现代汽车高管利用与苹果造车消息进行内幕交易 正接受调查

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日消息:据路透社报道，一家韩国报纸周一表示，韩国金融监管机构将对现代汽车高管的股票交易进行调查，因他们涉嫌利用未披露的与苹果洽谈开发自动驾驶汽车的消息进行交易。

今年2月，韩国证交所开始对上述交易进行审查，《中央日报》报道称审查结果已经移交给韩国金融委员会（FSC）。该报引述未具名的金融监管消息人士称，内幕交易的调查将由韩国金融委员会或是韩国金融监督院(FSS)牵头，最长可能需要六个月时间。

据悉，此前在媒体曝光苹果已经选定现代作为苹果自动驾驶汽车开发合作伙伴之后，现代的股价一度出现飙涨。大约有12位现代高管被指控涉嫌违反内幕交易规定，在计划取消的消息公开之前，他们就卖掉了所持有的现代股票，获得约合74万美元不法利益。

今年到目前为止，现代汽车的股票已经上涨了26% ，同期韩国股市大盘涨幅仅为7%。这一股价走势还影响到了与现代有关的其他企业，比如起亚。1月20日，现代股价冲高至每股27.7万韩元，刷新历史最高纪录。当地时间2月8日，现代正式宣布，并没有与苹果就开发自动驾驶汽车展开讨论，自那之后，现代股价开始下滑。截至上周五，该公司股价收于每股22.85万韩元。

对此报道， 韩国金融委员会和韩国金融监督院表示，他们无法确认该报道。现代汽车暂未回复路透要求置评的请求。