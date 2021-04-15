网约车司机没帮乘客放行李被故意取消订单 白跑40公里

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:据铁骥视频报道，近日，一段网约车司机跑40公里，因没帮乘客搬行李被取消订单的视频引发网友热议。
视频中，网约车司机怒斥乘客女子称，自己等了乘客半小时，跑了40公里远道而来，女子竟然上车就把订单取消了。
女子则表示，自己打个专车，司机连行李都不帮忙搬。出租车都会帮忙放行李的。
而司机解释称，乘客叫的是快车，不是专车。并且只要她说一声，自己肯定会帮忙。
对此，网友热议称“司机没有拎行李的义务”、“如有需要女子可以向司机提出请求”。
站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:据铁骥视频报道，近日，一段网约车司机跑40公里，因没帮乘客搬行李被取消订单的视频引发网友热议。
视频中，网约车司机怒斥乘客女子称，自己等了乘客半小时，跑了40公里远道而来，女子竟然上车就把订单取消了。
女子则表示，自己打个专车，司机连行李都不帮忙搬。出租车都会帮忙放行李的。
而司机解释称，乘客叫的是快车，不是专车。并且只要她说一声，自己肯定会帮忙。
对此，网友热议称“司机没有拎行李的义务”、“如有需要女子可以向司机提出请求”。
2020 年，对于各个行业来说都是不平凡的一年：短视频在今年成为仅次于移动社交的第二大互联网行业，共享经济在深度调整后迎来转型升级，社区团购形成的新社群关系，正吸引着各路巨头纷纷加码入局。早在2016 年电商正盛时，马云就说过，总会有新的行业出现来冲击电商行业，而其背后的依据是正不断迭新的时代。多元业态产生一个个新增点，不仅激活互联网流量的既有存量，也在带动着新的增量，正如青菜拼车带活“攒钱一族”流量、陈欧
今日，交通运输部印发了2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案的通知。其中，在便利老年人打车出行工作方案中，交通运输部要求推广巡游出租汽车电召服务，实现95128约车服务电话号码
近日，广东广州的吴先生称，自己近半年没有使用打车软件，但网约车账号产生福建泉州异地订单要求付费，订单显示金额约223元。
昨日，《晚点LatePost》报道称滴滴开始启动造车项目，负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。报道中还援引知情人士消息称，曾任蔚来汽车用户发展副总裁的朱江可能会加入滴滴。朱江有多年车企经验，先后在华晨宝马、雷克萨斯、蔚来、福特中国等公司工作。
今日，滴滴出行宣布恢复进出北京市的滴滴网约车、花小猪打车、出租车、顺风车跨城出行服务。同时，青菜拼车、远程特惠及顺风车拼座的服务已经全面恢复，购买了青菜拼车畅拼卡受到停服影响的用户，已顺延有效期并额外提供7天权益。
昨日发改委等二十八部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》，为全面促进消费、培育完整内需体系、形成强大国内市场和构建新发展格局提供重要支撑。
目前，滴滴D1已经在长沙、宁波、厦门都已开始运营，招募D1专属司机，其中长沙在运营车辆已超过500台，用户已经可以在滴滴出行App上叫到D1定制车。下一步滴滴定制车D1还即将登陆广州、深圳等一线城市。
交通运输部新闻发言人孙文剑今天在新闻发布会上称，网约车安全问题受到社会广泛关注。近期，网约车合规查询小程序上线，乘客们可以通过小程序即刻查询车辆和驾驶员是否取得网约车运输证和网约车驾驶员证。
交通运输部于今日发布2月份全国网约车监管信息交互平台数据。在2月份新增 4 家已累计 180 天未传输数据的网约车平台公司。
去年11月，滴滴正式发布了和比亚迪联合打造的全球首款定制网约车D1，这是首款基于网约车场景深度定制而来的汽车，针对网约车做出了诸多专属优化。根据相关媒体报道，比亚迪D1近日已正式上市，NEDC续航里程可达418km，补贴后售价15.18万元，但仅针对滴滴注册的网约车营运驾驶员开放销售。
今日滴滴发文称，为持续向出租车司机和乘客提供更好的服务，滴滴一直以来和交通主管部门、出租车行业伙伴积极沟通，在主管部门的指导下持续推动出租车和网约车的融合发展。
在昨日晚间的小米2021「生生不息」春季新品发布会上，除了澎湃C1芯片、小米MIX FOLD、小米笔记本Pro15等激动人心的产品之外，雷军更是宣布了一个重磅消息，小米将正式进军智能电动汽车市场。按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元，初期投入100亿元人民币。
3 月 28 日，以“新骑时代 智电未来”为主题的 2021 骑电&爱玛第 6 代电单车发布暨战略合作签约仪式在杭州隆重举办。本次活动由杭州骑迹科技有限公司主办、天津爱玛共享科技服务有限公司与江苏智泰新能源科技有限公司协办，吸引了来自全国各地共享出行行业的投资商和企业家们。发布会上，骑电与爱玛共同打造的第 6 代电单车新品首次亮相，骑电与爱玛、智泰及杭州联合银行达成战略合作协议，骑电发布 2021 年“开放平台”政策……活
共享单车又涨价了。近日有网友爆料称，上海哈啰单车收费规则变为前15分钟1.5元，之后每15分钟1元，相当于1小时4.5元。这不是第一次涨价了，此前，哈啰、青桔、美团单车就从每30分钟1元调整为1.5元。无独有偶，不久前，一些共享充电宝也集体涨价了，1小时从1元涨到4元。
近日，T3 出行凭借“车联网”模式创造出的创新产品和服务，成功入选“Z世代新出行品牌”， T3 出行上榜背后，是其对车联网技术的创新应用，以及对安全品质服务的持续打造，充分满足了对Z世代新消费、新出行的偏好需求。 “美好生活 2021 中国消费者品牌榜”评选由《每日经济新闻》主办，微热点大数据研究院、独立咨询机构商道纵横、贝壳研究院提供数据支持，综合品牌行业影响力（20%）、大众投票（30%）、行业专家评分（20%）、企?
