还有这种操作！国外特斯拉司机驾考开启自动驾驶系统作弊

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:跟国内驾照考试不同的是，在美国考驾照条件更为宽松，并且可以用自己的车或者平常练的车去考试。

有趣的是，YouTube频道TESLAPEG博主Shpataj分享了自己在重新参加他的驾照考试时候，偷偷打开了他的全电动汽车的自动驾驶系统。不幸的是，他的策略被监管的考官识破了。

在Shpataj的驾照考试中，考官注意到了车上信息娱乐系统的驾驶可视化中的蓝色方向盘，并提出了质疑。

这位特斯拉车主试图回避这个问题，含糊其辞地将自动驾驶仪描述为一个简单的司机助手。他解释称，该系统只是在某种程度上帮助驾驶。

注:图片来自YouTube频道 TESLAPEG视频截图

随后，考官离开了一会儿重新回来，通知表示“很不幸，你考试 不及格。”

注：图片来自YouTube频道 TESLAPEG视频截图

Shpataj在YouTube频道上TESLAPEG分享的事件经过，有人认为该司机失败的原因是他在测试中使用了自动驾驶仪。

许多人在评论中分享道，一些驾照考试不允许在驾照考试时安装后备摄像头，更不用说安装驾驶辅助系统了，尤其是像特斯拉的自动驾驶仪这样先进的系统。

根据驾驶考试，大多考官禁止在驾照考试中使用自动驾驶辅助系统。