三星GalaxyA72 4G现身Geekbench：使用骁龙720G处理器，主摄6400万像素

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:最近报道称三星正在计划推出多款A系列5G智能手机，例如Galaxy A32，Galaxy A52和Galaxy A72。不过有人猜测三星会在某些市场推出这些手机的4G版本。

上周，Galaxy A52的4G版本就出现在Geekbench平台上，显示着该手机使用了高通骁龙720G处理器。现在Galaxy A72也同样出现在了该平台，显示它也使用相同的芯片。

Galaxy A72 5G的型号为SM-A726B，而4G的型号为SM-A725F。Geekbench列出的4G型号信息表明，它的代号为“ atoll”，使用了高通芯片，这一代号与骁龙720G芯片组相关。还可以看到该智能手机运行着Android11系统，并且具有8GB的运行内存，在Geekbench的单核和多核测试中，分别获得了526 分和1623 分。

到目前为止已经爆料的信息显示，Galaxy A72 5G将配备6.7英寸的AMOLED打孔显示屏，后置四颗摄像头，包括一个6400万像素的主摄，一个1200万像素的超广角镜头，一个500万像素的微距镜头和一个500万像素的深度传感器。