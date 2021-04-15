网约车司机没帮乘客放行李被故意取消订单 白跑40公里

活动简介据Gartner定义，威胁情报是指已出现或新的资产威胁和危险的、基于证据的信息，包括情景、机制、指标、影响和可行建议，可用来通知企业针对相关威胁或危险做出决策。从情报的收集、处理、分析、传递，到反馈应对策略，每一个环节都需要大量知识图谱以及强大技术“后盾”支撑。作为深耕网络安全 20 余年的腾讯安全，结合多年黑灰产对抗经验，已形成较强的数据处理能力和自动化分析能力，目前已助力多行业数百家企业机构快速?