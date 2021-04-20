蜻蜓FM买1得11联名会员活动开启 含网易严选及去哪儿钻石年会员

蜻蜓FM最近开启了一个买1得11的超级联名会员的活动，只需98元即可获得蜻蜓FM的年会员额外还可以获得其他的11个年会员，其中就包括网易严选、搜狐视频、去哪儿钻石卡等权益，下面就来为大家分享一下活动的地址。
蜻蜓FM买1得11联名会员活动地址
权益会员兑换链接：
活动规则:
一、活动期说明
2021年4月12日0:00:00-2021年4月28日2359:59
二、购买商品说明
活动商品售卖时间
·读书联盟卡:2021年4月12日00:00:00-2021年4月25日23:5959
畅玩娱乐卡:2021年4月12日00:00:00-2021年4月28日23:59:59（如赠礼送完，则活动商品售卖时间可能提前结束。）
1、本次活动品牌会员赠礼由各合作品牌提供，详细权益介绍、权益服务有效期说明、权益使用规则、客服联系方式以合作品牌平台公布的内容为准。
2、本活动商品为虚拟会员服务商品，一经售出，概不退货退款。
3、活动期內，可获得蜻蜓FM会员权益的同时，也可享受指定品牌会员赠礼，赠礼数量有限，送完即止。
4、品牌会员赠礼可能因数量有限等原因存在实时更新，具体以页面公布的最新赠礼为准，请您在购买前仔细核对页面赠礼详情。