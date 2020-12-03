新加坡批准实验室鸡肉销售，成为全球第一个

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:新加坡食品局在12月2日宣布，批准美国食品生产商Eat Just生产的实验室培养的鸡肉在新加坡市场出售，这也使得新加坡成为了全齐UI第一个批准这类产品在市场出售的国家。

实验室培养的鸡肉与正常养殖场饲养的鸡产生的肉本质上是一样的，不过实验室内培养出的鸡肉不需要用谷物饲料喂养，而是放在是培养皿上养殖出来，而不是活体上的鸡，但肉质与正常的鸡肉十分接近。

现在市面上比较常见的Beyond Meat、Impossible Foods等公司推出的是人造肉，主要还是以植物蛋白质为原料制造而成，本质上还是素食肉产品。实验室内的培养肉则是从动物身上提取细胞后进行培养，在这一过程中还需要加入蛋白质、氨基酸、矿物质、糖等其他的营养成分，整个过程均无须屠宰动物。由于这一培养过程更加复杂，所以成本目前也比植物肉更贵，而植物肉的价格目前也不便宜，通常是正常养殖肉的两倍左右。

Eat Just还计划在新加坡出售培养牛肉制作的汉堡包，预计在 2021 年上半年正式提交申请。该公司认为，在 2050 年前全球肉类消费预计会上升到70%，所以这家公司相信培养肉有助于人类提供安全和稳定的粮食来源。