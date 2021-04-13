200万元！UC浏览器、360搜索因虚假医疗广告行为纷纷被罚

在今年的315晚会上，UC、360搜索因存在虚假广告一事被曝光。现在，这两家浏览器均被处分别被处以209万元和200万元的罚款。
4月13日，北京市市场监管局对360搜索发布虚假违法广告一事作出罚款200万元的行政处罚决定。
同日，UC浏览器也因为发布虚假医疗广告接到了处罚决定，市场监管部门依法对其罚没金额共计约209万元。
对此，360搜索方面回应表示，诚恳接受，坚决服从，并积极配合相关部门进行整改，全力保障消费者的合法权益。
在今年的315晚会上，UC、360搜索因存在虚假广告一事被曝光。现在，这两家浏览器均被处分别被处以209万元和200万元的罚款。
4月13日，北京市市场监管局对360搜索发布虚假违法广告一事作出罚款200万元的行政处罚决定。
同日，UC浏览器也因为发布虚假医疗广告接到了处罚决定，市场监管部门依法对其罚没金额共计约209万元。
对此，360搜索方面回应表示，诚恳接受，坚决服从，并积极配合相关部门进行整改，全力保障消费者的合法权益。
在UC浏览器上搜索“减肥”“降血糖”等关键词，搜索结果显示的前几条都是网友分享治好疾病经历，下方标注着广告字样。广告里网友自称，自从认识某老师，按照老师给的方子，血糖恢复稳定，胰岛素都停用了。文章中多次醒目标红老师的微信号。记者微信添加了这位老师，对方简单询问过病情后，就向记者推荐“白背三七诺丽果粉”。记者发现，这只是一款普通食品。
在今年的315晚会上，UC、360搜索存在虚假广告一事被曝光。报道称，用户只需提供一个微信号和产品类型，代理公司很快就制作出一篇内容为减肥、降血糖的自述广告，就算没有资质，广告也能投放出去。
在今晚的央视315晚会上，报道了互联网广告虚假现象，其中UC浏览器和360搜索被点名，央视记者在以上两个浏览器中发现了存在虚假夸大药效的广告。
在昨晚的央视315晚会上，360搜索被曝光涉嫌违规投放医疗广告，在晚会曝光之后， 360 搜索发布声明，表示公司高度重视，并在第一时间成立调查组，对涉事代理商及相关账号进行彻查。对于违法违规行径，必将严肃处理。
刚刚，360搜索官微发布公告，回应了因虚假医疗广告被罚200万元一事。360搜索表示，对于此处罚“诚恳接受，坚决服从”，并积极配合相关部门进行整改，全力保障消费者的合法权益。早在3月15日晚，中央电视台3·15晚会曝光了360搜索涉嫌发布虚假违法医疗广告后，北京市市场监管局会同朝阳区市场监管局立即赶赴360公司总部，连夜开展现场核查。经查，360全资子公司——北京好搜点睛科技有限公司未落实广告审核发布制度，未对
在昨日晚间的315晚会上， UC、360搜索存在虚假广告一事被曝光。报道称，用户只需提供一个微信号和产品类型，代理公司很快就制作出一篇内容为减肥、降血糖的自述广告，就算对方没有资质，广告也能投放出去。
在被央视315晚会曝光存在虚假违法医疗广告之后，360搜索日前被顶格处罚200万元。据北京青年报报道，记者从北京市市场监管局获悉，该局对今年中央电视台3·15晚会曝光的360搜索发布虚假违法广告案完成立案调查,对北京好搜点睛科技有限公司依法做出罚款200万元的行政处罚决定。
今日，北京市市场监管局对 3·15晚会曝光的360搜索发布虚假违法广告案完成立案调查，对北京好搜点睛科技有限公司依法做出罚款200万元的行政处罚决定。
今日，湖南省市场监督管理局表示，对湖南某网络科技有限公司（UC浏览器代理）发布虚假违法医疗广告的行为进行立案调查，并作出罚款15.3万元的行政处罚。据悉，3月15日晚，央视3·15晚会曝光360搜索和UC浏览器涉嫌发布虚假违法医疗广告后，湖南省市场监管局立即组织人员，会同长沙市、雨花区、高新区市场监管局对2家关联公司进行了现场核查。
据广州市市场监管局发布的消息，央视3·15晚会曝光的UC浏览器虚假违法广告的有关案件已完成立案调查，市场监管部门依法对广州聚禾信息科技有限公司（广告发布者）作出没收广告费13464.04元、罚款2078172.55元的行政处罚，罚没金额共计2091636.59元。
北京市市场监管局对今年中央电视台3·15晚会曝光的360搜索发布虚假违法广告案完成立案调查,对北京好搜点睛科技有限公司依法做出罚款200万元的行政处罚决定。
在今年的央视315晚会上，曝光了UC浏览器和360存在的违规广告内容，包括为无资质公司投虚假医药广告以及医药广告造假链条。随后，UC浏览器与360搜索也都相继发布致歉整改公告，并表示将停止相关代理商合作。今日，据媒体报道，广州市市场监管局当日表示，央视315晚会曝光的UC浏览器虚假违法广告的有关案件已完成立案调查。市场监管部门依法对广州聚禾信息科技有限公司(广告发布者)作出，没收广告费13464.04元、罚款2078172.55元的行
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随着科技的发展，智能电视的玩法真的是越来越多，除了基本的玩游戏看视频外，智能电视还能浏览网页、查资料等，有些在视频软件中看不了的资源，可以进入网页搜索来收看。就和手机上网页搜索、在线观看是一样的。今天，小编就为大家推荐当贝市场内最火的三款电视浏览器软件。第一款:UC浏览器推荐理由:老牌热门靠得住，页面简单易查找UC浏览器名头比较响，大家应该都熟悉，比较老牌，在技术方面，还是国内第一款自主内核TV浏览器。打
去年7月，谷歌宣布开始测试64位版本的Chrome浏览器，这距离第一款64位版本的Android系统发布整整6年。今天我们发现，谷歌已经开始向符合条件的设备推送64位版本的Chrome浏览器。要收到更新推送，系统要求是:
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随着互联网的发展，消费者已经逐渐适应了爆炸式的信息时代，用户注意力从“简单观看”转向“深度探索”，只有真正能够参与，才能对一个品牌有持续的关注度。
360公司在今天上午于上交所发布公告，称央视 315 晚会中报道里提及的广告代理商均不属于公司的主要销售客户，上述广告代理商相关的收入占应收总收入的比例较小。
QQ浏览器正式宣布品牌升级。在平台能力方面，QQ浏览器提出“搜刷用看”四项核心功能，明确了“内容+服务的综合信息平台”的全新定位，并提出“搜刷用看，美好一点”的品牌主张。
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