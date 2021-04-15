网约车司机没帮乘客放行李被故意取消订单 白跑40公里

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网约车司机没帮乘客放行李被故意取消订单 白跑40公里

2021-04-15 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:据铁骥视频报道，近日，一段网约车司机跑40公里，因没帮乘客搬行李被取消订单的视频引发网友热议。

视频中，网约车司机怒斥乘客女子称，自己等了乘客半小时，跑了40公里远道而来，女子竟然上车就把订单取消了。

QQ截图20210415135323.jpg

女子则表示，自己打个专车，司机连行李都不帮忙搬。出租车都会帮忙放行李的。

而司机解释称，乘客叫的是快车，不是专车。并且只要她说一声，自己肯定会帮忙。

对此，网友热议称“司机没有拎行李的义务”、“如有需要女子可以向司机提出请求”。

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