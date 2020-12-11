德国电信计划2025年之前大部分IT系统转移至公共云，微软提供技术支持

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:为了减少对传统电信设备运营商的依赖，一些电信运营商将他们的IT系统交由亚马逊、谷歌或者微软来搭建。最近德国电信也加入到这一行列中，宣布在2025年之前大部分的IT系统将会转移至公共云上，提供技术支持的是微软Azure系统，他们将会协助培训数千名德国电信的技术人员。

德国电信的这一措施有望帮助公司节省大量资金。实际上在2019年，英国移动运营商Three公司表示，将其自己的IT系统迁移到微软Azure可以将IT成本削减三分之一。根据当时的首席执行官戴夫·戴森（Dave Dyson）的说法，采用微软Azure系统之后，大约三分之二的拥有技术和IT工作的员工将被解雇。

德国电信可能还有更大的抱负。除了准备将大量的内部IT工作负载将转移到公共云外，它还没有透露该计划的规模或其对数量的影响。唯一的具体目的是依靠基于云的大型机，这样德国电信就不必改造其旧硬件来应对新的服务和需求。根据德国电信发布的新闻稿，这将减少运营支出和设备成本。

近年来，德国电信公司已经在削减成本方面表现出色。2020年前9个月的基本利润率为35.5%，高于2015年同期的28.7%。2015年至2019年，员工人数减少了近15000人，每名员工的收入从约307000欧元增长至超过383000欧元。如果使用了微软的Azure云服务之后，相信这一数字会增长更多。

大多数电信公司的IT系统仍不在公共云中，但是将来对美国云巨头的依赖可能会使一小部分运营商逐渐失去自控力。比如在主流的消费市场，谷歌一直在通过免费图片存储吸引客户使用其云服务。上个月，在经过多年的免费使用后，谷歌突然宣布将减少免费服务的水平，并且从2021年开始收费。同时电信运营商的数据也会成为很多人担忧的一件事情。

尚不清楚德国电信将向微软Azure提供价值多少的合同，但越来越多的运营商正在签署公共云合作协议。比如AT&T2019年7月宣布，到2024年将其大部分非网络IT工作负载转移到Azure。按照计划与Azure签订的合同将其90%的IT系统转移到公共云。澳大利亚运营商Telstra也为了削减成本，正在与微软合作进行数字化转型，而西班牙的Telefónica也表示将使用微软云进行内部运营。

毫不奇怪，在截至9月底的三个月中，Azure是微软增长最快的部分，与2019年同期相比，收入增长了48%。在此期间，整体商业云收入从116亿美元激增至152亿美元。与电信公司的交易仅占该数字的一小部分，但实际数量只会增加。