中国人日均在线休闲时间4.9小时 学历越低在线休闲时间越长

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心及社会科学文献出版社联合发布了《休闲绿皮书:2019～2020年中国休闲发展报告》。

绿皮书指出，互联网科技的飞速发展为国民休闲带来了更多可能，在线休闲加速休闲方式的转变。在线休闲活动不仅有社交聊天、看影视作品、听网络音乐、网络电台/网络广播、打游戏等传统休闲，近两年，看短视频、看直播、云旅游等休闲方式也层出不穷。

其中，从线上文化休闲活动的品类来看，网络直播的迅速发展最为引人瞩目。截至2020年3月，我国网络直播用户规模达5.60亿人，较2018年底增长1.63亿人，占网民整体的62.0%。

报告还指出，过去一年，国民平均每日在线休闲时间为4.9小时，其中，27.3%的受访者每天在线休闲时间在1~3小时，25.6%的受访者每天在线休闲时间为3~5小时，16.2%的受访者每天在线休闲时间为5~8小时。

此外，不同年龄段人群，整体呈现年龄越小，在线休闲时间越长的特点:“60后”、“70后”及“80后”在线休闲时间为1~3小时的人最多，“90后”在线休闲时间为3~5小时的人最多，“00后”在线休闲时间为5~8小时的人最多。不同学历人群，整体呈现学历越低，在线休闲时间越长的特点。