一、活动期说明

2021年4月12日0:00:00-2021年4月28日2359:59

二、购买商品说明

活动商品售卖时间

·读书联盟卡:2021年4月12日00:00:00-2021年4月25日23:5959

畅玩娱乐卡:2021年4月12日00:00:00-2021年4月28日23:59:59（如赠礼送完，则活动商品售卖时间可能提前结束。）

image.png

1、本次活动品牌会员赠礼由各合作品牌提供，详细权益介绍、权益服务有效期说明、权益使用规则、客服联系方式以合作品牌平台公布的内容为准。

2、本活动商品为虚拟会员服务商品，一经售出，概不退货退款。

3、活动期內，可获得蜻蜓FM会员权益的同时，也可享受指定品牌会员赠礼，赠礼数量有限，送完即止。

4、品牌会员赠礼可能因数量有限等原因存在实时更新，具体以页面公布的最新赠礼为准，请您在购买前仔细核对页面赠礼详情。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM