站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:据华尔街日报消息，加密货币持续走低，比特币跌至59500美元/枚下方，日内跌0.9%;以太坊跌破2250美元/枚，日内跌2.92%;莱特币日内跌超5%，现报286.57美元/枚。
站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:据华尔街日报消息，加密货币持续走低，比特币跌至59500美元/枚下方，日内跌0.9%;以太坊跌破2250美元/枚，日内跌2.92%;莱特币日内跌超5%，现报286.57美元/枚。
土耳其央行宣布禁止使用加密货币资产进行支付。土耳其有关管理部门已将波动性、不可撤销交易和非法交易中的使用风险列为理由。此前一周，当局要求交易平台提供用户信息。宣布后，比特币价格下跌了近3%。
比特币上破57000美元/枚，短线走高近800美元，日内涨超2%。此前，有消息称VISA推出了一个试点项目，允许用户在该平台上使用加密货币结算。
虚拟货币市场再现“跳水”。4月18日，比特币走出一波崩盘式行情，较日内高位价格一度下挫超9000美元，日内跌幅超15%。比特币暴跌，币圈遭遇血洗，从币圈24小时交易情况来看，市值排名前30的虚拟货币全线下跌。4月18日，“比特币跌破52000美元”这一话题冲上了微博热搜榜。而这源于当日上午11时，比特币出现闪崩，半个小时内直线下挫近7700美元。根据Wind数据，4月18日开盘后，比特币呈现波动下行态势，由最高点60437.97美元逐渐下?
在很多人的眼中，加密货币难以追踪的特性使其成为犯罪分子、勒索者的首选货币。不过在暗网上从事非法活动，并使用比特币进行支付，就不一定意味着“高枕无忧”。近期发生的两起案件均表明，警方还是有能力监控网络并抓捕罪犯的。首先第一起是一位意大利男子，他涉嫌在暗网上雇佣杀手而被欧洲刑警组织逮捕。他通过一个专门提供谋杀服务的网站联系到了一位杀手，并支付了约 1 万欧元(约合 78059.63 元)的费用来杀死前女友。欧洲刑警?
GitHub 正在调查一系列对其基础设施的攻击，攻击者滥用其自动化执行任务的功能 GitHub Actions 去挖掘加密货币。攻击者首先创建了合法项目的分支，然后向原代码库递交恶意的 Pull Reques，只需要递交就能发动攻击。如果项目启用了 GitHub Actions，那么新的 Pull Reques 就会被视为新的任务自动执行测试。GitHub 的系统将会读取恶意代码，在其基础设施内启动虚拟机下载和运行挖掘加密货币的软件。这一攻击至少从2020年11月就开始了
据路透报道，Visa 周一表示，将允许使用加密货币美元币在其支付网络上进行交易结算，这是主流金融业越来越接受数字货币的最新迹象。
4月19日消息，中国人民银行副行长李波18日在博鳌亚洲论坛表示，银行正在研究对比特币、稳定币的监管规则。李波表示，确保对于加密货币资产的投机不会造成严重的金融风险，加密货币资产是投资的选项。李波称，（加密货币）它本身不是货币，而是另类投资，加密货币资产如果发挥作用，将是作为一种投资工具或者是替代性投资。把它作为一种投资工具的话，很多国家包括中国正在研究对其的监管环境。周日比特币等数字货币上演了一出崩盘?
“挖矿”火爆，利润丰厚，但风险也是巨大的，任何行情波动都会引发剧烈动荡，刚刚过去的周末更是出现了一波“崩盘”，加密货币集体闪崩。截止4月18日中午，按照24小时涨跌幅计算，比特币暴跌17%，以太坊暴跌20%，币安币暴跌17%，瑞波币暴跌26%，狗狗币暴跌19%，莱特币暴跌28%，波场暴跌25%，柚子币暴跌29%。尤其是比特币的快速下跌，让投资者损失惨重，一小时内爆仓达到44亿美元。如此罕见的“大屠杀”，背后肯定发生了什么大事，?
据国外媒体报道，随着比特币、以太币和其他一些加密币在本周价格创下新纪录，加密货币的整体市值飙升至2.2万亿美元以上的新纪录，首次超过苹果。
狗币（DogeCoin）最初只是为了模仿加密货币而设计的，不过在本周四狗币价格飙升超过 20 美分，这也是该加密货币价值首次超过 20 美分。狗币在开始时仅仅只是一个笑话，从字面意思归类为“memecoin”（模因币），而目前总价值超过了 300 亿美元。这是一场半讽刺运动的高潮点，涉及到数千名买家、数万名在线发帖者和世界首富埃隆·马斯克。就像 Wall Street Bets 社区将 GameStop 的股价拉升到每股 1000 美元一样，加密货币获取也对?
