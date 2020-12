德国电信计划2025年之前大部分IT系统转移至公共云，微软提供技术支持

Plus X Award是欧洲评选工艺技术、体育运动和生活时尚等行业创新产品的大赛,它对质量优质的产品厂商进行嘉奖,被视为全球范围内提升品牌影响力的大赛之一。此次Paragon X跑步机凭借着高品质、设计、易用性和功能性(High Quality, Design, Ease of Use, Functionality),在这四个类别中获得了评审们的肯定,一举斩获2020德国Plus X Award大奖。乔山的品牌创新力及产品的高品质再次得到了海外大奖的肯定及认证!PARAGON X跑步机出