OPPO Reno5系列正式发布，售价2699元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:今日，OPPO正式发布首款人像视频手机Reno5系列，新机有两款产品，包括Reno5、Reno5Pro，售价分别2699元起，3399元起。

在设计方面，OPPO Reno5系列在上一代的星河入梦、极光蓝、月夜黑等多款时尚配色基础上，新增星河入梦配色。其中，Reno5采用6.43英寸直面打孔屏，直面打孔屏设计;Reno5Pro正面采用6.55英寸双曲面柔性打孔屏;两款手机均支持最高90Hz刷新率和180Hz采样率。

拍照方面，Reno5系列的前置搭载了3200万像素水光镜头，配合FDF全维人像视频技术系统，后置6400万水光人像四摄也能使用FDF全维人像视频技术系统

在配置方面，Reno5则搭载高通骁龙765G芯片;Reno5Pro搭载联发科技1000+5G芯片，配备4350毫安时容量电池。

价格方面，OPPO Reno58GB+128GB版本售价2699元，12GB+256GB售价2999元。

Reno5Pro8GB+128GB售价3399元，12GB+256GB售价3799元;现在开启预订，12月18日开售。

除手机之外，此次OPPO还发布了故宫联名产品:OPPO Watch故宫新禧版，售价1999元，OPPO Enco X故宫福启版，售价999元，以及OPPO智能电视故宫定制版壁纸和主题。