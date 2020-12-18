宁德时代投资成立新能源科技公司，经营范围包含充电桩销售

宁德时代现在作为电动汽车行业内重要的电池供应商，其一举一动也受到了很多电动汽车行业人员的关注，就在最近宁德时代投资成立了一家新能源科技公司，主营业务包括了充电桩销售，似乎打算进入到充电桩这一市场。

通过企查查APP显示，福建宏大时代新能源科技有限公司在12月16日成立，法定代表人为周敏，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:充电桩销售;气压动力机械及元件销售;插电式混合动力专用发动机销售;新能源汽车生产测试设备销售;新兴能源技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司大股东为宏大爆破工程集团有限责任公司，持股34%，宁德时代（300750）持股26%，为第二大股东。

近几年电动汽车行业发展迅猛，销量增长十分迅速，对于电动汽车相关配套设施的需求也在不断增加，如充电桩、换电站等都是电动汽车日常需求较大的。比如北京汽车推出了4.0版换电站，换电速度仅需要30秒时间，如果加上汽车进站到出站的全部时间，也仅需要1分钟30秒时间。新的换电站预备电池数量为60块，设计服务能力达到400-500车次/天。

另外电动汽车领头羊特斯拉也加紧其超级充电站的建设，截至到今年11月，特斯拉在全国37座城市共开放了60座特斯拉超级充电站，共计517个超级充电桩。