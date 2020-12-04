芒果超媒最新公告：确定阿里创投62亿元入股芒果TV

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:芒果超媒最新公告称芒果传媒已召开评审工作小组会议，正式确定阿里创投为本次公开征集转让的受让方。

根据公告，双方已于2020年12月2日签署《附条件生效的股份转让协议》，阿里创投拟协议受让芒果传媒持有的芒果超媒93647857股的无限售流通股，占芒果超媒总股本的5.26%，受让价款总计人民币62亿元。

交易完成后，芒果传媒持有芒果超媒股份比例从64.20%下降到58.94%，仍为公司控股股东。阿里创投持股比例为5.26%，公司控制权未发生变化。

截至发稿，芒果超媒股价涨0.85%，报价66.8元，目前公司总市值为1189.29亿元。

天眼查资料显示，芒果超媒即为芒果TV运营母公司。芒果TV由湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司负责运营，而湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果超媒全资子公司。

从此前芒果超媒发布的业绩公告可以看到，该公司前三季度的净利润增长主要来自旗下的芒果TV。

今年，芒果TV凭借《乘风破浪的姐姐》杀出一条血路，增长势头迅猛，成为优爱腾之外的第四大视频平台。

数据显示，截至2020年8月芒果TV 月活用户已超2亿，日活用户也达5355万人，超过优酷的4481万人，跃居第三。

今年《乘风破浪的姐姐》让资本市场看到了它在综艺领域的强项和优势。丰富的综艺和剧集项目储备，是其被资本市场看好的主要原因。