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因闸门和铁链碰撞，Waymo召回1200辆自动驾驶出租车

2025-05-15 16:52 · 稿源：站长之家

无人驾驶 自动驾驶 人工智能

Waymo宣布对其 1200 辆自动驾驶出租车进行软件召回，此前部分车辆在道路上与闸门、铁链及类似障碍物发生轻微碰撞。

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:据路透社报道，这次软件更新是在去年底进行的，相关文件已提交至美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）。Waymo在文件中表示，其安全委员会决定召回该特定版本的自动驾驶软件，以“履行相关监管报告义务”。

NHTSA于 2024 年 5 月启动了对Waymo自动驾驶系统的初步评估，此前已获悉自 2022 年 12 月至 2024 年 4 月期间发生了 7 起机器人出租车与“固定或半固定物体，如闸门和铁链”碰撞的事件。根据NHTSA的说法，这些事件均未造成人员伤亡。

2024 年 11 月，Waymo向当时规模为 1200 辆的自动驾驶出租车车队推送了软件更新。根据 Waymo 向 NHTSA 提交的文件，该更新显著降低了此类事件的发生概率。截至目前，Waymo已在奥斯汀、洛杉矶、凤凰城和旧金山投入运营了 1500 辆商业化自动驾驶出租车。

文件还显示，在NHTSA展开评估时，Waymo的软件更新工作已在进行中。该公司与NHTSA就自动驾驶汽车的风险对比问题保持持续沟通，并提供了 2024 年 2 月至 12 月期间另外 9 起此类障碍物碰撞事件的信息。

Waymo此前至少还进行过两次召回： 2024 年 6 月，因一辆Jaguar I-Pace机器人出租车撞上电线杆，公司发布了软件召回； 2024 年 2 月，另有两辆自动驾驶出租车撞上被拖车牵引的同一辆皮卡，Waymo也因此召回了旧版软件。

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