加密货币持续走低 比特币跌至59500美元

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加密货币持续走低 比特币跌至59500美元

2021-04-18 09:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:据华尔街日报消息加密货币持续走低，比特币跌至59500美元/枚下方，日内跌0.9%;以太坊跌破2250美元/枚，日内跌2.92%;莱特币日内跌超5%，现报286.57美元/枚。

比特币、区块链


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