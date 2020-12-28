韩国第三大运营商LG Uplus开始缩减2G服务

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:《韩国经济日报》12月23日报道称，韩国第三大电信运营商LG Uplus计划宣布将终止2G服务，并宣布在年底前保护现有用户的措施。

具体的说，LG管理层将宣布计划停止接受新的2G服务用户，保护和补偿现有2G用户转换到LTE和5G服务。该公司的2G频率许可证将于2021年6月到期，LG Uplus预计到那时将逐步淘汰2G服务。

在宣布将终止2G服务后，LG Uplus有望获得韩国科学和信息通信技术部（MIST）的批准，并最终确定2G用户的补偿计划。如果该公司提供的收益超过SK Telecom，则MIST应该迅速批准该计划。

韩国另一家电信运营商SK Telecom终止2G服务时，向用户提供了多达10种型号的免费手机或30万韩元（约1785元人民币）两种方案。2G用户还可以选择享受以70%的价格来享受2年期的话费优惠。

截至到今年10月底，LG Uplus拥有39万的2G用户，考虑到使用2G网络的loT设备，实际上受2G关闭影响的用户数量应该更少。鉴于韩国已经批准了SKT和KT的2G服务缩减，目前它们各自的2G用户减少到了总用户的1%，因此当2G用户数量减少到14万左右时，LG Uplus可能会获得批准。