Paypal周二宣布，已开始允许美国消费者使用他们持有的数字加密货币，在全球数百万在线商家进行支付。
OKEx Korea没有在声明中具体说明关闭原因，但很可能是因为周四即将在韩国生效的一项新法律。此前有报道称，韩国将从本月25日起开始实施「数字货币交易实名制」。可能是迫于一项政策的改变，OKEx 韩国在3月18日宣布，将在3月25日修订的立法生效之前，宣布交易所停止交易，提币业务则正常进行。
加密货币交易平台Coinbase周三披露，其机构业务部门正在与美图公司合作，为该公司处理加密货币购买和托管事务。
据国外媒体报道，据知情人士透露，美国加密货币交易所Coinbase Global将直接上市从本月推迟到4月。
Coinbase也成为了第一家在美国上市的数字加密货币业务公司。Coinbase 成立于2012年，是全世界最大的数字货币交易所之一，业务覆盖全球100多个国家和地区。该公司的主营业务是帮助投资人交易、存储或者借入加密货币。此外，该公司也有自营业务，即买入数字货币，通过价格变化获利。
昨日晚间，美图宣布再次购入175枚比特币，总对价约为1千万美元。据悉，这是美图第三次采购加密货币了，此前两次美图分别购买了4000万美元以及5000万美元。
今天早些时候，马斯克发消息确认特斯拉将支持使用比特币支付方式来购买特斯拉汽车。目前在特斯拉美国官网也显示支持使用比特币来付款。
据外媒报道，狗狗币（Dogecoin）目前已经成为全球市值第八大的加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据，截止发文，Dogecoin的价格超过了0.18 美元，市值约为238 亿美元。
据路透社报道，美国最大的加密货币交易所Coinbase已获得美国证券交易委员会（SEC）的批准在纳斯达克上市，该公司计划通过直接交易的方式挂牌，预计将于4月14日在纳斯达克上市，股票代码为「COIN」。
据国外媒体报道，当地时间周三，加密货币交易平台Coinbase在纳斯达克挂牌上市（股票代码为“COIN”），开盘价为381美元，较上市前一日设定的每股250美元参考价上涨了50%以上。
“数字化转型”成企业发展必经之路，一款高效的hr管理软件可帮助企业降本增效，加快数字化进程。为帮助各大企业更加精准的选择hr管理软件、少走弯..
构建智慧城市，离不开智慧园区，作为智慧城市的缩影和落脚点，智慧园区承载了智慧城市的主要体系框架，是建设数字世界，发展数字经济的重要分支和..
就现在目前的社交发展，孤独基本就是当代年轻人的通病，而线上社交万物就是逃离孤独最直接的方式，不用刻意伪装，彼此相互治愈，做回真实的自己。..
以短视频和直播为代表的新一轮内容创作，带来了新的营销场景，也催生了许多富于潜力的优质创作者和机构。但由于商业化经验还处于积累初期、内容结..
4 月17 日早上8 点，在杭州玉皇山风景区，MYFITx壹基金蓝色行动公益健行正式吹响行走的号角!西湖群山温度适宜、空气质量佳。活动路线起终点均定在..
4月20日，博鳌亚洲论坛2021年年会在海南博鳌正式开幕。这是一个总部设在中国的非官方、非营利性、定期、定址国际组织，由29个成员国共同发起，为政..
顾玮站在凤凰汇15层的办公室，透过向北的落地窗，清晰可见楼下的路网和车流。“机场高速拥堵，京密路虽有红绿灯，但车流畅通，四环路基本处于饱和..
13日晚，南京9名大学生因网上购买的电子烟后同时出现了头晕、心慌、烦躁不安的症状向120求助。主任医师表示，电子烟又名电子烟碱传送系统，是一..
春暖花开，绿意盎然。回顾三月，海银集团旗下海银公益基金会的公益行动给社会带来了源源不断的温暖。3 月 9 日2021 奉贤区投资促进暨财富百强企业..
今日，针对特斯拉的回应，车顶维权女子家属发声对不做第三方鉴定、超速等问题进行了回应。该自称是维权女子的妹妹表示，目前对特斯拉委托的第三方..
随着移动办公成为都市白领的刚需，随时随地在手机上编辑word，浏览ppt的人越来越多。而直屏手机的可视面积实在是非常狭小。还好小米的折叠屏的到来..
最近，共享电单车在三四线城市火了，数十品牌争相布局，大有昔日共享单车大战的氛围。与共享单车相比，共享电单车骑行距离更远、更省力，40至70公..
随着科技的飞速发展，直播带货成了电子商务发展的新模式，同时直播带货也造就了如“带货一姐”薇娅、“口红一哥”李佳琦等诸多知名主播，甚至连雷..
企查查APP显示，近日，浙江吉利控股集团有限公司新增“吉利八戒”、“吉利美猴王”、“吉利霸天虎”、“吉利狮子王”等商标，国际分类均为运输工具..
2021年的苹果春季发布会即将在4月20日举办，北京时间是4月21日的凌晨1点，这次的发布会得到的大量的关注，很多小伙伴还不清楚具体的时间和内容，下..
现在年轻人普遍面临着较大的生活和工作压力，而忙中得闲地玩几局手机游戏成了时下很多人最喜欢的解压新方式。人们都想在玩手机游戏时获得更好的体..
当用户在访问网页时，使用鼠标高亮一段文字，并点击右键选择「copy link to highlight（复制链接以突出显示）」，随即一个以#结尾的URL就会生成，..
AirPods发布以后，耳机行业就掀起了一股真无线蓝牙耳机的热潮。真无线耳机相比于有线耳机，佩戴起来无线无束缚，带来的自在体验更适合现代人群的生..
对于大部分人来说，选购蓝牙耳机时对音质的注重程度会远高于其他性能方面，毕竟作为一款耳机最重要的就是声音呈现效果了，之前蓝牙耳机一直不温不..
随着蓝牙技术的高速发展，尤其是在蓝牙5.0 普及应用之后，蓝牙耳机的热度就开始逐渐超越有线耳机了，已经成为了主流的耳机类型。没了耳机线的束缚..