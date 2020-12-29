小米11登陆拼多多百亿补贴频道 1月1日零时开始补贴

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日消息:昨天晚间，小米公司正式发布了年度旗舰手机新品小米11，目前，这款新品已登陆拼多多百亿补贴频道，根据页面显示的信息，“想拼”的用户达到了“ 10 万+”，这款产品于 2021 年 1 月 1 日零时开始补贴。

图片来自 小米11

小米 11 全球首发高通最新一代旗舰移动处理平台骁龙888。骁龙 888 采用了 1 超 3 大 4 小的核心组合，是目前最先进的5nm工艺制程手机CPU。GPU也升级为Adreno660，主频可达840MHz。骁龙 888 整体性能相比骁龙 865 有35%的性能提升。

小米 11 搭载6. 81 英寸四曲面全面屏，新一代康宁大猩猩玻璃，3200x1440 分辨率，像素密度高达515PPI，20: 9 屏幕比例，支持DCI-P3 色域显示，屏幕采用目前最新E4 发光材料峰值亮度高达 1500 尼特，在强光下也能激发 900 尼特亮度进行显示，更高亮度、更低功耗。不仅如此，小米 11 还支持120Hz超高刷新率和480Hz超高触控采样率，同样支持超高色准原色屏和 10 亿色显示。

小米 11 采用了后置三摄，主摄为一亿像素超清三摄组合，主摄采用经典一亿像素镜头HMX，1/1. 33 英寸超大感光元器件，7P镜头设计，支持OIS光学防抖。还有一颗 1300 万超广角镜头和 500 万长焦微距镜头。前置 2000 万像素超微型相机。

其他方面，小米 11 内置4600mAh超大容量电池，并且支持55W有线秒充， 45 分钟即可充满手机，50W的无线秒充也能在 53 分钟充满100%，同时，小米 11 支持最高10W无线反充。采用立体声扬声器设计，底部采用 1216 超线性扬声单元，顶部听筒二合一扬声器，并且与哈曼卡顿专业声学团队深度合作。

根据页面显示的信息，小米118+128GB版本价格为 3999 元，购机赠小米原装充电头；8+256GB版本价格为 4299 元，发好评送WiFi放大器，赢价值 699 元抽奖礼；12+256GB版本价格为 4699 元，购机赠原装充电头。