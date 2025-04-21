华为将发布一代高阶智能辅助驾驶系统ADS 4

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:华为乾崑将于4月22日下午举办华为乾崑智能技术大会，届时将正式发布最新一代高阶智能辅助驾驶系统——ADS4。此次大会备受业界关注，央视也将全程直播，让更多观众能够第一时间见证这一科技盛事。

随着大会的临近，各项筹备工作也在紧锣密鼓地进行中。据了解，发布会现场将汇聚众多汽车行业的领军企业，岚图汽车、赛力斯汽车、北汽新能源、上汽集团、广汽集团等11家知名汽车品牌将悉数亮相，共同为ADS4的发布助阵。

作为华为在智能驾驶领域的又一力作，ADS4自曝光以来便备受瞩目。据透露，此次发布的ADS4将在L3技术层面实现重要升级，为用户带来更加智能、安全的驾驶体验。这一升级不仅体现了华为在智能驾驶技术上的深厚积累，也展现了其不断追求卓越、勇于创新的企业精神。

与此同时，华为鸿蒙智行系列车型也迎来了新的升级。问界M9、M8等热门车型已经率先升级到最新的ADS3.3系统，支持车位到车位的全程自动驾驶，让驾驶变得更加轻松便捷。此外，ADS3.3的VPD泊车代驾功能也备受好评，它支持从地库到地面、跨楼层的自动泊车，让停车不再是难题。

值得一提的是，华为常务董事、终端BG董事长余承东此前曾透露，问界M9、问界M8都将在今年第三季度全系升级至华为ADS4智能辅助驾驶系统。这一消息无疑为众多车主带来了福音，也进一步印证了华为在智能驾驶领域的领先地位。

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