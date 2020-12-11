爱立信已在日本运营商KDDI网络中部署5G独立核心设备

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爱立信已在日本运营商KDDI网络中部署5G独立核心设备

2020-12-11 13:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:据外媒lightreading的报道，瑞典移动通信设备制造商爱立信将成为第一家在日本运营商KDDI的网络中部署5G独立核心网络的供应商，这意味着KDDI的5G网络建设进入到下一个重要阶段。

爱立信

在2019年10月的时候，日本运营商KDDI就已经宣布爱立信和诺基亚成为该公司5G网络主要的设备供应商，目前爱立信已经开始部署5G独立核心网络，诺基亚则是在今年2月宣布与运营商一起完成5G核心独立网络试验。

KDDI此前曾透露，爱立信，诺基亚和三星电子将成为其5G的主要合作伙伴。KDDI还一直在与思科系统公司合作，思科系统公司通过思科虚拟化分组核心以及控制和用户平面分离（CUPS）架构大力支持其向“5G过渡”。

在今年9月，KDDI曾表示已与三星合作完成了在5G独立网络中进行试验。

诺基亚 (2)

在本周，诺基亚和爱立信一起，向KDDI竞争对手软银集团提供云原生5G核心技术。这两家供应商还向软银提供5G RAN技术。今年5月，诺基亚宣布与KDDI合作开展一项旨在提供完全云端化的无线接入网（RAN）解决方案的联合计划。

两家北欧通信设备供应商在日本的合作对象不仅仅是KDDI和软银，诺基亚还拿到了日本乐天的5G核心网络建设合同，抢走了日本NEC公司的部分合同。

5g,移动互联网，5G手机

KDDI，NTT DoCoMo和软银是日本三大移动电信运营商，在今年3月份这三家公司分别推出了5G服务。4月份，软银与KDDI还成立了一家合资企业5G日本公司，以促进5G网络在日本农村地区的快速建设。

于此同时，在传统三大运营商之外，新贵运营商Rakuten Mobile在6月份部署了4G网络之后，于2020年9月推出了5G服务，未来日本5G网络也将进入到一个重要的时代。

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