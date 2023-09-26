AI应用“妙鸭相机”股东变更 阿里神力视界正式入股

相比于国内的AI企业，海外的这些同行们，大部分都已经在AI的应用层，尤其是C端应用上实现了盈利。国内绝大部分应用，却仍集中在B端。从这点上来说，“拿来主义”需要做的是微创新，说白了，就是低风险的创新，既保持了原来的商业模式内核，又适应了国内的用户。