活动简介据Gartner定义，威胁情报是指已出现或新的资产威胁和危险的、基于证据的信息，包括情景、机制、指标、影响和可行建议，可用来通知企业针对相关威胁或危险做出决策。从情报的收集、处理、分析、传递，到反馈应对策略，每一个环节都需要大量知识图谱以及强大技术“后盾”支撑。作为深耕网络安全 20 余年的腾讯安全，结合多年黑灰产对抗经验，已形成较强的数据处理能力和自动化分析能力，目前已助力多行业数百家企业机构快速?
一面涨价，一面跑步上市;一面“收割”用户，一面又被资本“收割”。2021年以来，发生在共享充电宝和共享单车身上的新闻颇有些相似。
今日晚间，罗永浩在微博上表示，自己在今天发现又被上了限制消费名单导致不能买票，他表示自己一直在还债，希望奔波时坐飞机经济舱或高铁动车二等座以提高工作效率。
企查查APP显示，2021年3月26日，合肥蜀哈网络科技有限公司成立，注册资本 1000 万元，法定代表人为褚轶群，哈啰出行持股100%。
不久前，有知情人士透露，哈啰出行将会在4月初正式开启电动车售卖业务，将直接对标国内龙头的小牛、九号、雅迪等品牌。
【TechWeb】4月17日消息，据英文媒体报道，与联华电子签署了图像传感器代工协议的三星电子，还计划向联华电子出售数百套晶圆厂的设备，以支持后者..
【TechWeb】4月17日消息，昨日，新能源汽车龙头比亚迪在“廉洁比亚迪”公号发布信息， 通报2021年第一季度查处的典型案例，多名员工存在贪污腐败问..
日前，关于“华为部分手机取消充电器降价200”的话题，引起了全网热议。网传华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，不含充电器的版本比普通套装..
狗狗币诞生于2013年12月8日，其使用秋田犬作为吉祥物，是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，同时狗狗币交易过程比比特币更加便捷。据媒体..
今日辛巴方面起诉徒弟安若溪开庭审理，同时安若溪反诉广州巴伽娱乐传媒有限公司，称直播23场，未结清任何款项。要求解约合同，支付工作收入款项、..
如果你是摄影爱好者，那么在你的关注列表里，可能就有这个人。他是神州老师，是在抖音为数不多的摄影类粉丝过千万的博主。..
近日，“13岁女孩花70万买画”的新闻登上微博热搜。针对“13岁女孩70万约稿买画风波”，约稿平台@米画师 4月16日下午发布声明称，该平台正式确立了..
辛巴又摊上事了。“假燕窝事件”后，3月27日辛巴高调复出，创纪录的20.43亿销售额，令其出尽风头。但此后，“封路”事件、“臣退了”事件不断登上..
4月17日消息，日前，NASA正式宣布将选择SpaceX及其星际飞船为Artemis（阿尔忒弥斯）计划提供载人登月系统，这将是NASA史上首个商业月球登陆计划。..
【TechWeb】4月17日消息，美国证券交易委员会文件显示，水滴公司提交IPO申请，拟在纽交所挂牌上市，暂定筹资额为1亿美元。招股书称，水滴拟将募集..
凤凰网科技讯 4月17日消息，近日，锤子科技创始人罗永浩在社交平台称逼迫其签署强制回购股份的流氓协议，在网络上引起热议。昨日，有律师在社交平..
自从中本聪石破天惊般的将比特币推到前台，十年间以去中心化、匿名交易的数字加密货币，即我们俗称的“挖矿”业务，成为了DIY行业发展数十年来未遇..
【TechWeb】4月17日消息，据媒体报道，台积电去年营运再创历史新高，董事长刘德音与总裁魏哲家年薪也水涨船高，都攀高至新台币4.22亿元，增加1.29..
为改善应用程序的用户体验，Netflix 一直在不断测试新的功能。近日有消息称，除了面向移动设备的 App，Netflix 也正在酝酿面向台式机 / TV 客户端..
3 月份的时候，NPD 分析师就曾表示 —— 上市仅 4 个月的索尼 PS5，是美国视频游戏主机市场上迄今卖得最快的硬件。时隔一月，Mat Piscatella 再次..
小米计划于 4 月 23 日在印度市场举行大规模发布会，届时将会推出小米 11 Ultra、小米 11X、小米 11X Pro 和 75 英寸的 QLED TV。其中小米 11X 推..
为了取代基于第三方 Cookie 的广告追踪技术，谷歌提出了名叫“联合队列学习”（FLoC）的新方案，但此事遭到了全行业的明确反对。除了电子前沿基金..
上月初，谷歌宣布自 Chrome 93 版本开始将强制要求 PWA 应用提供离线体验。不过在今天更新的 PWA 离线要求指导文件中，谷歌表示暂时搁置该计划，但..
谷歌似乎正在为 Android 设备添加垃圾桶功能（如果你喜欢 Windows 的命名方式，你也可以叫做回收站）。在对 Android 12 偷跑镜像深入挖掘之后，XD..
日前，全球知名咨询公司波士顿咨询公司（BCG）发布2021全球最具创新性50家公司。此次，共有小米、华为、腾讯等5家中国企业入选，一同向世界展示了..