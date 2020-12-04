骁龙888功耗怎么 骁龙888功耗续航能力如何

高通骁龙888处理器是高通第一款5nm工艺的手机芯片，由三星代工，这款处理器的性能比前一代的骁龙865有了进一步提升，功耗和续航能力又是如何的呢，我们来一起看下吧。

1、骁龙888处理器是5nm工艺，上一代的骁龙865处理器是7nm工艺，工艺的进步也就是意味着在性能、续航等有了较大的提升

2、另外骁龙888处理是集成X60 5G基带，功耗相比上代更低，上一代的骁龙865处理器是外置X55基带，集成的方式会使得功耗、发热都有较大的改进，在手机上体验会更好

3、骁龙888处理器是1+3+4的三丛集架构，由1颗2.84GHz主频的Cortex X1“超级大核”，3颗2.4GHz Cortex A78大核以及4颗1.8GHz Cortex A55小核组成，性能比前代CPU大幅提升，在不同的使用场景是，所用到的核心数是不同的，比如刷网页的时候，就会调用较少的核心来运行，这样也会提高续航能力

4、骁龙888还使用高通第六代AI引擎，内置包括全新的 Hexagon780处理器，与前代平台相比，骁龙888的AI性能和能效实现“飞跃性提升”，达到“惊人的”每秒26万亿次运算（26TOPS），每瓦特性能相比于骁龙865提升了3倍。

5、整体来说，骁龙888处理器的能力是提升巨大的，使得手机的续航时间会变得更长，发热现象也会更少

【高通 骁龙888完整版参数汇总】