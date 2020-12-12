多家供应商禁止给社区团购平台供货 称将毁灭正常商业秩序

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:据每日经济新闻报道，近日，包括华海顺达、卫龙等多家供应商发布通知称，禁止给多多买菜、美团优选等社区团购平台供货。

以华海顺达通知为例，华海顺达、卫龙在通知中称，收到众多投诉，以多多买菜、美团优选等位代表的社区团购平台出现严重低价现象，甚至个别产品远低于出厂价，影响严重，损害客户利益。

华海顺达、卫龙要求：任何客户操作社区团购平台，必须要有授权，否则视同窜货。不管平台有没有补贴，价格不得低于公司终端零售价，否则视同低价，影响恶劣将取消经销权。

对此，华海顺达方面表示，公司业务部门在12月12日下午接到多个供货客户投诉，有多个社区团购平台通过补贴拉顾客，引发了市场价格战，因此公司发布上述公告。社区团购针对产品进行补贴销售，销售价格远低于市场正常价格，将毁灭正常的商业秩序，垄断社区渠道。

近日最火的一词莫过于“社区团购”，此前，包括京东、拼多多、美团、滴滴等各大企业纷纷抢占社区团购赛道。

京东方面，刘强东表示将亲自带队京东社区团购。滴滴方面，其CEO程维表示，对旗下社区电商业务橙心优选的投入不设上限，力争拿下市场第一名。而美团CEO王兴则表示，美团优选业务非常重要，自己对于社区团购这个业务领域非常感兴趣。

针对这一现象，各位企业大佬也发表了自己的看法。

名创优品创始人叶国富表示，社区团购再干一两年的话500平方以上的超市基本没戏了。360CEO周鸿祎则表示，全世界VC投了几百亿美金都补贴给北上广人民了，社区团购一个月补贴2亿，把对手干掉才会停止补贴。