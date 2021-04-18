加密货币持续走低 比特币跌至59500美元

在很多人的眼中，加密货币难以追踪的特性使其成为犯罪分子、勒索者的首选货币。不过在暗网上从事非法活动，并使用比特币进行支付，就不一定意味着“高枕无忧”。近期发生的两起案件均表明，警方还是有能力监控网络并抓捕罪犯的。首先第一起是一位意大利男子，他涉嫌在暗网上雇佣杀手而被欧洲刑警组织逮捕。他通过一个专门提供谋杀服务的网站联系到了一位杀手，并支付了约 1 万欧元(约合 78059.63 元)的费用来杀死前女友。欧洲刑警?