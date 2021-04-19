百度新闻源算法调整 利好站长和百家号创作者

近日，百度搜索资源平台发布公告称，百度新闻检索数据（新闻源）全面升级，分发策略将由人工运营+策略识别调整为纯机器识别。

根据公告，升级后只要资源主体是已备案的站点和百家号的内容满足准入要求，无需申请都有机会被百度时效性产品展现，从而获取百度搜索结果页的时效性入口的流量和排名。

站长之家了解到，最开始百度新闻源对传统媒体、综合门户、政府机构、垂直领域，地方门户这类网站是开放申请的。换句话说，如果不是这类型站点是无法成为新闻源。

早期百度新闻源收录网站类型大致如下:

2017年，百度宣布取消新闻源数据库，新闻源内容主要集中在被邀请入驻站长平台VIP俱乐部的站点。同时，百度关闭新闻源申请入口，也就是在这之后，其他站点无法申请百度新闻源。

据站长之家统计，虽然去年10月份之后，大部分站点收录效果变差。但是大部分具有新闻源站点网站的当日收录数据，普遍比非新闻源类站点当日收录数据更理想。

（注:表格收录数据统计基于站点当日SITE命令，仅供参考，实际收录数据以百度官方数据为准。）

新闻源站点当日收录数据:

非新闻源站点当日收录数据:

这些数据也从侧面说明了，新闻源站点在日常收录方面有较大的优势。

利好站长和自媒体作者

现在，百度新闻源升级为纯机器识别之后，可以说是对百度新闻源收录的再一次大调整。这对此前不具备新闻源的网站来说无疑是一大利好消息，如果相应的网站内容页面被纳入新闻源，或有助于提高网站日常的收录和流量。

为什么这么说呢?

根据公告，升级后“新闻检索数据库”主要收录各类发布新闻资讯内容的站点，已备案站点和百家号等内容只要满足准入标准，均可以通过策略分发。已备案站点不区分事业和政府备案站点、企业备案站点、个人备案站点。

也就是说，就算不是新闻源站点，但只要站点内容或者百家号的内容符合新闻源标准，内容页也可以在新闻源位置展示。

除了对站长有利，其它平台自媒内容作者也能间接从中受益。

像国内网易、腾讯、搜狐、新浪、凤凰网这些门户网站具备新闻源，旗下的自媒体平台内容是允许百度抓取和收录，也就是这部分内容可能间接被百度新闻源收录展现。

相比之下，今日头条、微信公众号的内容并未对百度开放，就无法在百度新闻源上展示。

下面，站长之家将分享本次调整大家比较关心的几个问题，包括对新闻源的展现效果、如何进入百度新闻源，以及如何避免被惩罚等。

调整后百度新闻源展现效果

百度新闻检索数据（新闻源）全面升级后，最直接的变化就是体现在内容时效性的展现上。

百度时效性产品包括时效性卡片、自然结果和资讯tab等，升级后内容展现和排序均通过搜索策略进行实时动态调整。

换句话说，高时效性新闻资讯才是百度此次更新的主要内容，站长们应该多去找找热点新闻才是正道。

调整后的新闻源实时动态效果如下，大家可以大致感受下:

PC时效性卡片:

PC资讯搜索TAB:

wise时效性卡片/资讯tab:

如何进入百度新闻源?

百度新闻源全面升级后，站长们最为关心的无疑是——怎样的内容有可能进入“新闻检索数据库”呢?

这时候，大家应当清楚的了解百度官方关于新闻检索数据库的准入标准，主要有以下几点:

首先，网站和账号必须通过合法备案。

其次，应当从以下五个维度对百家号创作者和网站进行判断:

权威性:有一定知名度，被受众广泛普遍认可;或者在行业/垂类领域有一定影响力，拥有行业资质认证;拥有国家级政府官方背书，可保证信息的及时准确。

影响面:产出的内容可以广泛影响到尽量多受众，不受地域、人群等因素限制;或者在特定地域、领域、话题中，有自己的一席之地。

内容价值:有高质量原创能力，可以弥补某领域下的资源稀缺性问题;或者与全网千篇一律的稿件相比有一定的信息增益。

时效性: 及时更新内容，普通大众领域实时或天级别更新，小众领域在保证内容质量的前提下，对更新频次的要求会适当放缓。

用户体验:页面功能可用，设置合理，体验流畅，用户不会被弹窗、浮窗、登录等干

刷热点、恶意采集当心被惩罚

根据百度新闻检索数据库的惩罚机制，搜索策略会根据内容准入标准对站点内容质量进行动态调整，同时也会通过日常人工巡查、用户反馈、例行评估等途径发现问题，对不符合要求的内容进行下线处理。

如果你的内容是刷热点，恶意采集、作弊、站点内容售卖等情况，将会被取消新闻源，同时也会同步相关团队降低其搜索评价。

对于本次百度新闻源升级你是怎么看的呢?欢迎在评论区分享你的看法。