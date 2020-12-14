上海将促进新能源汽车产业发展，加快充电桩等设施布局

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上海将促进新能源汽车产业发展，加快充电桩等设施布局

2020-12-14 16:56 · 稿源：站长之家

12月14日，上海市委副书记、市长龚正今天主持召开市政府常务会议，促进本市综合保税区高质量发展，加快新能源汽车产业发展。会议原则同意《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》和《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，进本市综合保税区高质量发展，加快新能源汽车产业发展。

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会议还指出，新能源汽车正处于大发展时期，上海必须以时不我待的紧迫感，积极抢占产业制高点。要鼓励不同技术路线竞争发展，加快公共领域新能源汽车的应用和充电桩的设施布局，全力打响上海新能源汽车品牌。要做好趋势研判，及时调整政策导向和相关标准。

在上海地区由于限牌的原因，新能源汽车销量近段时间呈逐步上升趋势，数据显示，在今年10月份上海新能源汽车上牌量达到1万部，11月的上牌数量就激增到了2.4万部。按照单一车型来看，特斯拉Model3的销量最多，11月份上海一共卖出了6846辆。

特斯拉8

在2021中国汽车市场发展预测峰会上，中国汽车工业协会副总工程师许海东介绍，预计2020年汽车总销量为2530万辆，同比下降2%，不过新能源汽车销量反而增长，预计一整年的销量会达130万辆，同比增长8%。

《新能源汽车产业发展规划（2021-2025）》预测，到2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，新能源汽车销量将达到500万辆。

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