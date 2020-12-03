腾讯申请“确定潜力主播的方法及装置”专利

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腾讯申请“确定潜力主播的方法及装置”专利

2020-12-03 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:据天眼查数据显示，12月1日，腾讯科技（深圳）有限公司公布了一项名为“一种确定潜力主播的方法及装置”的专利，申请公布号为CN112016773A。

据该专利摘要显示，本发明实施例提供了一种确定潜力主播的方法及装置，涉及数据挖掘技术领域，该方法包括:获取候选主播在多个时段的特征数据，针对每个时段，根据候选主播的特征数据和潜力预测模型确定候选主播的潜力分值。然后根据候选主播在每个时段对应的潜力分值确定候选主播的综合排名，在候选主播的综合排名满足预设条件时，将候选主播确定为潜力主播。采用潜力预测模型预测候选主播的排名，进而根据排名确定候选主播是否为潜力主播，而不需要人工观看直播内容确定潜力主播，从而提高了效率。其次，对候选主播在多个时段的特征数据进行分析，确定潜力主播，从而避免因突发因素导致的排名异常，提高了确定潜力主播的准确性和稳定性。

QQ截图20201203113108.jpg

此前，虎牙与斗鱼在腾讯的提议下正式合并。

10月12日，腾讯宣布将以5亿美元将企鹅电竞游戏直播业务转让给斗鱼，后再与虎牙合并。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。

虎牙，虎牙直播，游戏直播

据悉，若合并完成，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将成为合并后公司的联席CEO。腾讯将拥有新公司67.5%投票权。该合并预计在2021年上半年完成。

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