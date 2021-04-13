200万元！UC浏览器、360搜索因虚假医疗广告行为纷纷被罚

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200万元！UC浏览器、360搜索因虚假医疗广告行为纷纷被罚

2021-04-13 18:00 · 稿源：站长之家

在今年的315晚会上，UC、360搜索因存在虚假广告一事被曝光。现在，这两家浏览器均被处分别被处以209万元和200万元的罚款。

4月13日，北京市市场监管局对360搜索发布虚假违法广告一事作出罚款200万元的行政处罚决定。

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同日，UC浏览器也因为发布虚假医疗广告接到了处罚决定，市场监管部门依法对其罚没金额共计约209万元。

对此，360搜索方面回应表示，诚恳接受，坚决服从，并积极配合相关部门进行整改，全力保障消费者的合法权益。

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